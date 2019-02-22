Сотрудничество школ и Херсонеса
Автор Оксана Черненко. Севастополь
По инициативе сотрудников Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» на базе средней общеобразовательной школы №34 был создан лицейский класс.
Учащиеся 6-Б класса стали лицеистами, изучающими «Древности земли Севастопольской» — так называется музейная программа, специально разработанная сотрудниками сектора по музейно-образовательной деятельности Херсонесского музея. Ученики получили возможность углубленного изучения истории родного края в соответствии со школьными программами по региональному краеведению и истории России.
Занятия проводятся как в «Херсонесе Таврическом», так и в классных аудиториях с использованием инновационных методик : интерактивных заданий, игровых и эвристических компонентов при знакомстве с археологическими артефактами и текстами письменных источников.
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