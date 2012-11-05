13 января — День российской печати
Поздравляем всех причастных к профессиональному празднику Дню российской печати!
День российской печати (13 января) учреждён Указом Президента России в 1992 году. Праздник связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Именно 13 января 1703 в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости». Пусть печатаются правдивые факты и хорошие новости. Желаю успехов в поиске нужной информации и беспрепятственного её отображения на бумаге. Пусть севастопольские издания крепнут и развиваются, пусть перо будет лёгким, а мысль глубокой и мудрой.
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Главный редактор интернет-журнала «Графская пристань», ведущий рубрик: «Слово редактора», «Взгляд на проблему», «За Победу!», «Тайны Крыма», «Мир приключений» и другие. Поэт, прозаик, популярный писатель, исследователь, участвующий в поиске исторических артефактов. Член Союза журналистов России, член Национального союза писателей Украины (русская секция). Автор исторической серии «Великое переселение», в которую вошли 24 романа (9 трилогий), 2-х поэтических сборников. Исторической серии "Голубиная книга" (8 дилогий). В которую вошли 16 романов. Новой исторической серии "Тайны империи", каждаю книга включает в себя один роман. Вышло в свет 3 романа: "Замок воина", "Магия чаира", "Царская копейка". Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого, II-го городского Форума «Общественное признание».Валерий Воронин за серию книг о Крыме и его истории стал лауреатом почетного звания «Крымский прозаик-2013».
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