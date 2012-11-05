Приглашаем принять участие
Главное Управление культуры города Севастополя, Севастопольское региональное отделение Союза писателей России, ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» принимают заявки от неравнодушных севастопольцев, обладающих зарядом энергии и творческого потенциала, способных донести слова признательности и восхищения героизму и отваге советских воинов, проявленным в годы Великой Отечественной войны
Городской творческий конкурсе «За Победу!», посвященный 75-летию освобождения города Севастополя, проводится по следующим номинациям:
«Литературно-поэтическое творчество» (произведения в жанрах проза и поэзия: рассказ, очерк, стихотворение, песня)
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 1 мая 2019 года по электронной почте ZaPobedu1944@ya.ru с пометкой «На конкурс».
С условиями проведения Конкурса можно подробно ознакомиться на сайте Главного Управления культуры города Севастополя и Центральной библиотеки им. Л.Н.Толстого.
Другие публикации автора:
- Галина Миленина. Отрывок из романа "Жёлтая гора"
- Забытый долг. Роман. Часть 2
- «Давайте поспешим творить добро…»
- С Крещением Господним!
- Забытый долг. Роман
- У поволжских татар и башкир юбилей
- Торжественное собрание, посвященное 100-летию Союза журналистов России в Севастополе
- ЮРИДИЧЕСКИЙ НОНСЕНС ПЛОДИТ КОНФЛИКТЫ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
- СУДЕБНЫЕ ПАРАДОКСЫ
- Открытый детско-юношеский турнир по Армейскому рукопашному бою
Оставить свой комментарий