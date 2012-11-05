Фоторепортаж реконструкции штурма высоты «Горная» 8 мая 1944 года
Реконструкция штурма прошла 5 мая 2018 года близ 10 км Балаклавского шоссе г. Севастополя. Автор фотографий — Александр Губин. ( insane_zmei@mail.ru )
4-5 мая 2018г., Севастополь. V международный военно-исторический фестиваль «Высота Горная»
Высота Горная — ключевая, последняя занятая фашистами высота, после взятия которой Красная армия смогла полностью освободить Севастополь в 1944 году. Бой за взятие этой стратегической высоты уже пятый год подряд воссоздают силами Севастопольского военно-исторического клуба и других военно-исторических клубов и групп, пожелавших присоединиться. Реконструкция посвящена бойцам 414-й Анапской, 89-й Таманской и 318-й Новороссийской стрелковых дивизий.
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