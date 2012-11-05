ИЛИ ЭПОХА ДОКТОРА РОТГОЛЬЦА

Имя Давида Михайловича Ротгольца названо в газете «Крымский вестник»(1901, №98) в статье «Севастополь» в числе тех, «кто уразумел и предугадал будущность города, кто продолжал его возрождение».

К очередной 235-й годовщине основания Севастополя, которая отмечается 14 июня, СМИ публикуют очерки об исторических личностях, чья деятельность оставила заметный след на скрижалях города. Один из них редко упоминаемый Давид Михайлович Ротгольц.

В ряду российских городов середины XIX века Севастополь, переживший в Крымскую войну кровопролитную оборону, нуждался во многих восстановительных работах. Даже через два десятилетия не удалось в полной мере залечить городские раны. Эти заботы возлагались на местные власти.

Когда Севастополь начал возрождаться из пепла, он оказался в положении города, нуждающегося в особом внимании, к которому в то время прижилось определение «многострадальный», что вполне соответствовало действительности. В Севастополе почтили память павших героев, возвеличили тех, кто остался в воинском строю. Постепенно возникал новый облик города. Но немногие предвидели и гражданское будущее Севастополя, преклоняясь перед его воинской славой. И не задумывались над тем, что морская крепость может развиваться и процветать, как крупный промышленный и торговый город.

Севастопольцы, умудренные опытом и знаниями, стремились открыть пути развития для процветания дорогого им города. Они готовы были взять на себя за это ответственность. В городе их имена были известны. Одним из первых стал городской голова М.И.Кази. По прошествии лет оказалось, что он правильно уразумел и предугадал будущность Севастополя, настойчиво боролся за благо города, отвоевывал каждую пядь земли. И достиг успешных результатов.

Первые шаги

Это славное дело продолжал его восприемник врач Давид Ротгольц, унаследовавший традиции и программу Кази. Как и его предшественник, он приумножал дело возрождения Севастополя. В 1880 г. Д. Ротгольц добился высочайшего разрешения на получение городом правительственной ссуды в размере 250 000 рублей. Он был в числе встречающих августейшую семью Великого князя Михаила Николаевича ─ участника Крымской войны, который вместе с семьей осматривал ещё не восстановленные укрепления Севастопольской обороны, а также раскопки древнего Херсонеса.

Его Высочество Великий князь Михаил Николаевич изволил 17 октября 1882 г. проследовать в экипаже от Царской пристани по Екатерининской улице. Высокий гость обратил внимание на прелестный вид морской акватории, открывающуюся местность, предназначенную для устройства Николаевского (Приморского) бульвара. Тогда же имел честь представиться Высокому гостю городской голова Д.М. Ротгольц («Севастопольский справочный листок»,№7, 21 октября 1882 г.)

По тому времени Севастополь ─ далекая окраина, привлекая взоры и основное внимание как историческая достопримечательность. А его значение как промышленного и культурного центра требовало творческого подхода и истолкования, основанного на глубоком и тщательном изучении.

Такими воителями и явились упомянутые выше деятели. Они проявили себя не только хозяевами, но и настоящими борцами. Им приходилось с одной стороны прилагать безмерную энергию, знание и труд для восстановления города, с другой – действовать словом, силой убеждения, несокрушимой аргументацией. При Д.М. Ротгольце с 1 октября 1882 г. стала издаваться газета «Севастопольский справочный листок».

Две ветви власти

─ С 1873 г., когда было создано Севастопольское градоначальство, в городе действовали две гражданские ветви власти,─ рассказывает заведующая архивом Севастопольского Законодательного собрания Наталия Терещук: градоначальник обладал правами губернатора и назначался императором из лиц Морского ведомства, выборным органом оставалась городская Дума. После выборов гласные (депутаты) избирали городского голову. Через год было создано особое по городским делам присутствие для надзора за деятельностью городской Думы и управы, в котором председательствовал градоначальник.

В первой половине XIX века и после Крымской войны городским головой избирались представители купеческого сословия. В 1874 г. им стал дворянин Михаил Ильич Кази, заслуживший звание Почетного гражданина Севастополя.

Через два года в 1876 г. этой должности удостоился статский советник врач Давид Михайлович Ротгольц ─ выпускник Харьковского университета. Севастопольцы считали его достойным продолжателем дела своего предшественника М.И.Кази.

Современники отзывались о Ротгольце как о городском деятеле целеустремленном в достижении поставленной цели, человеком высокой нравственности. Он в полной мере использовал возможности лучшего порта на юге дореволюционной России, открывая Севастополь для международной торговли. Д. Ротгольц настойчиво занимался строительством гранитных мостовых, складских помещений в порту, благоустройством бульваров. Создание Приморского бульвара относится к 80- м годам XIX г. века, отмечал в историческом сборнике «Незабытый Севастополь» (2010 г.) кандидат технических наук Евгений Чверткин, в то время житель города Хайфа, и связано с именами Д.Ротгольца, Э.Тотлебена, Ф.Еранцева. Тогда Давид Ротгольц стремился присоединить к запланированной территории ещё участок земли, прилегающий к будущей Биостанции (Инбюм). Предложение было одобрено генерал-губернатором, но в последующем не реализовано, как это не редко происходит и поныне.

Выше личных целей

Д.М. Ротгольц, избранный и служивший второе четырехлетие, принадлежал к числу тех редких деятелей, которые общественное дело, ставят выше личных целей, часто вопреки собственному спокойствию, здоровью и благосостоянию. Давид Ротгольц с юных лет поселился в Севастополе, сроднился с ним и полюбил как вторую родину. Деятельность его с первых шагов проявилась на поприще городского врача.

Для служения городу, на улицах которого остались сплошные развалины, требовались активные деятели с недюжинными организаторскими способностями и энергией. Севастополю особенно в этом повезло: после памятных и плодотворных достижений городского головы М.И.Кази, оставившего должность по собственному желанию, избранником оказался Д.М.Ротгольц. И врач с достоинством оправдал это доверие.

В Севастополе на каждом общественном сооружении тех лет зримо отразилась деятельность Д.М.Ротгольца. Его настойчивым ходатайствам и представительству город, главным образом, обязан устройством водопровода, сооружением гранитных мостовых, постройкой портовых складских магазинов, насаждением бульваров.

Давид Михайлович относился к городу как заботливый лекарь к тяжело раненному воину, который нуждается в повседневном уходе и внимании. Ведь после 336- дневной осады в Севастополе исчезли улицы, высились только обгоревшие руины, вид которых вызывал у Ротгольца сожаление и скорбные чувства.

Идею о возведении Севастополя на место главного отпускного порта на юге России

Д. Ротгольц лелеял с первого шага на общественном поприще и настойчиво проводил ее, представляя город в высших административных сферах. Всякий успех в таком деле радовал его, а препятствия и неудачи отражались на здоровье. Воистину о нем можно было сказать: «общественною скорбью» болел этот упорный труженик, умный, высоконравственный гражданин. («Севастополь. Взгляд в прошлое». 2007. С. 83.)

Газетная дуэль

Тем, кто знаком с провинциальной жизнью, было известно, что всякая незаурядная общественная деятельность, выводящая людей из среды «посредственности и вилянии вашим и нашим», проявляется при постановке «ребром» общественных вопросов. Инсинуации, сплетни, клевета, запугивание неудачей – все пускается в ход для прикрытия личных целей и мелочного самолюбия, завидующим чужим успехам. И Давид Михайлович не избежал подобной участи.

На страницах севастопольских изданий нередко сталкивались непримиримые мнения. Газета «Севастопольский справочный листок» (№84, 17.07.1885) опубликовала редакционный комментарий на фельетон в газете «Луч» (№26, 1885): «Какой-то недобросовестный корреспондент, очевидно принадлежащий к нашей «черной сотне», написал несколько лживых строк о севастопольских делах в редакцию «Луча». Озлобленность тона этой корреспонденции, как видно, пришлась по вкусу г-ну редактору беззастенчивой газеты. И он, ради дешевого эффекта, помещает её на страницах своего издания в фельетоне, переработав предварительно на свой лад..

Литератор Окрейц, опускаясь до кощунства, сообщает, что предыдущий городской голова мудрый Кази передал должность «некоему Ротгольцу» ─ бывшему жидку, но крестившемуся…». Автора не смущает то, что этот врач пользовался в Севастополе всеобщим уважением. « Говоря о делах Севастополя, г. Окрейц не настолько порядочный человек: находя деятельность Д.М. Ротгольца «вредной» для города, он не довольствуется этим заявлением, но клеймит уже покойного эпитетом «жидок». И в угаре «черносотников» Окрейц опускается до полного глумления: «К счастью (!) для Севастополя ребе Ротгольц умер, а то бы он дал духу(!) этим гражданам Севастополя».

«Севастопольский справочный листок» заключает: «За этого редактора покраснеют сами читатели». И в подтверждение реальности замыслов Д.М.Ротгольца публикуется наглядный отчет.

«Сведение о заграничной торговле в 1883 году»

На прибывших в порт из заграницы 153 паровых и парусных судах на сумму

10. 0363. 20 руб. в том числе: из Американских Соединенных Штатов: хлопчатой бумаги сырца и семян хлопчатника на 9.372.717 руб.

Из Великобритании машин и аппаратов, металлов , чугуна в слитках, меди и железа, металлических изделий, шерстяных товаров, на 269.917 руб.

Из Турции фруктов и ягод, свежих и сухих: апельсинов ,лимонов, персиков, клубники, турецких конфектов рахат-лукум, бакалейных товаров, бумажной пряжи на 220.201 руб.

Из Бельгии железа на 130.135 руб.

Из Франции кирпича и черепицы, вин и спиртных напитков, косметических и галантерейных товаров на 30.160 руб.

Из Австро-Венгрии обуви мужской и дамской, химических и фармацевтических продуктов на 8.227 руб.

В течение нынешнего года прибыло из заграницы судов 120 – товаров на 8.044 .087 руб. Поступило пошлин золотой волютой 384.604 руб.

(«Севастопольский справочный листок», 1882 г., №20)

И по прошествии пятнадцати лет газета «Крымский вестник»(7.07.1901) называла среди местных деятелей, умудренных разумом и опытом, статского советника Давида Михайловича Ротгольца – врача, избранного городским головой. Послевоенное возрождение Севастополя он связывал с развитием торгового судоходства, проявил свои разносторонние знания и способности, внес заметный вклад в процветание города. Именно поэтому годы его правления (1876- 1882) называли «золотыми днями» Севастополя и «эпохой Ротгольца».

Наследство – шестеро мальчиков

Еще в начале 1870-х гг. Д. Ротгольц крестился, женился на гречанке Феодосии Спиридоновне – дочери капитана 1 ранга Бальзама. У них родилось шестеро детей — все мальчики. В декабре 1882 г. Д.М. Ротгольц находился в Симферополе по служебным делам, проживал в гостинице «Ливадия». Там и заболел. Скончался скоропостижно в возрасте 44-х лет. Городская дума, учитывая заслуги Д.М.Ротгольца, постановила выплачивать его несовершеннолетним детям пенсию из городского бюджета.

Потомки Д.М.Ротгольца проживают ныне в Санкт-Петербурге. Бывают в Севастополе, посещают городское кладбище (ул. Пожарова), где сохранился памятник их предка.

Из некролога:

«Придет время – осуществится в Севастополе все, о чем мечтал Давид Михайлович: заживут «каменные раны», расцветет и разовьется великий город. Пусть тогда вспомнят имя Ротгольца, отдавшего свои лучшие годы и лучшие силы на возрождение родного Севастополя».

«Севастопольский справочный листок», 1883, №1, 3 января.

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Борис ГЕЛЬМАН, лауреат почетного знака Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2015) , удостоен диплома Иерусалимского института истории Холокоста и героизма «Яд-Вашем»

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