Юбилей

Конечно, при описании-характеристике такого события, как «золотая» свадьба, можно было бы найти и другие эпитеты. Бывает, что иногда на таких юбилеях намеренно завышается планка достигнутых в семейной жизни высот. Но в данном случае – никаких преувеличений.

Севастополь – город уникальный по многим параметрам и критериям. Это, как говорят журналисты, «заштампованное» утверждение довольно банально: в этой уникальности нет сомнения ни у кого, в том числе у людей, в Городе-Герое никогда не бывавших. Тем не менее, часто ловишь себя на мысли: а ведь это действительно так! Нередко, даже часто особые чувства вызывает очень многое – истинными, пророческими стали слова Льва Толстого: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…».

Конечно же, речь идёт о памятных местах, мемориалах, музеях, особенных севастопольских праздниках и, безусловно, о людях. Однако часто, что называется, по жизни мы даже не отдаём себе отчёта в том, что работаем, общаемся, приятельствуем с поистине уникальными людьми. К примеру, скольким севастопольским парам дала путёвку в совместную жизнь заведующая отделом ЗАГС Севастопольского горисполкома Мария Карповна Байда? За 25 лет работы она дала напутствия и вручила свидетельства о регистрации браков примерно 60 000 молодых пар, зарегистрировала более 70 000 новорожденных!

Между тем, мало кто в те минуты, одни из самых значительных в жизни, отдавал себе отчёт в том, что общается с уникальным человеком – Марией Байдой. Старшим сержантом, в двадцать лет ставшей Героем Советского Союза, которая «особенно отличилась 7 июня 1942 года, будучи санитарным инструктором 514 стрелкового полка. В одном из боёв за Севастополь, освободила из плена советского командира и 8 бойцов, при этом уничтожив из автомата 15 солдат противника и одного офицера, четверо из которых были убиты прикладом, сумев захватить пулемет и автоматы противника».

Ровно 50 лет назад она «расписала» – зарегистрировала новую севастопольскую семью Осокиных – перспективных молодых историка Александра и филолога Валентины, познакомившихся в начале учёбы на историко-филологическом факультете Симферопольского госуниверситета. Тогда они сделали первые шаги по лестнице совместной жизни, ведущей вперёд и вверх.

Вскоре в семье уже матроса срочной службы с высшим образованием и учителя русского языка и литературы родилась дочь Наталья. Матрос со временем стал флотским офицером-политработником – заместителем командиров кораблей и частей на Черноморском и Северном флотах. Одна из ступенек служебного трапа стала «железно» золотой – «медалистом» — выпускником Академии становятся действительно только достойные.

«Политуправленец» и начальник политотдела разведки флота, начальник отдела кадров Политического управления ЧФ, начальник флотского управления воспитательной работы, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, интеллигент и педант, доводящий любое начатое дело до конца, капитан 1 ранга Александр Васильевич Осокин стал тем человеком, которого однозначно можно считать одним из организаторов Третьей обороны Севастополя. Севастополец, бравший пример со своего отца Василия Ивановича – чекиста и труженика и мамы Марии Дмитриевны – сестры подпольщика Героя Советского Союза Василия Ревякина, знал, что и как надо делать в любой ситуации.

Правда, в ныне тиражируемых иными интернет-ресурсами «официальных современных списках героев Третьей обороны» фамилия Осокина не значится. Это – объяснимо… Но, Александра Васильевича, которого, порой, «за глаза» называли «серым кардиналом», надо знать и, разумеется, помнить. Он и его единомышленники, подчинённые и последователи в непростой период флотораздела создали и удерживали плацдарм Русской весны. Тогда, в 90-е, сделанное ими и предопределило возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань – в Россию. Ведь из родной Севастопольской бухты под флагом адмирала Касатонова и его преемников Черноморский флот никуда не уходил!

С уходом со службы Осокин от флотских дел не отошёл – вместе с командованием ЧФ при поддержке мэра столицы Юрия Михайловича Лужкова он стал одним из создателей Черноморского филиала МГУ, был помощником его директора, руководил флотским киновидеообъединением.

Валентина Николаевна Осокина, как и положено жене флотского офицера, шла рядом с ним по жизни. Была завучем в школах Москвы и Североморска, 15 лет проработала методистом в севастопольском Институте усовершенствования учителей, до последнего времени преподавала русский язык и литературу в Средней школе №8 Минобороны России им. 850-летия Москвы.

Дочь, Наталия Васильевна Хлыбова (Осокина), пошла по учительским стопам родителей – ныне она заведующая кафедрой иностранных языков Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, кандидат наук. Под стать «золотым юбилярам» и внук – отличник и будущий экономист…

Вообще в этой большой «крымской» семье – порядка пятидесяти человек. По многолетней традиции все её члены ежегодно 9 Мая собираются на севастопольском Кладбище Коммунаров у памятника Героям подполья, чтобы отдать дань памяти старшим, расстрелянным и погибшим, заложившим традиции не только этой семьи, но и традиции нашего Города-Героя. Верность им, сопричастность к ним и делает людей, живущих в Славном городе, севастопольцами.

Нынче ставшие одними из «старейшин» этой семьи «золотые юбиляры» супруги Валентина Николаевна и Александр Васильевич Осокины принимают поздравления. Поздравим и пожелаем и мы: здоровья, благополучия и успехов в реализации жизненных планов! Особые слова признательности капитану 1 ранга Осокину от флотских журналистов – их труд Александр Васильевич всегда оценивал по достоинству.

капитан 1 ранга Сергей Горбачев

председатель Севастопольской организации

Союза журналистов России

Об авторе: Сергей Горбачев:

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев. Участник десяти дальних походов в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море. Во флотской печати с 1993 года. Заместитель главного редактора газеты ЧФ РФ "Флаг Родины" в 2000-2009 годах. Автор и соавтор ряда книг по истории флота, проблемам статуса Севастополя и Крыма. Заслуженный журналист Автономной Республики Крым. Лауреат Международной премии им. В. Пикуля, Крымских республиканских литературных премий им. Л.Н. Толстого и С.Н. Сергеева-Ценского, премий Союза журналистов России. Учредитель, редактор и издатель крымских республиканских литературно-публицистического альманаха "Маринист" и информационно-литературной газеты "Черноморец". Кандидат политических наук. Преподаватель кафедры журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.



Сергей Горбачев

Материал из рубрики: Флот и город