С Крещением Господним!
Поздравление с Крещеньем
От души, с любовью шлем!
И желаем вам веселья
Снежным зимним январем.
Если дух здоровым будет,
Тело вас не подведет,
Радость в вашу жизнь прибудет,
А печаль навек уйдет!
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