КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Александр ФЕДОСЕЕВ. Член Союза писателей России. Севастополь Александр ФЕДОСЕЕВ. Член Союза писателей России. Севастополь

ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ

В. Скифу, Ю. Баранову – иркутским поэтам.

Прекрасных мест немало в мире,

Не облететь без пересадки.

А вы бывали на Таймыре?

Вы приземлялись на Камчатке?

По тропам шли в горах Алтая?

Там, говорят, места красивы

И каждый видит, пролетая,

Как велика у нас Россия.

Я словно пальцем тычу в небо

Скажите, где же справедливость?!

В Туве я не был, в Омске — не был,

В Иркутске быть не приходилось.

Где Ангары несутся воды,

Свою показывая силу,

Там есть плотины и заводы

И это всё – моя Россия!

Я винограда срежу гроздья –

Подарок солнечного Крыма.

Зовут друзья приехать в гости -

Не туристическая фирма.

Пусть самолёт, взлетев со мною,

Качнёт крылами в дымке синей…

Как не гордится мне страною –

Необозримою Россией!

25.10.2018г

Администратор

Материал из рубрики: Литературные поступления