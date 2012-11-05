Приглашаем принять участие

Главное Управление культуры города Севастополя, Севастопольское региональное отделение Союза писателей России, ГБУК города Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» принимают заявки от неравнодушных севастопольцев, обладающих зарядом энергии и творческого потенциала, способных донести слова признательности и восхищения героизму и отваге советских воинов, проявленным в годы Великой Отечественной войны

Городской творческий конкурсе «За Победу!», посвященный 75-летию освобождения города Севастополя, проводится по следующим номинациям:

«Литературно-поэтическое творчество» (произведения в жанрах проза и поэзия: рассказ, очерк, стихотворение, песня)

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 1 мая 2019 года по электронной почте ZaPobedu1944@ya.ru с пометкой «На конкурс».

С условиями проведения Конкурса можно подробно ознакомиться на сайте Главного Управления культуры города Севастополя и Центральной библиотеки им. Л.Н.Толстого.

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Материал из рубрики: История