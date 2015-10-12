Коллектив 13-го СРЗ отмечает очередную годовщину со дня основания предприятия

26 января ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации отмечает 132-ю годовщину со дня своего основания. Предприятие является одним из старейших в Городе-Герое Севастополе – 13-й завод непрерывно осуществляет свою деятельность с января 1887 года.

Как отметили в своём поздравлении коллективу директор завода Александр Юрьев и председатель профкома Александр Исакичев, на протяжении почти полутора веков заводчане с честью решают задачи поддержания технической боеготовности флота. В условиях и особенностях конкретного исторического периода России судоремонтники самоотверженно, проявляя инициативу, настойчивость и профессионализм, уверенно обеспечивают готовность решающих боевые задачи флотских сил. Коллектив предприятия своим энергичным, производительным трудом продолжает традиции профессионалов судоремонта, заложенные и преумноженные всеми поколениями заводчан и моряков-черноморцев. Это особенно проявилось после возвращения Севастополя и Крыма в Россию. Именно патриотизм, верность боевым и трудовым традициям, чувство гордости за своё дело позволяют судоремонтникам не только сохранить коллектив и производство, но и обеспечить качественный комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ. Этому способствует профсоюзный коллектив, последовательно отстаивающий интересы заводчан. Закономерно: завод на протяжении двадцати лет является основным бюджетообразующим предприятием производственного сектора Севастополя – города федерального значения, самого молодого в России субъекта Федерации.

Сегодня 13-й СРЗ находится на непростом этапе своей истории: происходят глубинные перемены в организации производства и системе его обеспечения. В настоящее время в Министерстве обороны России на согласовании и доработке находится текст проекта указа Президента страны о включении завода в состав Объединённой судостроительной корпорации. Реализация этого решения позволит предприятию получить мощный импульс в своём развитии, эффективно совершенствовать производственно-техническую базу.

В настоящее время завод выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов Черноморского флота в рамках ГОЗ и уверенно смотрит в будущее. Ежедневно заводчане трудятся на нескольких десятках объектов, среди которых основными являются ГРКР «Москва», РКВП «Бора», ПЛ «Алроса», корабли и суда «сирийского экспресса». Недавно завершён ремонт БДК «Ямал». В ближайшее время предстоит сдача заказчику морских тральщиков «Железняков» и «Ковровец», завершается ремонт СКР «Сметливый».

Как подчеркнул Александр Юрьев, знаковым, этапным для завода является предстоящий ремонт фрегата «Адмирал Григорович». «Уверен: с поставленными задачами коллектив справится с достоинством и честью, – отметил директор предприятия. – Его ремонт, можно сказать, для 13-го завода является имиджевым, ибо это – головной корабль в серии черноморских «адмиральских» фрегатов».

Как отметил главный инженер завода Игорь Полищук, финансирование производства стабильно, портфель заказов полон. В свою очередь, заместитель директора предприятия по производству Павел Флоря сказал о том, что существующая поддержка коллег, эффективное взаимодействие с департаментом МО РФ по обеспечению Гособоронзаказа способствуют решению сложных и ответственных задач. В этой связи важными являются выполнение сроков запланированных работ, дисциплина производства.

Приветствуя и поздравляя коллектив и ветеранов со 132-й годовщиной основания завода, руководители предприятия выразили благодарность всем труженикам предприятия, пожелали им крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, семейного благополучия и достатка. «Пусть этому способствуют уверенность в завтрашнем дне, верность традициям, преумножение опыта и совершенствование профессионализма флотских судоремонтников! Успехов коллективу, а заводу – процветания!» – сказано в тексте праздничного приказа.

Сергей Горбачев

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

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