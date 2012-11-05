200 летний юбилей классика русской литературы

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в городе Орел. С 1827 года переехал с семьей в Москву. Учился в Московском университете, затем перевелся на философский факультет Петербургского университета и продолжил учебу за границей, после чего путешествовал по Европе. В 1841 году, вернувшись в Россию, занимался научной деятельностью, написал диссертацию и получил степень магистра филологии. Затем Иван Сергеевич служил чиновником в министерстве внутренних дел до 1844 года. В 1843 году Тургенев познакомился с Белинским, подружился с ним на всю жизнь и даже был крестным отцом сына Белинского.. В 1847 году вместе с ним уехал за границу, где стал свидетелем февральской революции во Франции. С 1847 года, по приглашению журнала «Современник» выходят его «Современные заметки» и первые главы «Записок охотника», которые приносят автору огромный успех. Пишет пьесы «Где тонко, там и рвётся» (1848), «Холостяк»(1849), «Месяц в деревне»(1850), «Провинциалка»(1851), которые ставятся на театральных сценах и имеют успех у публики. Тургенев переводит на русский язык произведения Байрона и Шекспира и в это же время пишет «…Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!…» (стихотворение в прозе, которое все, кто учился в нашей школе помнят наизусть). В августе 1852 года опубликована одна из самых главных книг Тургенева – «Записки охотника»…После смерти Гоголя Тургенев написал некролог, за который его на месяц посадили под стражу, а потом отправили под домашний арест в имение. Полтора года Тургенев безвыездно пребывал в Спасском и 3 года он не имел права покидать Россию. Во время ссылки Тургенев пишет рассказ «Муму» (1852). Затем в печати появляются наиболее известные произведения Тургенева: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862).

В 1863 году Тургенев едет в Германию, где знакомится с выдающимися писателями Западной Европы, пропагандирует русскую литературу. Работает редактором и консультантом, занимается переводами с русского языка на немецкий, французский и наоборот. Тургенев становится самым популярным и читаемым русским писателем в Европе и в 1879 году получает звание почетного доктора Оксфордского университета.

Роковую женщину, ставшую любовью всей жизни писателя, Генрих Гейне сравнил с пейзажем, «одновременно чудовищным и экзотическим». У испано-французской певицы Полины Виардо, невысокой и сутулой женщины, были крупные мужские черты лица, большой рот и глаза навыкате. Но когда Полина пела, она сказочно преображалась. В такой момент Тургенев увидел певицу и влюбился на всю жизнь, на сорок оставшихся лет. Личная жизнь прозаика до встречи с Виардо была сложной. Первая любовь, о которой Иван Тургенев с горестью поведал в одноименном рассказе, больно ранила 15-летнего юношу. Он влюбился в соседку Катеньку, дочь княгини Шаховской. Какое же разочарование постигло Ивана, когда он узнал, что его «чистая и непорочная» Катя, пленявшая детской непосредственностью и девичьим румянцем, была любовницей его отца, Сергея Николаевича, прожженного ловеласа. Юноша разочаровался в благородных девицах и обратил взоры на девушек простых – крепостных крестьянок. Одна из них – белошвейка Авдотья Иванова – родила Ивану Тургеневу дочь Пелагею. Путешествуя по Европе, писатель встретил Полину Виардо, и Авдотья осталась в прошлом….Однако не остались в прошлом «тургеневские женщины» — этот термин стал именем нарицательным!.. Критики и читатели навсегда причислили Ивана Сергеевича Тургенева к лучшим писателям своего века. Умер писатель 3 сентября 1883 года в Буживале (пригороде Парижа).

Юшкина Елена, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 1, ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»

"Графская пристань". Соб. инф.

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