ЮРИДИЧЕСКИЙ НОНСЕНС ПЛОДИТ КОНФЛИКТЫ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Многие годы Севастопольское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» сотрясают конфликтные ситуации. То председатель правления обогащается за счет бюджета и организации, то возникают поддельные протоколы или договоры, заключенные в убыток коллективу, то попытки организовать новый союз художников города-героя под началом Киева…

Перечисление всего негативного займет много места.

Речь идёт о событиях, инициированных четой Мининых и теми, кто их поддерживает, предав интересы коллектива. О беспардонном нарушении прав художников СРО ВТОО «СХР» самоуправными действиями Василия Минина, на основании так называемой доверенности, полученной в Киеве (кстати, давно отмененной самим же Киевом), и главное – о беспрецедентной схватке за имущество, которым испокон веков распоряжались художники.

Все перипетии давней борьбы между образовавшимися в организации группировками художников находили место в публикациях на страницах электронных изданий «Информер» и «Графская пристань». Эти статьи читают в Секретариате ВТОО «СХР», что свидетельствует о пристальном внимании руководства СХР к происходящему в Севастополе.

Нотки сепаратизма, давно звучащие в среде художников города-героя Севастополя, насторожат кого угодно. Во всех словарях толкование термина «сепаратизм» однозначно: – это стремление к отделению, к самостоятельности, к обособленности. Пятый год мы в составе России, казалось бы – свершилось то, о чем мечтали. О какой обособленности можно говорить, к какой самостоятельности нужно стремиться, от кого следует отделяться? Вопросы повисают в воздухе. Теперь ясно, что не все художники мечтали о возвращении в Россию. Кто хотел, уехал на Украину. Но откуда у некоторых художников тяга подчиняться Национальному Союзу художников Украины? Для Киева подобные деяния – бальзам на сердце и любыми способами он подпитывает раскол. Потому муссируются слухи, что при Украине было больше свободы. Потому и тяжбы судебные, что никак имущество не поделят. В советские времена эти проблемы даже не возникали, они результат «парада суверенитетов».

Фундамент для правового решения имущественных отношений возник после возвращения Крыма в состав России, то есть после марта 2014 года.

Мой собеседник – юрист, она с 1990 года работает в ВТОО «Союз художников России», является помощником председателя Правления СХР по правовым вопросам

Представляю — Елена Васильевна Тулякова. Почетный юрист Москвы, за профессионализм и содействие в развитии культуры отмечена Благодарностью Президента РФ, награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ. Почетный член Союза художников России с билетом почётного члена №1, имеет многочисленные благодарности от большого количества отделений СХР. Кавалер золотой медали СХР имени Василия Сурикова.

Знакомы давно, тема беседы волнует каждого, кто хочет найти варианты справедливого и законного решения проблем художников города. Вопросы прямые, ответы исчерпывающие.

- Елена Васильевна, после воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с Российской Федерацией украинские законы на территории Крыма и Севастополя не действуют. Это установлено с 18 марта 2014 года Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. В составе Российской Федерации образовались новые субъекты: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Из обширной юрисдикции нас интересуют лишь имущественные отношения общественных организаций, конкретнее – Севастопольского регионального отделения ВТОО «СХР». Именно за имущество художников Севастополя, расположенное по ул. Репина, 21 и ул. Володарского, 21, развернулась нешуточная борьба между сторонниками НСХУ и ВТОО «СХР». Вы курируете региональные отделения «Союза художников России» в Крыму и в Севастополе, бываете здесь едва ли не чаще, чем дома, знаете ситуацию, сложившуюся у нас в городе-герое досконально и лучше многих других. Почему это происходит именно у нас?

- Во Всероссийское творческое общественное объединение «Союз художников России» входят 104 региональных отделения во всех субъектах РФ, объединяющие более десяти тысяч мастеров всех видов искусств. Но лишь в Севастополе вопросы имущественного права приобрели такую остроту. Тому есть свои причины, о которых скажу ниже.

Следует признать, что законодательное регулирование в этой сфере правовых отношений в Республике Крым и городе-герое Севастополе в части имущества общественных организаций существенным образом разнятся. Это первая причина происходящего в Севастополе.

В Республике Крым это, прежде всего постановление Госсовета Крыма от 17.03.2014 № 1745-6/14 «О независимости Крыма», где в п. 7 указывается о том, что в случае отсутствия соответствующих подразделений общественных организаций Украины, имущество является государственной собственностью Республики Крым. Эта норма является нормой прямого действия и не требует каких-то дополнительных действий, например, внесения в реестр государственной собственности. В Крыму принят Закон Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», в котором в ч.1 статьи 2-1 указано «право собственности профсоюзных и иных общественных организаций Украины считается прекращенным на основании постановления Госсовета Республики Крым от 17.03.2014 № 1745-6/14 в связи с возникновением права собственности Республики Крым на такое имущество». Соответствие этой нормы Конституции РФ признано постановлением Конституционного Суда РФ от 07.11.2017 № 26-П. В Республике Крым сложилась на основании этих норм судебная практика в отношении имущества профсоюзных и общественных организаций писателей и художников Украины.

В нормативных актах Республики Крым в целях условной национализации наряду с государственной собственностью заявлена и отдельная форма собственности – это собственность общественных организаций, поскольку законодатели видимо исходили из необходимости защиты наряду с государственными интересами общественных интересов граждан, так как деятельность профсоюзных и иных общественных организаций затрагивает интересы неопределенного круга лиц и их конституционные права на объединение.

- Таким образом, в Республике Крым проблема имущества общественной организации решена более справедливо, чем у нас. Елена Васильевна, а как обстоят дела в Севастополе?

- В городе-герое Севастополе действует закон № 46-ЗС от 25.07.2014 «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя». Но он не содержит никакого, даже подобного в Республике Крым, регулирования правоотношений по собственности профсоюзных и общественных организаций Украины, а содержит в статье 2 норму о признании ранее зарегистрированных прав иностранных физических и юридических лиц.

Но такая норма является корректной только по отношению к частной форме собственности! Понимаете нюанс? В отношении собственности общественных организаций в Севастополе существует законодательный «пробел». Это влечет нарушение прав граждан на объединение, свободу творчества, предусмотренных ст.ст. 30,44 Конституции РФ, так как такие права охраняются государством и обеспечиваются доступом к материально-технической базе (имуществу), имеющему специальный правовой режим и целевое использование в соответствии со ст.213 Гражданского кодекса РФ. Это вторая причина событий в среде художников города.

Естественно, что художники Севастополя продолжают попытки решить возникшие проблемы законным путем. Вся переписка занимает не одну папку. В результате обращения председателя ВТОО «Союз художников России» в Администрацию президента РФ, заместителем руководителя АП РФ Кириенко С.В. в январе 2018 г. губернатору Севастополя Овсянникову Д.В. было дано письменное поручение о немедленном решении вопроса статуса объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством и в интересах художников Севастополя, граждан РФ. Частные и должностные лица, доказывающие или думающие, что объекты недвижимого имущества на территории Севастополя до сих пор принадлежат «Национальному союзу художников Украины», по сути, не признают законы Российской Федерации и действуют с неясными целями. Однако, воз и ныне там. Оставлю без комментариев исполнительную дисциплину властей города. В ответах указывается, что это — собственность иностранного юридического лица, а национализация объектов недвижимости по срокам закончена, вопрос не может быть решен таким путем. Учитывая ещё и субъективные политические факторы в Севастополе — это третья причина, очевидно, что решение этой проблемы затягивается на неопределенно долгий срок.

- Художники города, честно скажу, очень надеялись на справедливое и законное решение Арбитражного суда Севастополя по иску ВТОО «СХР» к НСХУ, в котором Вы принимали непосредственное участие. Но, увы, суд в иске отказал!

- Если откровенно, я очень удивлена, что Арбитражный суд Севастополя отказал в иске ВТОО «СХР» к Национальному Союзу художников Украины «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Он совершенно не учел судебную практику в Республике Крым. Имею в виду решение Арбитражного суда Республики Крым от 18.12.2017 года по делу № А-83-689/2016 — по даче художника имени Коровина в Гурзуфе, решение этого же суда от 27.03.2018 по делу А-83-6362/2017 – по выставочному залу г. Ялта. В праве собственности НСХУ на недвижимое имущество художников отказано, оба решения суда вступили в законную силу. Ситуации аналогичные, а решения диаметрально противоположны. Образно говоря, решение Арбитражного суда Севастополя формально правильно, а по существу – издевательство над художниками. В решении много спорных моментов. Уверена, апелляционная жалоба будет рассмотрена, и мы надеемся на торжество справедливости.

- И какой же Вам видится выход?

- Во-первых, дождемся решения Двадцать первого арбитражного апелляционного суда. Во-вторых, надо устранить пробел в местном законодательстве. И в законах Республики Крым, не идеальном, но гораздо лучшем варианте, чем в Севастополе. И в законах города-героя. Работа в этом направлении уже ведётся. Нужна исполнительская дисциплина всех ветвей власти. Всем чиновникам важно помнить, что президент Российской Федерации Владимир Путин вопросы культуры и искусства ставит высоко. В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Владимир Владимирович особо отметил, что конечной целью всех сторон деятельности государства является человек. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди – условия для развития самоорганизации, творчества каждого человека. Вот почему творческим людям нужны условия для плодотворного духовного созидания. И не следует потворствовать мошенникам, жульничающим на ниве искусства.

- Елена Васильевна! Идеальный момент задать завершающий интервью вопрос о действиях Василия Минина и его «команды». Что скажете по этому поводу?

- В судебных заседаниях Арбитражного суда Республики Крым, о которых шла речь выше, Василий Иванович Минин по доверенности отстаивал интересы Национального Союза художников Украины. Сегодня он доказывает чиновникам правительства и всему Севастополю, что уполномочен решать вопросы имущества художников Севастополя, членов ВТОО «СХР». И ему почему-то верят.

Анализ документов свидетельствует, что доверенность В.И. Минина аннулирована. Значит, предпринимая в региональном отделении ВТОО «Союз художников России» Севастополя действия, препятствующие нормальной работе вновь избранного руководства первичной организации, он поступает незаконно. Он лично и его приспешники самовольно опечатали творческие мастерские художников, прямо препятствуя их работе, помещение электросиловой установки, другие вспомогательные помещения, без которых невозможна нормальная работа людей. Установлены видеокамеры и поменяны замки в служебных кабинетах, в ближайшее время вводится пропускной режим. А супруга Минина проводит на территории платные мероприятия, бесплатно используя электроэнергию, которую по договору с организацией «Севэнергосбыт» оплачивает СРО ВТОО «СХР». Этой же электроэнергией пользуются арендаторы, которых Минин вынудил заключить с ним договор на аренду помещений. Что, этого никто не видит и об этом никто не знает? Или не хотят видеть? Обо всех подобных выкрутасах Минина новое руководство организации своевременно и неоднократно доводило до сведения компетентные органы. К удивлению, прокуратура, полиция, другие органы никаких мер не приняли. Что это значит?

Ещё один нюанс, заставляющий думать. Все документы, которые представляет Минин В. И., представляются в копиях, заверенных им самим! Это как понимать? И все органы и организации, куда он их представляет, даже не требуют подлинники на обозрение и для заверения! Почему? Я не понимаю, ведь они обязаны это делать! Есть большие сомнения, что эти документы подлинные.

Неоднократные публикации просто обязаны были привлечь внимание компетентных органов. Если это случится, и соответствующие органы заинтересуются всеми публикациями и выложенными в открытом доступе документами, то они легко обнаружат в деятельности Минина и его пособников факты нарушения законодательства РФ. И по ведению незаконной предпринимательской деятельности без регистрации имущества в Росреестре, без постановки его на налоговый учёт, без уплаты налогов в казну города за недвижимость, принадлежащую НСХУ, без уплаты налога на землю. Нарушений, как мы видим, выше крыши! Но! Будет ли заведено дело, дойдет ли оно до суда, изберет ли суд меру наказания, будет ли она исполнена? Одни вопросы.

- Спасибо за интервью, Елена Васильевна. Спасибо большое за внимание к нашим городским художникам. Без Вашей помощи было бы гораздо сложнее. Удачного нам исхода в этой битве.

— Спасибо вам за возможность прояснить ситуацию.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему