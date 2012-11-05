Часть 2. Иорданское Хашимитское королевство (путевые заметки)

Часть 6.  Фантастическая Петра

Экспрессом по пустыне

Около 90 процентов территории Иордании составляет пустыня, которой, кажется, нет конца и края. По ней три часа дороги из Аммана в Петру – главную и загадочную историческую достопримечательность страны, включенную ЮНЕСКО в 2007 году наряду с Колизеем и Великой Китайской стеной в новые семь чудес света. Петру ежегодно посещает не менее полумиллиона туристов.

Визитная карточка музея под открытым небом

Визитная карточка музея под открытым небом

(фото 1)

Военные блок-посты проезжаем без остановок: с нами в автобусе – вооруженный полицейский, обеспечивающий зеленую улицу.

 

Кладезь для ученых

Расположена Петра в сердце пустыни на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, упомянутой в  Библии.  Здесь извлек воду из скалы пророк Моисей, отсюда название местной речушки – Вади-Муса (река Моисея).

Начало городу положили в XVIII в. до н.э. идумеи – потомки ветхозаветного Лота.  Во  II в. до н. э  их сменили набатеи – потомки библейского Измаила, создав процветающую столицу своего государства на перекрестке стратегически важных торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. По ним караваны везли благовония, пряности, шелка, драгоценные металлы.

В 106 г. н.э. Набатейское царство завоевал римский император Траян. А после землетрясения 363 г. город опустел и канул в безвестность до  1812 года. Тогда швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт узнал от местных бедуинов о легендарном древнем городе, увидел его собственными глазами и – открыл Старому Свету.

 

Каньон Сик

Каньон Сик

В каньоне Сик

Дорога в Петру идет по извилистому каньону Сик с монументальными отвесными скалами из красно-розового песчаника. Летом, говорят, здесь особо чувствуется желанная прохлада. Живо представляешь себе восторг караванщиков после засушливой Аравийской пустыни! (фото 2)

По сей день видны вырубленные в скалах протяженные каналы. Научившись мастерски собирать воду, жители Петры создали сложную систему водоснабжения. Наполнявшиеся по терракотовым трубам после ливневых наводнений цистерны и акведуки позволяли местным жителям обеспечивать водой не только себя, но и продавать ее путешественникам. (фото 3)

Каньон Сик

Каньон Сик

За каждым поворотом открываются потрясающие виды: скалы самых диковинных форм,  инжир, растущий прямо из камня… (фото 4)

Каньон Сик инжирное дерево

Каньон Сик инжирное дерево

Эль Хазне или Сокровищница

Эль Хазне или Сокровищница

 

Тайны Сокровищницы

Очередной поворот – и в просвете между скалами предстает застывшая в вечности поэма в камне. (фото 5)

Эль Хазне или Сокровищница

Эль Хазне или Сокровищница

Величественное двухуровневое здание I в. н.э. с эллинистическим фасадом  впечатано прямо в громаду скалы! Наверху в центре видна круглая урна, где, возможно, хранились золото и драгоценные камни. Отсюда и название – Эль-Хазне (хранилище, сокровищница, казна).

По одной версии, это был храм богини Исиды,  по другой – мавзолей одного из набатейских царей.

В ходе исследования шедевра, грандиозного даже по нашим меркам, историки были восхищены архитектурным проектом, по которому в скале был прорублен туннель с отводом русла реки. А также мастерством камнерезов, Бог весть как сумевших без строительных лесов (в этой местности нет деревьев!) и специального оборудования выточить фасад на весу!

Храм обрел мировую известность благодаря фильму Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: именно здесь герой искал священный грааль.

 

И сотни других шедевров

6 Античный театр I века н эЗа Эль-Хазне тоннель каньона расширяется, открывая взору жилые и общественные здания и сооружения, а также выдолбленных в скалах склепов.

Впечатлили античный театр I в. н.э. (фото 6), вырубленный в скальном утесе монастырь Эд-Дейр (фото 7)

Монастырь Эд-Дейр

Монастырь Эд-Дейр

,  трехэтажная римская Дворцовая усыпальница. Всего в Петре более 800 архитектурных памятников, оставленных трудолюбивыми и талантливыми людьми. (фото 8, 9)8 Шедевры каменного зодчества

 

Ты лети с дороги, птица…

Нынешние бедуины – люди тоже талантливые. Музыканты исполняли национальные мелодии. (фото 10)

Бедуины музыканты

Бедуины музыканты

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А художники рисовали картины… слоями разноцветного песка в стеклянных сосудах разной формы. (фото 11)

сувениры из песка

сувениры из песка

Цена была в динарах, но брали и доллары по курсу полтора к одному в пользу… динара (в Израиле 1 доллар меняли на 3,5-3,7 шекеля). Парадокс: практически безресурсная страна (от воды до энергоносителей: и нефти, и угля здесь кот наплакал) с немалым внешним долгом – а местная валюта круче заокеанской!

Другие бедуины предлагали туристам прокатиться на осликах, верблюдах, либо в конной двуколке – с ветерком, наперегонки с другими колесницами. (фото 12)

колесницы

колесницы

Нам показалось предпочтительнее вернуться пешком, чтобы еще раз полюбоваться красно-розовым сказочным городом.

 

Ольга Сигачева. Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об авторе: Ольга Сигачева:
Севастополь. Член Союза журналистов России
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Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание

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