Иорданское Хашимитское королевство (путевые заметки)

Часть 1. Помпеи Востока

Туризм – по расписанию

«Война войной, а обед по расписанию», – афоризм прусского короля Фридриха Вильгельма I вспомнился сразу же после быстрого и четко организованного пересечения изральильско-иорданской границы – с заменой слова обед на туризм.

Удивительно, но факт: отношения между Государством Израиль и Иорданским Хашимитским Королевством многие годы далеки от идиллических, в них по сей день не распутан клубок противоречий, в том числе территориальных (в королевство входил западный берег реки Иордан, захваченный Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 г.). Тем не менее, здравомыслящие политики обоих государств заинтересованы в развитии плодотворных двухсторонних отношений в сфере туризма. Пример для нас, когда бесконечно далеких от политики граждан изощренно терзают на российско-украинской границе!

Мир тесен!

В Иордании нас уже ждал в комфортабельном автобусе экскурсовод Фуад. Для тех, кто не запомнит имя, не возражал, чтобы его называли Федей. В начале 90-х он учился в Харьковском политехническом институте. Там встретил и любовь – зеленоглазую красавицу, студентку-историка. С тех пор вместе уже более четверти века. В семье пятеро детей. А Фуад ныне успешно осваивает профессию экскурсовода.

Индустрия туризма в Иордании особенно интенсивно развивается с середины 90-х годов прошлого века. Диву даешься, что небольшая страна (в десять раз меньше Египта и в пять раз – Франции), теснясь в границах, навязанных ей еще после Первой мировой войны (плюс ныне за северной границей полыхает Сирия), сумела создать на Западе имидж безопасного, спокойного и гостеприимного государства – с достопримечательностями, способными восхитить туристов всего мира.

Природная консервация

Мы убедились в этом в первый же день, когда, словно с корабля на бал, попали в античный Джераш, основанный во II в. до н.э. (фото 1)

У греков это был полис Антиош, у римлян – Гераса. Пиком развития города как административного, культурного и торгового центра с населением 20 тысяч человек стал III век н.э. – эпохи римского владычества.

Серия сильнейших землетрясений в середине VIII в. погребла город под пустынными песками, пока он не был обнаружен в 1806 году немецким ученым-востоковедом Ульрихом Зетценом.

Масштабные археологические раскопки начались намного позже – в 1925 г. и продолжаются до настоящего времени. Выяснилось, что нет худа без добра: мощная тысячелетняя природная консервация позволила сохранить объекты в первозданной неприкосновенности.

Сказочный город

Мы вошли в Джераш через великолепную Триумфальную арку, возведенную в честь императора Адриана, удостоившего город своим визитом в 129 году н.э. (фото 2)

Сразу за аркой открылась прямоугольная арена ипподрома площадью 245х52 м, где не менее 15 тысяч зрителей могли наблюдать за скачками и состязаниями колесниц. (фото 3)

Впечатлили масштабы главной городской площади – 90 на 80 м с ионической колонной в центре. (фото 4)

Вот это акустика!

Отсюда через каменный туннель прошли в Южный амфитеатр, построенный в 90-92 гг. н.э. во время правления императора Домитиана и вмещавший более трех тысяч зрителей. (фото 5)

И попали на импровизированный концерт местных музыкантов, к которым присоединился и Фуад (может, кто-то из харьковчан вспомнит сокурсника?), чтобы продемонстрировать нам непревзойденную акустику амфитеатра. (фото 6)

Потрясающе: без всяких технических средств с любого зрительского места отлично слышна не только музыка, но и голос человека с центральной сцены – даже если он говорит почти шепотом! Где сейчас такие гениальные архитекторы?!

Неудивительно, что амфитеатр и ныне используется для проведения грандиозных исторических фестивалей, проходящих каждое лето. При этом достопримечательности остаются в неприкосновенности!

А Херсонесу не везет…

В этот момент стало обидно до слез – за державу. Нашу! За Херсонес Таврический. Ну почему в Иордании трепетно берегут историко-археологические заповедники? А в Херсонесе с изяществом слона в посудной лавке беспардонно громоздят прямо на артефакты аппаратуру для фестивалей – как завещал герой миниатюры Райкина «В греческом зале»?! Чьи головы осенила дикая идея заставить площадь у Владимирского собора уродливыми деревянными стендами-виселицами, а главную аллею – строениями, смахивающими на будки сторожевых собак?!

Джераш, вразуми вандалов, прибившихся к севастопольским берегам!

Луч – в будущее

На удивление замечательно сохранились в Джераше монументальные коринфские колонны, украшавшие храм Зевса в I в. н.э. (фото 7)

А также великолепная колоннада, обрамляющая прямой, как стрела, 800-метровый центральный проспект Кардо Максимум, вымощенный белокаменными плитами. В них навечно впечатались следы древних колесниц. (фото 8)

Запомнился храм Артемиды постройки 150 г. н.э. – его величественные и в то же время элегантные колонны по сей день создают впечатление, что храм парит в воздухе. (фото 9)

А также фигурный фонтан Нимфей с бассейном, в который потоки воды стекались через семь львиных голов.

Было видно, что среди гостей Джераша преобладали туристы-иностранцы. Местных – единицы. (фото 10)

Незадолго до нашего приезда на Иорданию обрушился ливень, о чем напомнил только один уголок. Вода здесь быстро уходит в песок… (фото 11

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Мы покидали Джераш на закате солнца. Оно щедро отбрасывало золотистый отсвет на величественные древние колонны и соседствующие с ними постройки современного города. (фото 12)

Словно стирая границы между прошлым и настоящим и устремляясь в будущее…

Ольга СИГАЧЕВА.

Об авторе: Ольга Сигачева:

Севастополь. Член Союза журналистов России



Ольга Сигачева

Материал из рубрики: Познание