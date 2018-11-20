СУДЕБНЫЕ ПАРАДОКСЫ

Возвращаясь в очередной раз к делам Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», которое продолжают сотрясать скандальные коллизии, инициируемые небезызвестной четой Мининых и их приспешниками, сообщу читателям лишь одну грань судебных разбирательств.

ФАКТ. Арбитражный суд города Севастополя (судья Архипова С.Н.) 25 сентября 2018 года

рассмотрел в открытом судебном заседании (дело №А84-1591/18) исковое заявление Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» к Национальному союзу художников Украины. В судебном заседании принимали участие: от истца – Тулякова Е.В., от ответчика – Хахалина В.В., от Севастопольского РО ВТОО «Союз художников России» — Рубан Ю.А., от ООО «Художественно-производственный комбинат» — Минин В.И. Суд, руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, решил в удовлетворении искового заявления об истребовании имущества из чужого незаконного владения. отказать. Но определил, что решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Апелляция была подана в срок.

КОММЕНТАРИЙ ФАКТА. Это «решение», как ни парадоксально, лучшее из тех, которое могла бы постановить С.Н. Архипова, отказав художникам города в отстаивании своих прав. Попытаюсь объяснить, в чем дело. Судья не могла решать в пользу города — национализация уже закончена, имущество бы зависло. Самое главное — есть судебная практика по рассмотрению аналогичного дела по даче художника К.А. Коровина, которая была полностью проигнорирована.

Здесь надо пояснить. Абсолютная идентичность дел, и в первом и во втором случаях речь идет «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Но Арбитражный суд Севастополя в иске отказал (случай первый). А Арбитражный суд Республики Крым (случай второй) 11 декабря 2017 года, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принял Решение (дело №А83-689/2016): иск Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым удовлетворить полностью и истребовать из чужого незаконного владения Национального союза художников Украины и Общества с ограниченной ответственностью «Дом творчества имени К.А. Коровина» имущество Дома творчества имени художника К.А. Коровина, расположенное по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Чехова, 1.

В обоих рассматриваемых случаях суть единая — НСХУ не является собственником имущества ни в Гурзуфе, ни в Севастополе. В городе-герое Севастополе по адресу ул. Репина, 21 НСХУ сам ничего не строил, и свои финансы не вкладывал. Он был лишь передаточным звеном. Точнее, Художественный Фонд УССР вложил деньги, полученные от ХФ СССР на строительство недвижимости на ул. Советская, 1а. Это здание, полностью отвечающее нуждам художников Севастополя, было расположено в удобной близости к Штабу КЧФ. Это позволило военным рассмотреть вариант использования этого здания для своих целей. Вот почему военные строители сами отстроили для художников города мастерские уже на улице Репина. Таким образом произошел элементарный обмен зданиями, и все остались довольными: и военные, и художники. С той далекой поры имуществом по ул. Репина, 21 распоряжались художники Севастополя. Вопрос – а причем здесь НСХУ? Ответ – да ни при чём! Привыкли тень на плетень наводить!

Закон города Севастополя от 30 июля 2014 года № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя», который принимался ещё «проукраинскими» депутатами Севастополя так быстро, словно бы имел целью срочно защитить «шкурный» интерес тех, кто «нахапал» общественную недвижимость. Ведь выборы «пророссийских» депутатов Законодательного собрания Севастополя состоялись в Севастополе 14 сентября 2014 года. И это были первые выборы после присоединения Крыма к России, то есть после принятия рассматриваемого закона.

Обратите внимание: в Республике Крым бывшая собственность общественных организаций Украины (мы не говорим и не путаем с частной собственностью!) получило своё правовое регулирование в пользу России, а в городе федерального значения Севастополе по этой теме сплошной ПРОБЕЛ. И получилось, что каждый, кто посмелее и понаглее, норовя услужить украинскому собственнику и успеть получить свой посреднический гешефт, трактует Законы Севастополя (и российские заодно!) на свой лад. Этот далеко не совершенный закон можно оспорить в части покрытия им всех и вся. В его текст следует внести поправки или дополнения в свете сложившейся не только у нас, но и в других общественных организациях, оказавшихся в подобной ситуации. Ведь депутаты ЗС города (не ведая (?) или сознательно (!), вопрос ещё тот!) не приняли никаких нормативных документов о недвижимости такого рода, о которой ныне разбираются в судах. Я уверен: не может имущество общественных организаций Севастополя, города федерального значения, уходить сегодня в Украину к тем, кто это имущество не строил. Тем более, что мы уже пять лет, как в России!

Претензии к состоявшемуся решению судьи можно продолжить следующим рассуждением.

Закон о независимости Крыма и города с четко определяемым отдельным статусом, имеет в виду принадлежность закона к Севастополю, распространяется и на сам Севастополь, т.к. наш город в этом законе обозначен. Но отдельно от Крыма по отдельному постановлению город Севастополь не заявлял о своей независимости. Севастополь заявлял лишь о своём статусе, а не о том, что отдельно от Крыма воссоединяется с Российской Федерацией! Таким образом, сделанные судом выводы по этой части есть витиеватая, как бы попроще, ерунда.

И ещё. Судья почему-то не захотела увидеть факт вмешательства действий Минина в жизнь Севастопольского отделения СХР. Поэтому и выводы по сроку давности, который может быть продлён в связи с нарушением прав истца, нарушенные приходом Минина, несправедливы. Пятый абзац 14 страницы Решения Арбитражного суда Севастополя только подтверждает право СРО на продление срока исковой давности и даже обновляет его с 2018, а не с 2017 года, когда права распоряжения имущества были переданы НСХУ в пользу ТСХ Минину. О том, что права НСХУ были переданы когда-то в ТСХ Минину художники СРО не знали, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что при передаче этих прав ВТОО «СХР» была уведомлена должным образом другим государством. Поэтому, и эти доводы суда опровергаются.

Пусть меня простят, но выскажу догадку, удачно вписывающуюся в суть происходящего. Предположу, что нужна была подсказка, на основании которой суд должен был вынести решение в пользу НСХУ. Этой «шпаргалкой» стал отзыв НСХУ. Но отзыв настолько несвязный и слабый, что вышестоящий суд просто обязан отменить решение суда, восстанавливая справедливость! Именно об этом сказано в апелляционной жалобе юриста ВТОО «СХР» Е.В. Туляковой. Может быть, причина в том, что собственность НСХУ очень заманчива тем, кто хочет её купить или просто забрать?! Тем более, что сам НСХУ давно уже готов передать любому желающему, лишь бы избавиться от чемодана без ручки. А желающие приобрести эту заманчивую собственность, были и есть, и сами предпринимают необходимые меры! Уж больно складно получается.

Напомню, что это предположения. Но как обо всех прошедших заседаниях судить иначе, если четкую позицию севастопольских художников судья отразила частично лишь в описательной части? Да ещё без учёта всех объяснений, дополнений и пояснений юриста ВТОО «СХР» Е.В. Туляковой, которой Президент России Путин В.В. в Кремле лично вручил Благодарность за профессионализм! Но даже то, что было отражено, явно противоречит решению судьи. А доводы, приводимые юристом Е.В. Туляковой, судья С.Н. Архипова не опровергла, так что решение Арбитражного суда Севастополя, скорее всего, будет изменено. Возможно, будет учтено и решение Арбитражного суда Крыма о национализации дачи художника Коровина.

Будем надеяться на лучшее.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

20.11.2018 г.

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему