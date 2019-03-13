Детский литературный конкурс «Паруса»

Учрежден севастопольским региональным отделением Союза писателей России при поддержке Управления культуры города Севастополя и МТО ДА.

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Выявление юных писателей, художников, чтецов города Севастополя и Крыма.

1.2. Формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей и любви к искусству.

1.3. Популяризация творчества современных детских писателей.

2. Условия конкурса

2.1. На Конкурс принимаются авторские стихотворения и авторские рассказы, написанные на русском языке.

2.2. На Конкурс принимаются иллюстрации к произведениям современных детских авторов.

2.3. На Конкурс принимаются видеозаписи прочтений произведений современных детских авторов.

3. Участники конкурса

3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети и подростки от 6 лет до 17 лет включительно, проживающие на территории города Севастополя и Крыма.

4. Номинации конкурса

Номинации для детей и подростков (от 6 лет до 17 включительно):

Поэзия — автор представляет не более пяти стихотворений.

Проза — автор представляет не более одного рассказа.

Иллюстрация произведения современного детского автора — иллюстрации к поэтическим произведениям современных детских авторов. Юный художник представляет не более трёх иллюстраций.

Художественное чтение произведения современного детского автора — прочтение поэтических произведений современных детских авторов. Участник представляет не более трёх работ.

5. Порядок представления работ на конкурс

Для участия в номинациях «Проза» и «Поэзия» юный участник или его наставник высылает в документе Word свою конкурсную работу, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.

Для участия в номинации «Иллюстрация произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает иллюстрации к стихотворениям современных детских авторов в цифровом формате (скан рисунков — формат JPG). Сканы рисунков прилагаются к письму. Участник или его наставник высылает в документе Word тексты стихотворений, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы, название художественной студии или школы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.

Для участия в номинации «Художественное чтение произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает в документе Word видео конкурсной работы, размещённое на YouTube (высылается ссылка), текст конкурсной работы, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.

Видео работы в каком-либо формате, кроме ссылок на ресурс YouTube на Конкурс не принимаются.

Все работы высылаются на электронный адрес:

parysa.konkyrs@mail.ru

6. Жюри конкурса

Известные детские писатели, художники, актёры, общественные деятели и руководители детских учебных учреждений.

7. Награды конкурса

Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов I, II, III степеней.

Участники Конкурса будут отмечены дипломами.

Победителям Конкурса предоставляют возможность публикаций конкурсных работ:

1. Альманах «Севастополь»;

2. «Литературная газета + Курьер культуры: Крым—Севастополь»;

3. Сайт «Дом писателей Крым—Севастополь»;

4. Сайт «Графская пристань».

МТО ДА (Международное творческое объединение детских авторов) предоставляет возможность публикаций конкурсных работ на своём сайте в журнале «Золотое солнышко».

Начало приёма работ на Конкурс 15 марта 2019 года.

Окончание приёма работ на Конкурс 15 мая 2019 года.

Победители Конкурса будут объявлены в 20 мая 2019 года на сайте «Дом писателей Крым—Севастополь».

Подведение итогов Конкурса в городе Севастополе пройдёт 26 мая в 11.00 в ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №14 «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» (ул. Тараса Шевченко, дом 11. Проезд маршруткой №83).

Все вопросы и предложения направляются на электронный адрес координатору конкурса Олегу Фалько:

olegfalko@gmail.com

Администратор

Материал из рубрики: Будущее города