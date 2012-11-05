У поволжских татар и башкир юбилей

23 декабря 2018 года Региональное национально-культурное общество поволжских татар и башкир Севастополя отметило 25-летие своего создания. Торжество состоялось в Татарском доме по адресу улица Силаева 5а.

Красивые и энергичные активистки общества Дания Алиева и Альфия Мингазуддинова сноровисто и умело накрыли четыре стола, украсив их разнообразием кулинарных изделий, среди которых привлекала внимание гостей национальная медовая сладость чак-чак. А Валентина Абидулина приготовила к праздничному столу замечательные пярямячи с мясом и пирожки, после поглощения которых можно только «пальчики облизывать». Д. Алиева и А. Мингазуддинова напоили всех горячим зелёным и крепким черным чаем.

К 14 часам в Татарский дом прибыли почетные гости из Москвы, Севастополя, Симферополя и Ялты.

Председатель общества Джамиль Хисамутдинов, открывая торжество, отметил: «Мы всегда помним о том, что 25 лет тому назад капитан 2 ранга в отставке Шафиков Хадис Галимьянович, предприниматель Арутюнова Сачида Кадыровна и лесник-пчеловод Мулин Вазых Сахиуллович коллективно приняли решение о необходимости создать национально-культурное общество в Севастополе. Они провели большую работу по вовлечению в общество других татар и башкир Поволжья и, в первую очередь, тех, кто по призыву советской власти приехал после окончания Великой Отечественной войны из Татарстана и Башкортостана восстанавливать Севастополь из руин, а после проделанной ими титанической работы избрал для себя постоянным местом жительства город русской славы. Этих героев труда, к сожалению, уже нет с нами, а тройка патриотов своей Родины и национальной культуры, стоявшая у истоков создания общества, сегодня присутствует на празднике». «И еще хочется отметить, — произнес Председатель, — трех наших активных женщин, перешагнувших 90-летний рубеж своей жизни и принимающих непосредственное участие в общественной работе. Это Арутюнова Сачида Кадыровна, Гайнутдинова Мусалия Нурисламовна и Динмухаметова Джамиля Гайнаншиновна. Они – участницы трудового фронта и награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

После своей речи Председатель предоставил слово представителю Севастопольского правительства – Начальнику отдела по работе с национальными и религиозными организациями Владимиру Колесникову. Он зачитал сердечное поздравление губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, обращенное ко всем членам Национально-культурного общества татар и башкир Поволжья. Губернатор отметил успехи общества в работе по патриотическому воспитанию молодежи и привлечению ее к мероприятиям, которые проводит общество в связи с памятью о героях, поэтах, писателях и воинах татарского и башкирского народа. Дмитрий Овсянников поздравил всех с наступающим Новым, 2019 годом, пожелал здоровья и дальнейших успехов в работе.

От Всемирного конгресса татар из Казани приехал заместитель Начальника отдела по работе с регионами Рамил Хафизов. Его сопровождала заместитель постоянного представителя Татарстана в Республике Крым и Севастополе Инна Буланова. Рамил Хафизов на родном языке зачитал поздравление Председателя национального совета Всемирного конгресса татар – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан В.Г. Шейхразиева. После поздравления всех членов общества Р. Хафизов вручил персональные благодарственные грамоты за подписью заместителя Премьер-министра РТ и ценные подарки за активную работу следующим товарищам: Дание Алиевой, Рушание Алиевой, Дамиру Вальшину, Вахиту Давлетшину, Эдуарду Ильясову, Гумару Мингазову, Хадису Шафикову и автору данных строк. Из российской столицы, где активно функционирует татарский дом Москвы, приехала их представитель Замзолия Сахабутдинова. Она горячо приветствовала и сердечно поздравила севастопольцев с юбилеем и пожелала дальнейших успехов в работе.

От имени Ассамблеи народов России выступил ее председатель Руслан Кувейко. Он высоко оценил работу общества и его председателя. Из Симферополя приехала председатель татарского общество «Идель» Алиева Светлана Набиевна. Она выступила с горячей поздравительной речью и вручила севастопольскому обществу памятные подарки. Город-курорт Ялту представила председатель ялтинской общины татар и башкир Поволжья, Урала и Сибири на ЮБК «Акчура» Раиса Алексеева. Она, с сопровождающими ее лицами, частая и желанная гостья севастопольцев на разных праздниках, особенно на Сабантуях. Р. Алексеева вручила председателю памятные подарки, пожелала севастопольской общине успехов и дружеского взаимодействия с ялтинской общиной.

И, конечно же, на юбилейное торжество пришел один из самых почетных и желанных гостей, всеми уважаемый контр-адмирал в отставке, член севастопольского общества поволжских татар и башкир, бывший Начальник связи Черноморского флота, писатель, автор шести замечательных книг и более 50-ти статей военно-исторической направленности, активный участник событий периода Крымской весны, в настоящее время инспектор группы инспекторов Управления ЧФ, председатель Военно-научного общества ЧФ Зинур Гусейнович Ляпин. Он горячо на татарском родном языке поздравил всех собравшихся в зале с юбилеем создания общества, пожелал всем здоровья и успехов в Новом 2019 году.

После торжественных и поздравительных речей и чаепития с яствами, которые украшали столы, по инициативе З.Г. Ляпина все в зале запели лирические и веселые шуточные татарские песни. Запевалой и ведущим хоровых песен мастерски выступил сам адмирал. А Хисматулин Марс Яруллович под музыкальное сопровождение тоже спел две татарские песни. Когда все песни пропели, наш знаток всех сур Корана, а по профессии – строитель, глубокоуважаемый Дамир Вальшин из Балаклавы громко произнес: «А может быть Адиль Абдрахманович почитает нам свои стихи?» И автор этих строк по желанию публики продекламировал несколько своих стихотворений о море и любви. Так на лирически возвышенных нотах песен и стихов завершилась юбилейное празднество в Региональном национально-культурном обществе поволжских татар и башкир.

Адиль Тумаров

Администратор

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