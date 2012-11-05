В городе-герое Севастополе завершился 12-й Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России — 2018″, который проходил 29 сентября на мультимедийной площадке реконструированного музея Херсонес Таврический. Организатором конкурса выступили автор и инициатор реконструкции — Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Патриарший совет по культуре.

Гала-концерт объединил несколько десятков участников из разных городов России, которые представили свою программу на суд компетентного жюри. Одним из судей для молодых конкурсантов стала Юлия Емельянова заместитель директора проекта реконструкции археологической зоны Херсонеса фонда «Моя история».

Перед началом концерта все молодые люди и девушки приняли участие в патриотической акции «Мы — Россия!» Все претенденты на звание Мисс и Мистер студенчество в национальных костюмах регионов, которые они представляют, растянули большой российский триколор и исполнили гимн России.

Дефиле в национальных костюмах стало ярким началом гала-концерта конкурса. Участников и гостей мероприятия поприветствовали вице-губернатор города Севастополя Юрий Кривов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, исполняющий обязанности ректора Севастопольского Государственного университета Владимир Мешков.

Участники конкурса рассказали зрителям и гостям о своих будущих профессиях и представили своё видение студенческого стиля. Кульминацией вечера стало дефиле конкурсантов в вечерних нарядах и объявление победителей. Первое место на пьедестале почета заняли Полина Яковлева (Республика Чувашия) и Иван Теплов (Саратовская область).

«Мы рады тому, сколько участников и зрителей собрал наш совместный с Правительством города Севастополя, Севастопольского Государственного университета и Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» проект и нам особенно приятно, что именно они стали первыми зрителями мультимедийного шоу, которые мы представляем в рамках завершения первого блока масштабного проекта реконструкции музея «Херсонес Таврический». – сообщил Председатель фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Есин Иван Владимирович.

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С уважением,

руководитель пресс-службы фонда

поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Александр Тарасов

Администратор

Материал из рубрики: Студенческий билет