«Давайте поспешим творить добро…»
21 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялась презентация нового поэтического сборника Николая Ярко «В сердечной простоте беседовать о Боге. Книга раздумий» (в рамках совместного проекта с Севастопольского отделения Союза писателей России и Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого «ПРОЛитературу»).
Идея нового сборника хорошо чувствуется уже в подзаголовке его названия — «Книга раздумий». И когда вы прочтете книгу, то невольно сами убедитесь в этом… В ней есть все, что тревожит современного человека, все, о чем мы (кто чаще, кто реже) задумываемся − судьба страны, судьба родного города, судьба родных и близких, тревога за будущее и непоколебимая вера в победу добра:
Верую, что победит добро,
Но хочется не страшною ценою
Гражданская лирика Николая Ярко — не пафосная, не очень громкая, но в тоже время очень понятная и близкая. Поэт обращается прежде все к человеку, к его душе: «Давайте поспешим творить добро…». Каждый на своем месте, без громких лозунгов и призывов — просто честно выполняя свою работу, слушая того, кто рядом. Такой простой и такой сложный рецепт счастья от Николая Ярко.
Любить того, кто рядом, любить свою малую Родину, любить свою историю, свой язык… Кажется, что в этом нет ничего нового, но тогда отчего так пронзительно грустно становиться, когда читаешь:
Давайте друг друга поддержим
На самом конце декабря…
Давайте друг другу поможем
На этом и держится свет
Свет, любовь, понимание — все это есть в поэзии Николая Ярко, а еще — глубокая мудрость.
В книгу стихов, конечно же, вошли и произведения, посвященные школе: «Первое Сентября», «Учитель», «Уроки» и другие. Это посвящение учителям и ученикам, и признание любви к тому делу, которому поэт посвятил всю свою жизнь.
Добро всегда побеждает зло.
Свет проходит через стекло.
Мир и грозен, и нежен.
Катарсис неизбежен.
Поэзия вечно будет
Станут людьми люди.
Все это впиталось с первым звонком
Я был хорошим учеником
Хороший ученик стал хорошим учителем, который смог привить любовь к родному языку и литературе не одному поколению севастопольцев, научил их ценить глубину и красоту родной культуры.
И это все не только о прошедшем,
но о тебе мой друг и обо мне
О чем бы не писал поэт, все покрыто очарованием его души. И известная фраза «талантливый человек — талантлив во всем», как никакая другая подходит Николаю Ярко – Поэту, Учителю и Человеку.
Елена Нутраченко,
гл. библиотекарь ЦГБ им. Л. Н.. Толстого
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