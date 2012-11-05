История морской авиации ЧФ: Никто не должен быть – забыт!

Автор текста и фото: Заведующий авиа сектором Севастопольского отделения РГО Василий Гаврилович Ятленко

- Если бы не мои 83 года – неуловимой слезой отзывался в уголках глаз, собравшихся перед небольшим Памятным знаком, крымчан глухой от волнения голос профессора МАДИ Дмитрия Соснина – я бы встал перед Вами… на колени … в знак глубочайшей признательности за долгожданную точку в моих многолетне-безуспешных поисках этого, святого — Дмитрий Александрович склонил голову в сторону бетонного столбика с мемориальной табличкой в центре — для меня места.

А началось всё – обычным просмотром, обнаруженного Яндекс-поиском, видеофильма — с воспоминаниями ветеранов Вермахта: периодически дополняемых вкраплениями кадров любительской киносъёмки из жизни их зенитной батареи, обстреливающей осаждённый Севастополь.Когда внимание Владимира Полстяного(инженер-геолог – по образованию и командир отряда «Береговая батарея» севастопольского филиала Русского Географического Общества – по зову сердца…)

привлёк мелькнувший силуэт падающего штурмовика «Ил-2»: взрыв… ликующие лица зенитчиков – и…

- Постойте-ка – «отмотал» несколько кадров Владимир Валентинович – а вон та возвышенность на заднем плане… с меловыми отложениями… это случайно не гора Кая-Баш из Бахчисарайского района?

- Вполне может быть – историк отряда Юрий Пикалов вывел на дисплей несколько своих натурных снимков – особенно её вот эта характерный отрог: мы, в своё время маршрут штаба армии Манштейна отслеживали и, вот посмотрите – как раз похожая седловина отснялась.

Поисковики немедленно выдвинулась к месту предполагаемого падения штурмовика и…

- Остальное уже было, делом техники – улыбается руководитель филиала профессор Елена Воскресенская – первое же прочёсывание магнитометрами, прилегающего к высотке, поля подтвердило правильность предположения наших поисковиков: были обнаружены куски брони самолёта, авиационный прицел, редуктор воздушной системы, наушник лётного шлемофона и целая куча деталей алюминиевой обшивки. А возле отвода дороги в сторону блиндажей немецкой батареи – рвавые остатки зенитных снарядов и автодеталей.

Изучение архивных документов морской авиации Черноморского флота (МА ЧФ) привело энтузиастов к истории полётов 18-го ШАП: боевыми вылетами с Херсонесского аэродрома, перекрывавшего пути обеспечения боеприпасами, рвущихся к Севастополю, немцев.

В тот роковой, для лётчиков, день, в окрестностях Кая-Баша действительно «работали» самолёты — старшего лейтенанта Мирона Ефимова. Однако на аэродром, будущий Герой Советского Союза вернулся без своего ведомого – морского лётчика командира штурмовика «Ил-2» лейтенанта Николая Евграфова.

Из рассказа Мирона Ефимовича (уже — полковника морской авиации…) — записанного через много лет, Дмитрием Сосниным:

«Утром 1-го марта мы вылетели в район высоты 157,5 – на подавление немецкой зенитной батареи. Обнаружив дальнобойку, зашли на неё со стороны солнца и накрыли бомбовым ковром. Однако, выходя из зоны удара, я вдруг увидел горящий самолёт ведомого. Конечно, Николаю можно было, ещё и покинуть его, но — внизу были немцы! И он сознательно направил падающую машину в сторону грузовиков с боеприпасами , свернувших с основной трассы снабжения наступающей армии – к, уничтоженной нами, батарее: противопоставив бесславному плену – самоотверженную смерть! Развернувшись, я добил ожившую зенитку и прошёл над местом падения самолёта Николая: неподалёку от полыхающего Ила — рвались снаряды в горящих грузовиках…»

По словам сестры погибшего «злодея»

(а, именно так отозвался о лётчике сбитого самолёта – потерявший в тот день своих друзей, немецкий ветеран…)

авиацией юный Коля «заболел» примерно лет в 15: ещё одна его сестра, как-то взяла брата в аэроклуб, где она занималась парашютным спортом. Так вот, когда Танин инструктор прокатил его на У-2, Коля сразу понял — это именно то, чего так не хватало его неуёмной мальчишеской энергии!

И в конце 1941-го курсанта Николая Евграфова, уже как отличника выпускного курса Ейского училища морских лётчиков – досрочно отправили в действующую флотскую эскадрилью истребителей Черноморского флота, присвоив звание сержанта. Где он быстро доказал, что его школьные прыжки в Неву с 18-ти метрового моста — были следствием не безрассудно мальчишеской «удали», но результатом, точно рассчитанного, свободного полёта!

Вылетая, практически, каждый день — в самые горячие точки, Николай умудрялся возвращаться на аэродром в, практически, невредимом самолёте.

Однако, война есть – война.

И вскоре его, как единственного оставшегося в строю, лётчика истребительной эскадрильи – переводят в штурмовую авиацию МА ЧФ. А уже в декабре 41-го, пока ещё оставаясь в звании сержанта, новоявленный штурмовик с опытом бывалого истребителя — лично сбивает немецкий бомбардировщик, пытавшийся удрать с, атакованного Илами, вражеского аэродрома.

Тогда, всего четвёрка этих «летающих танков», накрыли своими «зажигалками» 10 немецких самолётов — прямо на стоянках «Сарабуза. Попутно серьёзно покалечив эРэС-ами — ещё семь!

Николай же, выходя из очередного бомбового удара, вдруг боковым зрением отметил, взлетевший сбоку — «крестоносец»!

Небольшой доворот, короткая пушечная очередь и – горящие останки «Хейнкеля-…» пополнили победный счёт того жестокого налёта.

Вручая Николаю, вместе с досрочными лейтенантскими погонами — орден боевого Красного Знамени, тогда ещё Командующий ЧФ вице-адмирал Филипп Октябрьский отметил, не то что молодого, а просто, юного офицера, словами:

«Дай бог этому будущему Герою, также воевать до конца войны».

И Николай – воевал!

52 боевых вылета бывшего отличника-курсанта Ейского ВАУЛ – дорого обошлись немецким «гостям» Крыма.

Он так громил вражескую автотехнику, подавлял артиллерийские батареи, и уничтожал с бреющего живую силу противника, что моряки уважительно называли его штурмовик — летающим броненосцем: с такими минимальными потерями выходил Николай из самого пекла севастопольской обороны.

Что и было, всего через 50 дней после получения ордена, отмечено в Приказе о награждении лейтенанта Н.Ф. Евграфова, уже вторым — боевым Красным!

Не заставила бы себя ждать и — золотая звезда Героя Советского Союза, но…

В то роковое 1-е марта 42-го — Николай, очевидно посчитав, что с атакованной батареей покончено, вопреки обычной тактике штурмовиков, вдруг стал набирать высоту: вместо привычного отхода на бреющем…

Мгновенная реакция уцелевшего наводчика единственной уцелевшей пушки, и — бесстрастный объектив чётко зафиксировал разрыв снаряда в непосредственной близости от незащищённой кабины штурмовика.

Его племяннику Диме тогда — едва исполнилось… 8 лет.

Из-за прямого попадания бомбы в родительский дом, отправленная в блокадный Ленинград, похоронка – нашла мать Николая, лишь спустя 6 долгих лет.

Однако никаких сведений о месте гибели сына, Анна Петровна в ней не обнаружила.

И лишь когда, уже повзрослевший, Дима сам занялся этими поисками – на один из бесчисленных запросов в самые разные адреса, неожиданно откликнулся начальник отдела кадров МА ЧФ: прислав частным порядком адрес военного пенсионера… полковника Мирона Ефимова.

Так стали известны подробности гибели его ведомого – морского лётчика лейтенанта Николая Евграфова.

Однако вспомнить точное место падения самолёта своего ведомого, Мирон Ефимович, к сожалению, так и не смог.

И лишь только в этом году, просматривая отклики на очередной Яндекс-запрос «Морской лётчик Николай Евграфов» — Дмитрий Александрович вдруг случайно наткнулся на, выложенное в Сеть, сообщение о находке севастопольских поисковиков!

Недолгая переписка с их командиром… информация Владимира Полстяного о племяннике — руководителю филиала РГО… её переадресовка о нашедшемся родственнике — в авиа сектор филиала… соответствующее предложение — начальнику морской авиации ЧФ полковнику Сергею Боднаруку… визит председателя Совета ветеранов МА ЧФ полковника Василия Лобова в Бахчисарайскую администрацию — и…

Солнечным днём 29 10 2017 ровно в 11-00 ещё одно Имя заняло своё почётное место в мемориальном списке защитников города-Героя: павших на земле Бахчисарайского района.

Выступая на траурном митинге, Глава его администрации Владимир Удахин, заверил присутствующих офицеров МА ЧФ и её ветеранов, в том, что – это, пока лишь только первый шаг в деле увековечивания Памяти морского лётчика: до последнего дыхания защищавшего своё родное Отечество! Присягая которому, каждый Воин клянётся — ни при каких обстоятельствах, не изменять этой своей торжественной Клятве:

Насмерть стоять!.. — на вверенном ему, Рубеже…

После чего, под энергичный туш военного оркестра — Владимир Владимирович вручил Почётные Грамоты севастопольским поисковикам.

В свою очередь заместитель начальника МА ЧФ полковник Анатолий Бойко – предложил расширить сферу военно-патриотического влияния данного Памятного знака! Присвоив имя Николая Евграфова одной из школ Бахчисарайского района.

- Чтобы, посещая комнату Славы павшего Героя – школьники, уже с начальных классов учились пониманию высокой Ответственности за судьбу своей Родины! Как 75 лет назад её понял морской лётчик — командир штурмовика лейтенант Николай Евграфов.

Василий Ятленко

Заведующий авиационным сектором севастопольского филиала РГО

Севастополь — Бахчисарай — окрестности пос. Холмовка

P.S. По согласованию с, присутствующим на митинге, председателем Красномакского поселкового Совета Андреем Клименко — было решено открыть комнату Славы морского лётчика Николая Евграфова в средней школе пос. Холмовка — 19 04 2017г.: приурочив к 106-й годовщине создания первых двух авиаотрядов при службе связи Черноморского флота – для повышения оперативности связи между кораблями и охраны их от пиратских набегов подводных лодок. Именно тогда, полученные от казны 128 тыс рублей — на приобретение и содержание 6-ти гидросамолётов

(согласно Распоряжения морского министра И.К. Григоровича от 19 04 1911 г.)

фактически создали новую структуру Черноморского флота России — его Морскую авиацию!

(лишь через год и, почти 4 месяца, продублированную приказом № 397 Военного министра В.А. Сухомлинова от 12 августа по новому стилю — 1912 года: по которому все вопросы воздухоплавания и авиации передавались от Главного инженерного управления — в ведение воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба армии, возглавляемой генерал-майором М.И. Шишкевичем …)

Шефство же над комнатой Героя – возьмёт на себя Совет ветеранов морской авиации Черноморского флота.

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