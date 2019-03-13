Детский литературный конкурс «Паруса»
Учрежден севастопольским региональным отделением Союза писателей России при поддержке Управления культуры города Севастополя и МТО ДА.
- 1. Цели и задачи конкурса
1.1. Выявление юных писателей, художников, чтецов города Севастополя и Крыма.
1.2. Формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей и любви к искусству.
1.3. Популяризация творчества современных детских писателей.
2. Условия конкурса
2.1. На Конкурс принимаются авторские стихотворения и авторские рассказы, написанные на русском языке.
2.2. На Конкурс принимаются иллюстрации к произведениям современных детских авторов.
2.3. На Конкурс принимаются видеозаписи прочтений произведений современных детских авторов.
3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе могут дети и подростки от 6 лет до 17 лет включительно, проживающие на территории города Севастополя и Крыма.
4. Номинации конкурса
Номинации для детей и подростков (от 6 лет до 17 включительно):
Поэзия — автор представляет не более пяти стихотворений.
Проза — автор представляет не более одного рассказа.
Иллюстрация произведения современного детского автора — иллюстрации к поэтическим произведениям современных детских авторов. Юный художник представляет не более трёх иллюстраций.
Художественное чтение произведения современного детского автора — прочтение поэтических произведений современных детских авторов. Участник представляет не более трёх работ.
5. Порядок представления работ на конкурс
Для участия в номинациях «Проза» и «Поэзия» юный участник или его наставник высылает в документе Word свою конкурсную работу, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.
Для участия в номинации «Иллюстрация произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает иллюстрации к стихотворениям современных детских авторов в цифровом формате (скан рисунков — формат JPG). Сканы рисунков прилагаются к письму. Участник или его наставник высылает в документе Word тексты стихотворений, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы, название художественной студии или школы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.
Для участия в номинации «Художественное чтение произведения современного детского автора» юный участник или его наставник высылает в документе Word видео конкурсной работы, размещённое на YouTube (высылается ссылка), текст конкурсной работы, фото, краткую биографическую справку (возраст, место учёбы), контактный телефон родителей или наставника и адрес электронной почты.
Видео работы в каком-либо формате, кроме ссылок на ресурс YouTube на Конкурс не принимаются.
Все работы высылаются на электронный адрес:
6. Жюри конкурса
Известные детские писатели, художники, актёры, общественные деятели и руководители детских учебных учреждений.
7. Награды конкурса
Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов I, II, III степеней.
Участники Конкурса будут отмечены дипломами.
Победителям Конкурса предоставляют возможность публикаций конкурсных работ:
1. Альманах «Севастополь»;
2. «Литературная газета + Курьер культуры: Крым—Севастополь»;
3. Сайт «Дом писателей Крым—Севастополь»;
4. Сайт «Графская пристань».
МТО ДА (Международное творческое объединение детских авторов) предоставляет возможность публикаций конкурсных работ на своём сайте в журнале «Золотое солнышко».
Начало приёма работ на Конкурс 15 марта 2019 года.
Окончание приёма работ на Конкурс 15 мая 2019 года.
Победители Конкурса будут объявлены в 20 мая 2019 года на сайте «Дом писателей Крым—Севастополь».
Подведение итогов Конкурса в городе Севастополе пройдёт 26 мая в 11.00 в ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №14 «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» (ул. Тараса Шевченко, дом 11. Проезд маршруткой №83).
Все вопросы и предложения направляются на электронный адрес координатору конкурса Олегу Фалько:
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