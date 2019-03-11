ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ: судоремонтники делом доказывают свою востребованность и профессионализм

Первые весенние дни стали для черноморских судоремонтников по-настоящему горячими – заводскую акваторию 13-го СРЗ ЧФ покинули сразу несколько прошедших ремонт, как принято говорить, «объектов» – боевые корабли возвращаются во флотский строй.

Причём, как подчёркивает директор предприятия Александр Юрьев, завершение работ носит знаковый характер – заводчане выполнили комплекс не просто объёмных, а во многом – уникальных работ. Прежде всего, речь идёт о малом ракетном корабле «Шуя», работы на котором осуществлялись под руководством строителя кораблей Павла Трофимова. На этом МРК плановый ремонт включал элементы серьёзной модернизации. Как отмечает заместитель главного строителя кораблей по вооружению Олег Орлов, в результате сложных модернизационных работ значительно возрос боевой потенциал корабля. Дальнейшая эксплуатация нового комплекса корабельного оружия позволит приобретённый опыт широко использовать как при модернизации других кораблей, так и при строительстве новых боевых флотских единиц.

Ушёл на ходовые испытания и морской тральщик «Железняков», работы на котором проводились под руководством строителей кораблей Михаила Кравцова и Игоря Грабищенко. Завершены работы и на МРК «Мираж» – на нём также велись работы под руководством Олега Орлова. Теперь корабль, восстановив техническую готовность, готов к восстановлению готовности боевой – экипаж МРК начал отработку задач в базе и на выходах в море.

Практически завершены работы на фрегате «Адмирал Григорович» – в ближайшие дни корабль покинет док «Севморзавода». В течение месяца большой объём работ на фрегате под руководством строителя кораблей Дмитрия Котловского выполняли не только специалисты малярно-столярного и корпусно-докового цехов (начальники Виктор Чёрный и Виктор Ступин), но и других производственных подразделений и участков, в том числе трубомедницкого и электромонтажного цехов.

Заместитель директора завода по производству Павел Флоря считает, что заводчане в целом сработали достойно, подтвердив традиционно высокую репутацию 13-го СРЗ. Ежемесячно специалисты завода трудятся на примерно пятидесяти объектах. Главными из них являются ГРКР «Москва», РКВП «Бора» и подлодка «Алроса». Работы хватает всем, в том числе, конечно же, специалистам турбодизельно-монтажного цеха. По словам его начальника Григория Луцы, важными являются несколько «заказов». Традиционно к ним относятся корабли и суда «Сирийского экспресса». Сегодня это большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Саратов», а также СКР «Пытливый». Флот с нетерпением ждёт окончания их ремонта, ведь его силы действуют очень напряжённо, о чём свидетельствуют показатели наплаванности кораблей, находящихся в «первой линии».

– Черноморским судоремонтникам расслабляться некогда, – говорит директор завода Александр Юрьев. – Весна только наступила, а у нас темпы, как горячим летом у хлеборобов. Впрочем, такая «температура» на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» всегда – в прошлом году, к примеру, в контрольных листах приёма-передачи объёктов в ремонт по Государственному контракту значится порядка двухсот позиций. С объемом проводимых нами работ никто из коллег сравниться в Южном регионе сегодня не может. Наш портфель заказов полон. А это значит, что «температура» на производстве не снизится, что профессионалов судоремонта только радует.

Сергей Горбачев

Фото автора

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

Материал из рубрики: Флот и город