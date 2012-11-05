С Крещением Господним!

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Поздравление с Крещеньем
От души, с любовью шлем!
И желаем вам веселья
Снежным зимним январем.
Если дух здоровым будет,
Тело вас не подведет,
Радость в вашу жизнь прибудет,
А печаль навек уйдет!

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Автор: Администратор

Материал из рубрики: Общество

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