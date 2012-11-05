В.В. Стефановский.Письмо Путину В.В. от имени фельдмаршала Кутузова М.И.

Уважаемый Владимир Владимирович!

«Всю свою сознательную жизнь я посвятил служению Великой России. Исправно нес службу везде, куда меня бросала судьба солдата. Я патриот России и свою верность ей доказал всей своей жизнью и службой. Ни разу не покривил душой. Даже на дипломатическом поприще я оставался верен своему военному и гражданскому долгу перед родиной и немало преуспел. Оглядываясь на свой длительный жизненный путь я не нахожу никакой оплошки, чтобы меня, боевого полководца, Черноморские адмиралы задвинули в торговый порт. Не по-людски это. О русских адмиралах и офицерах впечатление у меня осталось другое. Сейчас мое имя на борту корабля мне стало не в радость. Больше в обиду. Я опечален и возмущен! ¾ К чему я там? Я же не грузчик и не повар какой. В Севастополе я готов хоть прапорщиком, да хоть и кем угодно служить матушке России. Тем более воспитывать курсантов Президентского училища на примерах из эпизодов тысячелетней истории России и ее великих граждан. А тут крейсер не отрабатывает и трети своего потенциала. Я отвоёвывал Крым, а не Новороссию. В Крыму я оставил свой след. Просвещенному взгляду это хорошо известно. И если своей службой я удостоился памятника в виде боевого корабля, то при всем уважении к Новороссийску, место ему только в морской крепости Севастополе, на Крымской земле.

Сейчас, благодаря мудрости русского Президента и выбору крымчан, Крым вернулся домой, в родную гавань. Но убереженный от неприятеля исторический Крейсер с моим именем на борту в свою гавань так и не вернулся. Тут на мое разумение, кроме фактора чиновничьей простоты, а то и подпалубных игр, мелкокорыстных соображений, ставших причиной оставления крейсера в торговом порту, немаловажно и другое. ¾ Пока крейсер не будет возвращен в южный форпост России город Севастополь, Крымская кампания не завершена. Точка не поставлена. Город и крепость не восстановили своего исторического лица. А для Новороссийска же этот крейсер больше насмешка над здравым смыслом. Медаль с чужой груди. Ни одного весомого довода в оправдание для оставления меня в торговом порту я не вижу.

Русские адмиралы при всей своей занятости в морских баталиях и укреплением морской крепости не оставляли без доброго внимания и жителей города. Это благодаря их заботе и стараниям сооружен Владимирский собор, Усыпальница адмиралов, открыта Морская библиотека и много чего другого, что до сих пор наполняет душу жителей города патриотизмом и гордостью за страну и за Русский флот. Формирует их духовное и культурное содержание. До боли в голове ищу причину, почему командование Военно-Морского флота не только дискредитирует себя, но и вбивает клин в отношения города и Черноморского флота, которые всегда были едины и гордились этой дружбой. И почему пренебрегли совершенно корректными и безальтернативными доводами севастопольцев, когда оставили меня в незнакомом мне и некорректном во всех отношениях месте. Отдали предпочтение Новороссийску. Или севастопольцы в чем-то провинились?

От ошибок и просчетов никто не застрахован. Но этот недосмотр флотоводцев остался никем не замеченным. Хотя времени прошло достаточно, чтобы разобраться. И морским адмиралом и пехотным. Тут, похоже, если и не злой умысел, то факт явного недопонимания значения предметных символов в вопросах сохранения в неприкосновенности исторических объектов и памятных мест, в воспитании и формировании патриота. А Севастополь это не только памятное во всех отношениях место. Севастополь ¾ это духовный стержень нации. Такая ситуация с крейсером не только ослабляет этот стержень, но и деформирует…

Простите. Не хотел никого обидеть. Не удержался. Вопрос выше обид. Я не хочу и не могу быть судьей в этом щекотливом вопросе. Я лишь высказал свою гражданскую позицию и свое понимание вопроса культуры и ответственности государевых людей».

Уверен, что по моему обращению-жалобе Вами будет принято решение, и крейсер с моим именем на борту займет свое место в Главной базе Черноморского флота исторической крепости Севастополь в качестве предметного и необходимого символа ее неприступности. И для курсантов Президентского Кадетского училища и крейсер «Михаил Кутузов» и маршал Михаил Илларионович Кутузов вместе станут и школой и примером в воспитании патриотизма.

С непременным уважением и пожеланием успехов в нашем общем служении России

фельдмаршал М.И. Кутузов.

Беседовал с Маршалом и передал жалобу

капитан 2 ранга В.В. Стефановский.

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Материал из рубрики: Экология души