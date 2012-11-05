Часть 6. Фантастическая Петра

Экспрессом по пустыне

Около 90 процентов территории Иордании составляет пустыня, которой, кажется, нет конца и края. По ней три часа дороги из Аммана в Петру – главную и загадочную историческую достопримечательность страны, включенную ЮНЕСКО в 2007 году наряду с Колизеем и Великой Китайской стеной в новые семь чудес света. Петру ежегодно посещает не менее полумиллиона туристов.

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Военные блок-посты проезжаем без остановок: с нами в автобусе – вооруженный полицейский, обеспечивающий зеленую улицу.

Кладезь для ученых

Расположена Петра в сердце пустыни на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, упомянутой в Библии. Здесь извлек воду из скалы пророк Моисей, отсюда название местной речушки – Вади-Муса (река Моисея).

Начало городу положили в XVIII в. до н.э. идумеи – потомки ветхозаветного Лота. Во II в. до н. э их сменили набатеи – потомки библейского Измаила, создав процветающую столицу своего государства на перекрестке стратегически важных торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. По ним караваны везли благовония, пряности, шелка, драгоценные металлы.

В 106 г. н.э. Набатейское царство завоевал римский император Траян. А после землетрясения 363 г. город опустел и канул в безвестность до 1812 года. Тогда швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт узнал от местных бедуинов о легендарном древнем городе, увидел его собственными глазами и – открыл Старому Свету.

В каньоне Сик

Дорога в Петру идет по извилистому каньону Сик с монументальными отвесными скалами из красно-розового песчаника. Летом, говорят, здесь особо чувствуется желанная прохлада. Живо представляешь себе восторг караванщиков после засушливой Аравийской пустыни! (фото 2)

По сей день видны вырубленные в скалах протяженные каналы. Научившись мастерски собирать воду, жители Петры создали сложную систему водоснабжения. Наполнявшиеся по терракотовым трубам после ливневых наводнений цистерны и акведуки позволяли местным жителям обеспечивать водой не только себя, но и продавать ее путешественникам. (фото 3)

За каждым поворотом открываются потрясающие виды: скалы самых диковинных форм, инжир, растущий прямо из камня… (фото 4)

Тайны Сокровищницы

Очередной поворот – и в просвете между скалами предстает застывшая в вечности поэма в камне. (фото 5)

Величественное двухуровневое здание I в. н.э. с эллинистическим фасадом впечатано прямо в громаду скалы! Наверху в центре видна круглая урна, где, возможно, хранились золото и драгоценные камни. Отсюда и название – Эль-Хазне (хранилище, сокровищница, казна).

По одной версии, это был храм богини Исиды, по другой – мавзолей одного из набатейских царей.

В ходе исследования шедевра, грандиозного даже по нашим меркам, историки были восхищены архитектурным проектом, по которому в скале был прорублен туннель с отводом русла реки. А также мастерством камнерезов, Бог весть как сумевших без строительных лесов (в этой местности нет деревьев!) и специального оборудования выточить фасад на весу!

Храм обрел мировую известность благодаря фильму Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: именно здесь герой искал священный грааль.

И сотни других шедевров

За Эль-Хазне тоннель каньона расширяется, открывая взору жилые и общественные здания и сооружения, а также выдолбленных в скалах склепов.

Впечатлили античный театр I в. н.э. (фото 6), вырубленный в скальном утесе монастырь Эд-Дейр (фото 7)

, трехэтажная римская Дворцовая усыпальница. Всего в Петре более 800 архитектурных памятников, оставленных трудолюбивыми и талантливыми людьми. (фото 8, 9)

Ты лети с дороги, птица…

Нынешние бедуины – люди тоже талантливые. Музыканты исполняли национальные мелодии. (фото 10)

А художники рисовали картины… слоями разноцветного песка в стеклянных сосудах разной формы. (фото 11)

Цена была в динарах, но брали и доллары по курсу полтора к одному в пользу… динара (в Израиле 1 доллар меняли на 3,5-3,7 шекеля). Парадокс: практически безресурсная страна (от воды до энергоносителей: и нефти, и угля здесь кот наплакал) с немалым внешним долгом – а местная валюта круче заокеанской!

Другие бедуины предлагали туристам прокатиться на осликах, верблюдах, либо в конной двуколке – с ветерком, наперегонки с другими колесницами. (фото 12)

Нам показалось предпочтительнее вернуться пешком, чтобы еще раз полюбоваться красно-розовым сказочным городом.

Ольга Сигачева. Севастополь

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание