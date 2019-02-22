В Севастополе установлен памятник участнику Великой Отечественной войны Михаилу Бочкареву

Исполнилось два года со дня ухода от нас активного участника Великой Отечественной войны контр-адмирала Михаила Бочкарева. Накануне на его могиле на севастопольском кладбище 5-го километра установлен памятник работы известного балаклавского скульптора Владимира Суханова.

Вдова адмирала, Татьяна Ивановна, прикладывает большие усилия по увековечиванию памяти заслуженного ветерана Великой Отечественной. 3 декабря прошлого года, в день 100-летия со дня его рождения М.П. Бочкарёва, была открыта посвящённая ему памятная доска, установленная на здании Тыла ЧФ (ул. Мокроусова). Теперь открыт достойный памяти Героя монумент.

В день памяти Михаила Павловича Бочкарева члены Военно-научного общества Черноморского флота, активным членом которого на протяжении нескольких десятилетий он был, воздали дань памяти своему старшему товарищу. Как отметил учёный секретарь ВНО ЧФ, член Общественной палаты Севастополя капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев, ученики и последователи М.П. Бочкарёва навсегда сохранят добрые чувства к этому незаурядному Человеку, настоящему моряку и патриоту России.

Капитан 1 ранга запаса Василий ГУЗИКОВ,

воспитатель ФГКОУ НВМУ (СевПКУ)

Из биографии Бочкарева Михаила Павловича

Родился 3 декабря 1918 в селе Кожевенное, Алатырского уезда (Чувашия). В 1937 году после окончания Порецкой средней школы поступил в Казанский государственный университет. В 1939 году по призыву ЦК ВЛКСМ был принят на 2-й курс Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе в Ленинграде, оттуда в октябре 1941 года был переведен в Каспийское высшее военно-морское училище. В ноябре 1941 года досрочно выпущен из училища лейтенантом.

С ноября 1941 года при обороне Москвы командовал огневым взводом противотанковой батареи 45-мм пушек в составе 75-й отдельной морской стрелковой бригады. Позднее в районе Старой Руссы 75-я бригада сражалась в составе прославленного 2-го гвардейского стрелкового корпуса. Принимал участие в сражениях под Москвой, на Северо-Западном и Калининском фронтах. В бою был ранен. С марта 1943 года служил в Краснознаменном дивизионе истребителей подводных лодок (преобразован во 2-й гвардейский Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками) Северного флота, участвовал в наступательной Петсамо-Киркенесской операции.

После войны служил на командных и штабных должностях на Северном, а затем Черноморском флоте. В 1957 году окончил Военно-морскую академию им. К.Е. Ворошилова. Проходил военную службу советником по военно-морским вопросам при Генеральном штабе Войска Польского. Служил в Керчь-Феодосийской военно-морской базе ЧФ. С марта 1971 года – заместитель командующего Краснознаменным Черноморским флотом по тылу – начальник тыла флота.

Михаил Павлович Бочкарев был удостоен ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны I степени, ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, орденов Богдана Хмельницкого II и III степени, награжден более 40 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья».

В мае 1979 года контр-адмирал Бочкарев вышел в отставку. Михаил Павлович активно участвовал в работе Севастопольского Комитета ветеранов войны, возглавлял Совет Старейшин Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов», многие годы был активным членом Военно-научного общества ЧФ. Автор ряда книг-воспоминаний.

В свои 93 года, ещё когда Севастополь и Крым юридически входили в состав Украины, Михаил Бочкарёв добился получения российского гражданства. Он стал первым соотечественником, проживающим в Крыму, которому по указу Президента России за его заслуги и гражданскую позицию вручили паспорт гражданина Российской Федерации.

Контр-адмирал в отставке Михаил Павлович Бочкарёв ушёл из жизни 25 февраля 2017 года.

Целеустремленность и настойчивость были свойственны Михаилу Бочкареву всегда и во всем. Он был настоящим патриотом России и воспитывал любовь к Родине у подрастающего поколения.

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Материал из рубрики: Флот и город