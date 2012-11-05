Часть 2. Иорданское Хашимитское королевство (путевые заметки)
Часть 6. Фантастическая Петра
Экспрессом по пустыне
Около 90 процентов территории Иордании составляет пустыня, которой, кажется, нет конца и края. По ней три часа дороги из Аммана в Петру – главную и загадочную историческую достопримечательность страны, включенную ЮНЕСКО в 2007 году наряду с Колизеем и Великой Китайской стеной в новые семь чудес света. Петру ежегодно посещает не менее полумиллиона туристов.
(фото 1)
Военные блок-посты проезжаем без остановок: с нами в автобусе – вооруженный полицейский, обеспечивающий зеленую улицу.
Кладезь для ученых
Расположена Петра в сердце пустыни на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, упомянутой в Библии. Здесь извлек воду из скалы пророк Моисей, отсюда название местной речушки – Вади-Муса (река Моисея).
Начало городу положили в XVIII в. до н.э. идумеи – потомки ветхозаветного Лота. Во II в. до н. э их сменили набатеи – потомки библейского Измаила, создав процветающую столицу своего государства на перекрестке стратегически важных торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. По ним караваны везли благовония, пряности, шелка, драгоценные металлы.
В 106 г. н.э. Набатейское царство завоевал римский император Траян. А после землетрясения 363 г. город опустел и канул в безвестность до 1812 года. Тогда швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт узнал от местных бедуинов о легендарном древнем городе, увидел его собственными глазами и – открыл Старому Свету.
В каньоне Сик
Дорога в Петру идет по извилистому каньону Сик с монументальными отвесными скалами из красно-розового песчаника. Летом, говорят, здесь особо чувствуется желанная прохлада. Живо представляешь себе восторг караванщиков после засушливой Аравийской пустыни! (фото 2)
По сей день видны вырубленные в скалах протяженные каналы. Научившись мастерски собирать воду, жители Петры создали сложную систему водоснабжения. Наполнявшиеся по терракотовым трубам после ливневых наводнений цистерны и акведуки позволяли местным жителям обеспечивать водой не только себя, но и продавать ее путешественникам. (фото 3)
За каждым поворотом открываются потрясающие виды: скалы самых диковинных форм, инжир, растущий прямо из камня… (фото 4)
Тайны Сокровищницы
Очередной поворот – и в просвете между скалами предстает застывшая в вечности поэма в камне. (фото 5)
Величественное двухуровневое здание I в. н.э. с эллинистическим фасадом впечатано прямо в громаду скалы! Наверху в центре видна круглая урна, где, возможно, хранились золото и драгоценные камни. Отсюда и название – Эль-Хазне (хранилище, сокровищница, казна).
По одной версии, это был храм богини Исиды, по другой – мавзолей одного из набатейских царей.
В ходе исследования шедевра, грандиозного даже по нашим меркам, историки были восхищены архитектурным проектом, по которому в скале был прорублен туннель с отводом русла реки. А также мастерством камнерезов, Бог весть как сумевших без строительных лесов (в этой местности нет деревьев!) и специального оборудования выточить фасад на весу!
Храм обрел мировую известность благодаря фильму Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: именно здесь герой искал священный грааль.
И сотни других шедевров
За Эль-Хазне тоннель каньона расширяется, открывая взору жилые и общественные здания и сооружения, а также выдолбленных в скалах склепов.
Впечатлили античный театр I в. н.э. (фото 6), вырубленный в скальном утесе монастырь Эд-Дейр (фото 7)
, трехэтажная римская Дворцовая усыпальница. Всего в Петре более 800 архитектурных памятников, оставленных трудолюбивыми и талантливыми людьми. (фото 8, 9)
Ты лети с дороги, птица…
Нынешние бедуины – люди тоже талантливые. Музыканты исполняли национальные мелодии. (фото 10)
А художники рисовали картины… слоями разноцветного песка в стеклянных сосудах разной формы. (фото 11)
Цена была в динарах, но брали и доллары по курсу полтора к одному в пользу… динара (в Израиле 1 доллар меняли на 3,5-3,7 шекеля). Парадокс: практически безресурсная страна (от воды до энергоносителей: и нефти, и угля здесь кот наплакал) с немалым внешним долгом – а местная валюта круче заокеанской!
Другие бедуины предлагали туристам прокатиться на осликах, верблюдах, либо в конной двуколке – с ветерком, наперегонки с другими колесницами. (фото 12)
Нам показалось предпочтительнее вернуться пешком, чтобы еще раз полюбоваться красно-розовым сказочным городом.
Ольга Сигачева. Севастополь
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Севастополь. Член Союза журналистов России
- Часть 3.Иорданское Хашимитское королевство (путевые заметки)
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