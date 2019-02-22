Артековцы прикоснулись к судоремонту и даже пощупали его руками

На днях 13-й судоремонтный завод Черноморского флота принимал гостей – ребят из Международного детского центра «Артек», одновременно отдыхающих, получающих знания (школьная учёба ведь продолжается), расширяющих свой кругозор и имеющих возможность сориентироваться в выборе будущей профессии.

ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, который возглавляет Александр Юрьев, стал участником проекта развития, в соответствии с которым МДЦ «Артек» осуществляется экскурсионная программа на базе культурно-исторических объектов. Одна из задач – профессиональная ориентация ребят. Севастопольский 13-й СРЗ, со дня основания которого недавно исполнилось 132 года, предоставляет такую возможность. Достигнута договоренность: заводчане будут организовывать экскурсии для артековцев из разных смен.

На этот раз предприятие посетили 86 ребят из лагеря «Морской». Начальник отдела кадров и технического обучения Борис Лобов, старший строитель кораблей Владимир Бусел и другие заводчане познакомили гостей с судоремонтным производством. А заведующая музеем завода Зинаида Демьяновна Алёхина рассказала им о богатой истории флагмана черноморского судоремонта.

Конечно, сегодня невозможно сказать, кто из ребят свяжет свою жизнь с такого рода деятельностью, но несомненно одно: они вернулись в «Артек» полными ярких впечатлений, о чем свидетельствуют записи, оставленные в книге отзывов музея предприятия.

Сергей Горбачев

Фото Виктора Артамонова

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

Материал из рубрики: Будущее города