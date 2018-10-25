КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Александр ФЕДОСЕЕВ. Член Союза писателей России. Севастополь
ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ
В. Скифу, Ю. Баранову – иркутским поэтам.
Прекрасных мест немало в мире,
Не облететь без пересадки.
А вы бывали на Таймыре?
Вы приземлялись на Камчатке?
По тропам шли в горах Алтая?
Там, говорят, места красивы
И каждый видит, пролетая,
Как велика у нас Россия.
Я словно пальцем тычу в небо
Скажите, где же справедливость?!
В Туве я не был, в Омске — не был,
В Иркутске быть не приходилось.
Где Ангары несутся воды,
Свою показывая силу,
Там есть плотины и заводы
И это всё – моя Россия!
Я винограда срежу гроздья –
Подарок солнечного Крыма.
Зовут друзья приехать в гости -
Не туристическая фирма.
Пусть самолёт, взлетев со мною,
Качнёт крылами в дымке синей…
Как не гордится мне страною –
Необозримою Россией!
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