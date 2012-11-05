Часть 7. Мадаба и гора Нево

Дань шабату

Последний день пребывания в Иордании прошел в блиц-режиме в силу необходимости своевременного пересечения иордано-израильской границы накануне еженедельного еврейского праздника шабат шалом (здравствуй, суббота!). Опоздаешь – граница окажется на замке: со второй половины дня пятницы в Израиле закрываются все государственные учреждения и магазины, не работает даже городской общественный транспорт.

Рим и Филадельфия…

Столицу Иордании Амман обозревали из автобуса. Белый город (почти все здания – из белого известняка) раскинулся на высоте 850 м над уровнем моря (выше на Ближнем Востоке только Сана – столица Йемена)

Раббат-Аммон упомянут в Библии как столица Аммонитского царства. Затем его завоевывали ассирийцы, персы, македонцы, греки (назвавшие город Филадельфией в честь Птолемея II Филадельфа, греческого правителя Египта), римляне… С 1516 г. до конца Первой мировой войны город был в составе Османской империи, а столицей Иордании стал лишь в 1921 г. Нынешний Амман – трехмиллионный мегаполис (это третья часть населения страны) раскинулся на 14 холмах, перещеголяв семихолмовый Рим! Многоуровневость особенно чувствуется во время переездов.

Промышленная зона сосредоточена в восточной части с учетом розы ветров – выбросы уносятся в пустыню. Мы проехали престижные районы с министерствами, офисами международных компаний, комфортабельными отелями, а также жильем людей с достатком выше среднего класса. Кварталы посольств запомнились небольшими зданиями оригинальной архитектуры. У французского посольства Фуад обмолвился, что его младшая дочка стала призером конкурса рисунков, организованного посольством.

Чистоту на улицах поддерживают дворники, большинство из которых – египтяне (как в Москве – таджики). Много египтян трудится и в гостиницах, в том числе в нашем отеле.

Мадаба

По сравнению с Амманом Мадаба показалась небольшой и уютной. Город, основанный библейскими моавитянами около 4,5 тысяч лет назад, после землетрясения 746 г. надолго превратился в руины. Только в 80-х годах позапрошлого века в процессе раскопок были обнаружены гениальные мозаичные работы, благодаря которым Мадаба обрела мировую известность и стала городом мозаик. (фото 1)

Главная реликвия – древняя византийская мозаичная карта VI в. н. э. находится в церкви Святого Георгия, возведенной в 1896 г. на месте старой церкви. (фото 2)

Покрывавшая весь ее пол карта-панно площадью около 94 кв.м., выполненная из более 2,5 млн. разноцветных камешков, являлась своеобразным путеводителем по Святой земле. (фото 3)

Ныне от шедевра осталась четвертая часть, слегка поблекшая от времени. Но даже эти уцелевшие фрагменты впечатляют! Можно отыскать Иерусалим с различимыми главными воротами, стенами и храмом Гроба Господня. Узнаваемы очертания Мертвого моря, реки Иордан, горы Синай и других святых мест.

В Мадабе работает единственная на Ближнем Востоке школа мозаики, где ученики постигают искусство созидания по технологии мастеров VI века. Работы продаются в торговых центрах, масштабные панно украшают автобусные стоянки.

Чудеса горы Нево

Далее следуем на гору Нево (Небо), которую называют еще горой Моисея.

За воротами комплекса – возведенный в 2000 г. в честь визита Папы Римского Иоанна Павла II оригинальный памятник, при взгляде сбоку напоминающий высеченные из камня страницы книги. (фото 4)

Погода не подвела, и с 817-метровой высоты смотровой площадки предстала потрясающая панорама, запечатленная в Библии. «И призвал Господь Моисея: «Взойди на сию гору Небо, которая на земле моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую Я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь…». (фото 5)

Некоторые ученые считают, что Моисей действительно умер и был погребен на этой горе. В память об этом еще в конце IV в. была построена небольшая церковь, выросшая со временем в храмовый комплекс.

Перед храмом установлен Змеиный крест – символический посох Моисея работы итальянского скульптора Джан Паоло Фантони. (фото 6)

Во время Исхода Господь наслал на возроптавших от долгого блуждания в пустыне евреев ядовитых змей, и в то же время повелел Моисею смастерить медного змея, чтобы при взгляде на него люди могли спастись от смертельных укусов. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив».

Впечатлили и другие памятные знаки, например, огромный круглый камень, использовавшийся для укрепления ворот византийских монастырей, а в более давние времена – жилищ. (фото 7)

Да, были люди, обладавшие недюжинной силой!

Запомнились дороги – настоящие транспортные артерии, без ухабов и колдобин, а, главное, без пробок. За небольшим позабавившим всех минутным исключением, когда пришлось пропустить степенно шествующее стадо парнокопытных… (фото 8)

Ольга Сигачева.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание