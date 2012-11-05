18 ноября 2018 года, в воскресенье, в Севастополе пройдет открытый детско-юношеский турнир по Армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Народного Единства и Дню военного разведчика, в котором примут участие спортсмены в возрасте от 12-ти до 17 лет. Ребята от 6- до 11 лет примут участие в тренировочных спаррингах.Турнир проводит Федерация Армейского рукопашного боя города Севастополя. Начало в 10.00 по адресу Костомаровская, 3 — спортивный комплекс «Чайка».

В открытом детско-юношеском турнире по Армейскому рукопашному бою примут участие спортсмены Федерации Армейского рукопашного боя города Севастополя, спортсмены Российского союза боевых искусств, Федерации Кудо, Крымского Стиля и иных направлений.

«Армейский рукопашный бой» («АРБ») — универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств, опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки при минимальных травмах спортсменов.

До 1994 года Армейский рукопашный бой обладал статусом военно-прикладного вида спорта и культивировался только в армейских подразделениях. Со временем широкий спектр технических приемов из арсенала АРБ, его прикладные возможности, высокая квалификация тренерско-преподавательского состава, насыщенный календарь соревнований с высоким уровнем мастерства участников вызвали большой интерес не только спортсменов, занимающихся различными единоборствами, но и подрастающего поколения. АРБ вошло в гражданскую жизнь россиян как военно-патриотический вид спорта, подготавливая их к службе в вооруженных силах, а также позволяя уволившимся из вооруженных сил поддерживать свою военную форму.

Ждем гостей и и жителей города, всех поддерживающих здоровый образ жизни — как участников, так и болельщиков.

Администратор

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