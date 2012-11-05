С юбилеем, Игорь Владимирович Касатонов

10 февраля отметил солидный юбилей – 80-летие адмирал Игорь Владимирович Касатонов. В безвременье постсоюзных лет именно он сохранил для суверенной России Черноморский флот.

Вот как писала о нем в поэме «Честь имею!» Майя Владимировна Лобова:

Могучий океанский флот

Был гордостью всего народа,

Пока политики-уроды

Вдруг не посеяли раздор…

Но, к счастью, есть такие, есть,

Кто защитить готов сегодня

Честь Родины и флота честь.

И среди них, не из бетона,

Такой, как все мы – человек –

Да, это Игорь Касатонов,

И боль его – за нас за всех.

Когда повержены законы

И прежних нет уже властей,

Стал эпицентром Касатонов

Среди бушующих страстей.

Горжусь тем, что в эти дни Игорь Владимирович Касатонов первое интервью «Политические ветры флоту не страшны» дал мне – в новорожденную «Севастопольскую газету», которую мы вдвоем с Александром Голубцовым начали выпускать (вот же мистическое совпадение!) под Андреевским флагом.

«В нестабильной обстановке пореформенного периода… настоящий руководитель любого ранга черпает мощь в проверенных временем исторических ценностях. Зримые символы их мы увидели в кабинете командующего Черноморским флотом адмирала И. Касатонова: портрет Петра I, бюст Нахимова и Андреевский флаг. Торжественный бой старинных корабельных часов, идущий словно из начала времен, замкнул прошлое и настоящее здесь, в самом сердце могучего организма, который называется Черноморским флотом. И в первую очередь адмирал заговорил о главном – состоянии флота в это сложное и противоречивое время.

– Положение дел на флоте стабильно. Политические ветры разбились о прочное мнение моряков: флот должен быть единым, и главное сегодня – это решение профессиональных задач…».

Интервью Игорю Владимировичу понравилось. По сей день бережно храню номер газеты с его автографом (фото 1, 2).

С тех пор я посещала все его пресс-конференции, которые он давал по каждому значимому поводу. Получать информацию из первых рук было очень важно!

Раздел флота затянулся на годы. Я продолжала освещать эту тему, уже работая собственным корреспондентом по Севастополю в газете Верховного Совета Крыма «Крымские известия». И все отчетливее осознавала: если бы в первые постсоюзные годы события стали развиваться по украинскому сценарию, флота, наверное, уже бы не было. Не прекращал отстаивать единство флота И.В. Касатонов и на посту первого зама Главкома ВМФ России.

Памятна встреча в 1995 году, когда в Севастополь совершил визит учебный корабль российского флота «Перекоп» под флагом первого заместителя Главкома ВМФ РФ адмирала И.В. Касатонова. Вечером на верхней астрономической палубе «Перекопа», украшенной гирляндами флагов расцвечивания, за праздничным столом один из гостей – капитан первого ранга запаса Юрий Георгиевич Абрамов произнес исторический тост «о том, как надо служить Отечеству», завершив его следующими словами:

– Я хочу привязать тост к сегодняшнему дню. Поступки исторический личностей – Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II свидетельствуют о беззаветной любви к Отечеству, о стремлении во что бы то ни стало отстоять его престиж. И это же продемонстрировал в недавние годы адмирал Касатонов в должности командующего Черноморским флотом. Вы прекрасно помните, что он, вынужденный заниматься политикой, неуклонно вел линию, за которую, наверное, и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина II пожали бы ему руку!

Об этой встрече вышла статья «От Ивана Грозного до Ялты, Сочи и похода будущего века» (фото 3).

Несгибаемым патриотом проявил себя И.В. Касатонов и на общественной должности директора Российского государственного морского историко-культурного центра (Морского центра) при Правительстве Российской Федерации (эту должность он совмещал с постом первого зама Главкома ВМФ). 23 октября 1995 года адмирал подписал приказ № 176 (ныне ставший историческим!) «О поощрении офицеров и работников средств массовой информации», который касался и меня:

«За большой вклад в освещение 300-летия Российского флота, его героической истории и славных традиций, актуальных современных проблем упрочения и строительства ПРИКАЗЫВАЮ: наградить грамотой Морского центра и денежной премией журналиста газеты «Крымские известия» Сигачеву Ольгу Ивановну (г. Севастополь) – за серию публицистических материалов о флоте. Директор Морского центра адмирал И. Касатонов».

В приложении к грамоте говорилось: «Точные наблюдения, острые суждения. Проблемы флота, флотских людей крымчане знают благодаря ее материалам. Своими статьями сглаживает искусственный отрыв Севастополя от Крыма и способствует их объединению» (фото 4, 5, 6







Зимой 1996 года я побывала и в Москве, где И.В. Касатонов принял меня в Главном штабе ВМФ России. Состоялась беседа и о подготовке к празднованию 300-летия российского флота, и о многогранной деятельности Морского центра. Итогом стала статья «В единое завтра» (фото 7) и другие материалы, в том числе о музее Севастополя в одном из московских микрорайонов…

Резонансным был визит первого зама Главкома ВМФ адмирала И.В. Касатонова в Севастополь и накануне Дня ВМФ в 1996 году. Мне удалось взять у него интервью. На вопрос об отсутствии правового статуса флота и его главной базы адмирал ответил следующее:

«Моя позиция все эти годы была неизменной: ЧФ в перспективе должен быть единым и российским, с главной базой в городе российской морской славы. Это исторически справедливо… Безусловно, город вызывает интерес и у Украины. Поэтому реалии таковы: Россия должна отстаивать в Севастополе свои позиции – но не в антагонистическом плане, а с позиций укрепления дружбы и сотрудничества с Украиной как стратегическим партнером… Конфронтация – это путь в никуда».

Оптимизмом был проникнут и ответ на вопрос: «Как вы оцениваете нынешнее состояние Черноморского флота?».

«Он удерживается на плаву буквально чудом – благодаря энтузиазму, самоотверженности и мужеству моряков-черноморцев – достойных продолжателей великих исторических традиций. Убедился в этом, побывав на большом противолодочном корабле «Керчь», где встретился не только с экипажем, но и приглашенными командирами и ветеранами флота. Кстати, именно в этом соединении противолодочных кораблей в свое время довелось служить и мне, о чем сразу вспомнил на встрече. С особой остротой ощутил свою ответственность за судьбу флота».

И завершил интервью оптимистичной фразой:

«Шторм в политике – не редкость, как на море. Но он не вечен. И вслед за ночной тьмой неизбежно наступление рассвета. Кажется, настало время, когда Россия вплотную и всерьез занялась проблемами морского форпоста, чтобы не потерять свое место среди великих морских держав» (фото 8).

Думаю, что эти слова актуальны и сегодня! С юбилеем, Игорь Владимирович!

И еще. Время отсчитывает часы, дни и годы, уходящие в историю – в том числе и на циферблате наручных часов (фото 9), выпущенных к 300-летию Российского флота и подаренных мне Игорем Владимировичем Касатоновым…

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Флот и город