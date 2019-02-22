С Днём защитника Отечества!

Мирное небо над головой — результат огромного труда наших военных: солдат и матросов, офицеров и мичманов, генералов и адмиралов, которые в эту минуту несут ответственную и тяжелую, но почётную военную службу на благо Российского государства. Спасибо ветеранам, пусть с достоинством держат знамя Победы их потомки! С праздником!2019 20 february

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Автор: Администратор

Материал из рубрики: История

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