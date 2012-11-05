С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие наши читатели!
От всей души поздравляем вас с Новым 2019 годом. надеемся на то, что этот год развеет все сомнения скептиков относительно его перспектив и оправдает надежды оптимистов на наше будущее. Мы относимся ко второй категории вышеозначенных граждан и просто уверены, что год выдаст сторицей каждому по его делам и заслугам.Успехов и удач в 2019 году!
Поздравляю Вас и со светлыми днями наступающих Великих праздников Рождества Христова, Богоявления и Новолетием благости Божией!
Пусть Родившийся Богомладенец Христос обновит и укрепит наши духовные и телесные силы в наступившем 2019-м году! Будем же друг другу порукой и опорой! Будем носить тяготы друг друга! И тогда всё, светлое доброе и благое, у нас получится!
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Главный редактор интернет-журнала «Графская пристань», ведущий рубрик: «Слово редактора», «Взгляд на проблему», «За Победу!», «Тайны Крыма», «Мир приключений» и другие. Поэт, прозаик, популярный писатель, исследователь, участвующий в поиске исторических артефактов. Член Союза журналистов России, член Национального союза писателей Украины (русская секция). Автор исторической серии «Великое переселение», в которую вошли 24 романа (9 трилогий), 2-х поэтических сборников. Исторической серии "Голубиная книга" (8 дилогий). В которую вошли 16 романов. Новой исторической серии "Тайны империи", каждаю книга включает в себя один роман. Вышло в свет 3 романа: "Замок воина", "Магия чаира", "Царская копейка". Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого, II-го городского Форума «Общественное признание».Валерий Воронин за серию книг о Крыме и его истории стал лауреатом почетного звания «Крымский прозаик-2013».
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