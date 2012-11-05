Владимир Шигин: КЛОУН С ЛАНЖЕРОНА

Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?

А.С. Пушкин

После выхода моей книги «Бог Нептун не любит Украину», мне думалось, что в этой теме можно ставить точку. Да, военно-морские силы Украины уже почили в бозе. Правда, в своей агонии, покойник еще судорожно сучил ногами по скользкой гальке одесского пляжа Ланжерон, где в 2014 году президент Порошенко провел свой первый и последний военно-морской парад, во время которого едва не затонул старый ракетный катер «Прилуки». Больше организовывать нечто подобное на Украине уже не решались. Именно поэтому парад на Ланжероне 2014 года стал своеобразным постскриптумом всей недолгой и печальной истории ВМСУ.

Тогда мне казалось, что больше к этой скучной теме я уже не вернусь. Но реальная жизнь оказалась богаче любой фантазии. Оговорюсь сразу, что ничего кардинального положительного в ВМСУ с 2014 года так и не произошло – покойник так и не ожил. Но в последнее время «с того света» стали приходить известия одно другого веселее. И если раньше нас ошарашивали новостями об эпохальном переименовании старого разъездного катера «Ровно» в артиллерийский, несмотря на наличие на нем лишь одного еще довоенного ДШК, то теперь на арену украинского военно-морского цирка вышли сами потомки древних шумеров-мореходов.

Не секрет, что во время событий в Крыму весной 2014 года 80% процентов личного состава ВМСУ с радостью сорвали с себя украинские погоны и опрометью переметнулись к победителям. Перебежчиков было столько, что с ними не знали что делать. Да и нужны они были нам, как зайцу стоп-сигнал. Но политика, есть политика, поэтому всех обогрели и приютили. Сами черноморцы иронично именовали эту укробратию «интегрированными». Чтобы оставаться объективными, следует сказать, что всем перебежчикам были сохранены звания и выслуга, все они были обеспечены жильем и военными пенсиями по российским стандартам. Надо ли говорить, что подавляющее большинство «интегрированных» сегодня успешно продолжает службу в ВМФ России, причем не только на ЧФ, но и на других флотах ВМФ России, занимая серьезные должности, в т.ч. и командные.

Одномоментная массовая измена практически всего личного состава ВМСУ, которое в домайдановский Украине считались элитным видом Вооруженных Сил, было для украинской общественности подобно удару грома. Киевские политики и житомирские обыватели долго не могли прийти в себя, после столь сокрушительной зрады. Эту украинскую Цусиму не могли сгладить ни истории о том, как десяток курсантов, назло москалям, хором пели государственный гимн и как команда тральщика «Черкассы» храбро лупила палками по палубе своего корабля под песню Ляписа Трубецкого «Воины света». Честно говоря, после столь массового исхода надо было вообще закрывать военно-морскую лавочку, а оставшиеся лайбы передать морским пограничникам. Но в Киеве, по-прежнему, пребывали в сладких грезах о будущем великом флоте.

Вскоре на всех перебежчиков были заведены уголовные дела. Ничего подобного еще не было в истории человечества. Только представьте, что в один момент, уголовными преступниками объявляется практически весь личный состав собственного ВМФ — от командующего до последнего разнесчастного матроса. При этом совершенно очевидно, что это ошеломляющее по своей глупости решение, никакого практического значения иметь не будет, т.к., принявшие российскую присягу украинские моряки, ехать в киевские и львовские тюрьмы совсем не торопятся. Более того, если до возбуждения уголовных дел, часть бывших украинских моряков потихоньку вздыхала по любимой неньке Украине, то после известия о решении Киева, даже им стало понятно, что все мосты сожжены и «батьківщина стала ворогом».

Но черт с ними, с уголовными делами, а как быть с общественным мнением? Ведь, что ни говори, а измена целого флота, это, прежде всего, полный провал военной, социальной, патриотической и воспитательной деятельности всего государства. И вот тогда киевские политологи сделали удачный, как им тогда казалось, ход. Во всеуслышание было объявлено, что измена 80% моряков Украины – это даже очень хорошо. Ибо, только очистившись от этой пророссийской скверны, обновленные ВМСУ стали по-настоящему патриотичными и боеспособными. И пусть осталось всего 20%, но зато остались лучшие!

Вспомним, с какой помпой сообщалось Киевом в 2014 году о гордых морпехах, которые, с распущенными знаменами на машинах, мчались по степям через Перекоп из клятого Крыма. Вот они настоящие герои, вот он, образец для подражания! И киевский агитпром, насколько ему хватало ума и денег, неустанно мусолил эту тему. Крымские беженцы от ВМСУ стали героями газет и телепередач. Их непрерывно водили по школам и детсадам, где они вдохновенно рассказывали о своем героическом бегстве.

Но одними рассказами, как известно, сыт не будешь. А потому, прибыв в Одессу, герои ожидали, что там их встретят с распростертыми объятьями. Увы, никто их там не ждал вообще. Практичная Одесса не желала садить себе на шею нищих нахлебников. К своему ужасу, герои вскоре обнаружили, что у них не будет ни достойных зарплат, ни квартир. Наиболее дальновидные сразу поспешили уволиться, чтобы самим ковать собственное счастье. Другие же остались ждать у моря погоды, в надежде на лучшее.

Начало АТО на Донбассе было воспринято в ВМСУ с нескрываемым воодушевлением. Подчиненные мечтали, что получив удостоверение участника боевых действий, они, наконец-то, будут замечены начальством, дождутся жилья и достойной зарплаты. А начальники радовались, что теперь все неурядицы с зарплатой и жильем можно будет оправдывать все тем же военным временем. Ведь, как известно, на войне военнослужащий должен стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения, а не бить кулаком по столу требуя сладкие коврижки. Так все и случилось. На некоторое время ропот среди украинских моряков поутих. Тем более, что вскоре у них появилась куда более серьезная проблема – не оказаться на реальной передовой и не превратиться в груз «200». Быстрой и легкой победы не получилось, зато поражения и потери только множились. Теперь в телепередачах подставные моряки, вымученно улыбаясь в камеру, заученно утверждали, что они понимают всю трудность ситуации и готовы еще несколько лет жить в своих грязных кубриках, пока держава найдет время обеспечить их нормальным жильем. Но время шло, а держава об этих горемыках почему-то упорно не вспоминала.

Ну, а что же руководство Украины? Было ли оно озабочено судьбой своих героев? О, да! Порошенко упорно пытался сбыть кому-нибудь старый недостроенный крейсер, врал о достройке «лучшего в мире» корвета, выставил на продажу Николаевский судостроительный завод, а так же переименовал береговые войска в корпус морской пехоты (чтобы, как в Европе!). Десять старых резиновых американских прогулочных лодок и несколько новых речных катеров ситуацию на флоте не улучшили.

Так минул год, за ним второй, третий…. но в положении украинских моряков (за исключением потока цинковых гробов) ничего не изменилось. И тогда военно-морские патриоты начали понемногу прозревать.

Первый вопль отчаяния раздался, когда Киев решил избавиться от газеты «Фу» («Флот Украины»). Вчерашних героев-журналистов, которые стали в Одессе никому не нужны, так как стала не нужна и сама эта глупая газета, просто разогнали. Они, конечно, возмущались, пытались обратиться за помощью к журналистской общественности. Но от них отвернулись, ибо «сбитые летчики» никому не интересны.

А через некоторое время украинские СМИ опубликовали ошеломляющую новость, что буквально за несколько месяцев более 500 украинских моряков, самым постыдным образом, дезертировали с флота и укрылись в оккупированном врагами Крыму. Новость вызвала настоящий шок. Ведь эти 500 дезертиров, как раз и являлись теми самыми героями, которые весной 2014 года, с распущенными знаменами, пылили по херсонским дорогам из Крыма, теми, кому возбужденные селянки, с криками «слава Украине», бросали под ноги полевые цветы! Самое удручающее, что предателем стал и очередной командующий ВМСУ вице-адмирал С. Гайдук, оказавшийся чуть ли не агентом ФСБ. Вице-адмирала разоблачили и со службы с позором выгнали. Следом за ним изгнали и начальника штаба – первого заместителя командующего ВМСУ капитана I ранга Р.Гладкого. У этого изменницей оказалась жена, а сам Гладкий, соответственно стал, в лучших традициях сталинизма, ЧСИРОМ (членом семьи изменника Родины).

Скандал получился слишком большой, чтобы его можно было скрыть и официальный Киев, скрипя зубами, признал исход новой популяции изменников, оговорившись, что если раньше дезертировали просто худшие, то теперь ушли худшие из лучших, но зато остались, соответственно, лучшие из лучших, и теперь-то с ними мы уж запонуем! А чтобы было смешнее, во главе ВМСУ президент поставил… танкиста И. Вронченко. Уж танкисты-то его не предадут!

Но в апреле 2018 года вновь пришла беда, причем, оттуда, откуда ее совсем не ждали. На этот раз мятеж поднял сам штаб ВМСУ. Сразу 35 старших офицеров, в духе лучших запорожских традиций, написали письмо президенту Украины. Казалось бы, написали и написали, мало ли что кто кому пишет. Но офицеры написали открытое письмо, которое опубликовали во всех украинских СМИ. Мало того, в этом письме они фактически предъявили своему Верховному Главнокомандующему ультиматум. Вот выдержки из этого письма: «Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье. И вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы… Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы, так и остались обещаниями. За четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны». Затем от жалоб офицеры переходят к угрозам. «Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны… – пишут они. — Надеемся, что руководство государства не останется в стороне в решении вопроса семей военных моряков, и не станет вынуждать военнослужащих ВМС после увольнения в запас, вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и получать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что подвергает опасности, как жизни самих военнослужащих, так и жизни их семей».

Разумеется, что разобиженных украинских офицеров в Крыму никто не ждет и они никому там и даром не нужны. Но сейчас разговор не об этом, а о том, как стремительно деградируют остатки военно-морских сил Украины.

Казалось бы, после такого ультиматума, президенту следовало бы почесать голову и принять какие-то меры для решения проблемы. И он действительно где надо почесал, после чего начал решать проблему, да так, что все просто ахнули!

Дело в том, что не так давно Порошенко уже по-царски отблагодарил своих любимых десантников – «киборгов», тем, что велел им выкинуть голубые береты ВДВ и натянул на уши малиновые милицейские. Генералы тут же доложили Порошенко, что «киборги» с новыми беретами, наконец-то обрели свое долгожданное счастье. Сами же «киборги» втихаря повздыхали, но утерлись. Впрочем, один из них все же обиделся всерьез и публично отказался подать руку Верховному Главнокомандующему. «Киборг» прошел мимо протянутой к нему президентской руки, как мимо пустого места. А ошарашенный Порошенко все пытался хотя бы похлопать его по плечу. Причем выглядел президент в эту минуту если не дураком, то уж точно клоуном. Видеокартинка получилась весьма постыдная, но вполне заслуженная.

И вот читая открытое письмо офицеров ВМФ, президента озарило: а не осчастливить ли мне по-царски и моряков! Сказано – сделано!

Дальше было весело. 23 мая в Николаеве президент неожиданно сообщил о создании… морской пехоты Украины, которая вообще-то уже официально существовала там с 1992 года. Чем руководствовался Порошенко, подписывая свой указ, понять на трезвую голову просто невозможно. Может, был, как обычно несколько не в себе, а может просто решил, что за минувшие десятилетия о морской пехоте на Украине подзабыли, и пора снова громко о ней напомнить, то есть, вроде бы как, перевозродить. Впрочем, новая морская пехота, по последним данным, будет отличаться от старой лишь тем, что старая отмечала свой праздник 16 ноября, а новая «порошенковская» будет отныне гулять 23 мая. Как говориться, почувствуйте разницу! Что сказать, и вправду сильный пропагандистский ход! Это вам не новый десантный корабль построить, тут, куда все серьезней!

Но изменением лишь даты праздника Порошенко не ограничился. Украинский президент, как известно, издавна питает особую любовь к военной форме. Если гражданские костюмы на нем всегда мешковатые и мятые, то униформа, наоборот, смотрится, как натянутая свиная кожа на полковом барабане. Причем президент военную форму не только с удовольствием носит, но и смело с ней экспериментирует. Чего стоит только нашивка «укроп» на его камуфляже, которую Порошенко с гордостью демонстрировал в Мариуполе.

Особое отношение у президента Украины к флоту. Если кто не знает, то Петр Алексеевич, после школы поступал в Одесскую мореходку. Очень уж хотел стать капитаном дальнего плавания, но не поступил. Почему не поступил, сам президент умолчал, но вариантов здесь всего два — или экзамены завалил, или слишком квелым оказался. А жаль! Поступи он туда, плавал бы сейчас себе по океанам и не морочил людям головы. Но не сложилось…

А потому 23 мая 2018 года в Николаеве Порошенко преподнес своим морпехам свой фирменный президентский подарок – новые береты. Заметим, что цвет для них Порошенко выбрал самолично, исходя из собственных представлений о прекрасном. «С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море…» - гордо написал он в Twitter.

Как здесь не вспомнить знаменитый диалог из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», с герцогом (актером Л. Броневым)

- Где мой военный мундир?

- Прошу, Ваше Высочество, прошу!

- Что-о?? Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!

А ведь прав, чертяка Петро! Кто сейчас, действительно, кроме русских, воюет в черных беретах! Разумеется, просто здорово и то, что, по мнению президента Украины, в его стране осталась последняя нерешенная проблема — изменение цвета морпеховского берета. Теперь же, по задумке Порошенко, увидев новые береты на головах новой морской пехоты, все должны понять, что на Украине дела окончательно пошли на лад.

Поэтому 23 мая 2018 года в Николаеве все было обставлено максимально торжественно. На берегу Ингула гордо стоял сам президент, над которым пролетали вертолеты с украинскими флагами и самолеты без флагов. За спиной президента туда-сюда сновали катера. А сам Порошенко вручал морским пехотинцам изобретенные им береты, цвета испуганной косули.

И здесь произошел неожиданный облом. Неожиданно практически целый батальон наотрез отказался от щедрого президентского подарка. Да какой батальон – сверхэлитный 1-й Феодосийский отдельный! Демарш устроили именно те, кто в 2014 году ушли из Феодосии на материковую Украину, а затем три с лишним года воевали за идеи майдана под Мариуполем, то есть самые, что ни на есть патриоты, лучшие из лучших. И тут такая зрада! Не выйдя на вручение новых беретов, феодосийцы остались стоять в строю в старых. А затем участники протеста, на глазах изумленного президента, вообще самовольно покинули расположение воинской части. Порошенко что-то мямлил в микрофон, с приклеенной улыбкой на лице и с никому не нужным беретом в руке, а над ним все летели и летели вертолеты с флагами и самолеты без флагов. Именно так улыбается плохой клоун после провальной репризы, понимая, что аплодисментов от зрителей ему уже не дождаться…

Честно говоря, но смотря это веселое видео, я все ждал, что Порошенко, в конце концов, водрузит один из новых беретов и на свою голову. Отжигать, так уж по полной! Но не водрузил, наверное, просто растерялся…

Впрочем, улыбался Порошенко недолго. Уже на следующий день более сотни самых опытных сержантов и офицеров были в срочном порядке изгнаны из Вооруженных Сил за… дискредитацию президентского берета. Занавес!

Но почему украинские морпехи отказались от красивых клоунских президентских беретов? Один из участников акции сообщил об этом протесте так: «Есть несколько причин такому поступку. Одна из них - плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка - всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время… Этот вопрос (вопрос изменения формы – В.Ш.), если и поднимался, то он поднимался не высшими чинами, а старшинами и матросами, некоторыми офицерами. В течение нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части - пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. И в связи с этим накалялась обстановка. И мы пришли к тому, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение, и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы «если вы сделаете, вас всех уволят».

Как в воду глядел неназвавшийся морпех, ведь всех и уволили…

«Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов… и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ», - цитирует слова еще одного военнослужащего ВМСУ украинский пропагандистский портал InfoResist.

Действия президента Украины не могут не вызывать восхищения. Вот так, в одно касание, своей бессмысленной инициативой Порошенко приобрел десятки тысяч врагов в лице военнослужащих, в том числе и в рядах флота. Возможно, что Порошенко просто подставили некие замаскированные вороги. Возможно, что он, по доброте своей душевной, просто не знал, что военнослужащие всегда очень трепетно относятся к своим традициям. И что это касается не только беретов. Почему, например, высшая государственная награда Украины является почти полной копией золотой звезды Героя Советского Союза? Да потому, что эта награда имела огромный вес и авторитет среди советского народа, потому что за Золотой Звездой стояли реальные подвиги, стояла сила страны и армии, победивший в самой страшной войне. Именно поэтому и сегодня в российской армии голубые и черные береты являются символом самопожертвования и подвига.

Однако, последовательно заменяя цвета советских беретов, Порошенко по-своему прав. Сегодняшняя украинская реальность такова, что ее армия не имеет ничего общего с воинскими традициями наших предков. Да и о каких традициях можно говорить, когда морские пехотинцы Украины, морально деградировав, давно превратились в карателей собственного народа.

Но уж очень хочется украинцам быть похожими на настоящих воинов. Отсюда и их ностальгия по советским воинским атрибутам. Даже каратели из 1-го Феодосийского отдельного понимают на уровне подсознания, что с потерей последних символических скреп памяти о подвигах пращуров, они будут обречены на небытие.

Но что делать Порошенко? С кем останется он? В 2014 году 80% флота, в том числе и морской пехоты, перешло на сторону России, после этого сбежали еще 500 человек. Затем изменой пригрозили офицеры штаба ВМСУ, и вот теперь, фактически восстал самый элитный батальон. Ну, как после этого можно серьезно относится к девизу украинской морской пехоты «Вiрний завжди» что значит «Верный всегда». Иногда мне кажется, что девиз этот придуман вроде как в шутку. Цирк, он ведь и есть цирк!

Конечно, смена беретов это всего лишь повод, а не причина для очередного демарша военнослужащих. Истинная причина кроится, как в деградации самого украинского государства, так и в деградации его Вооруженных Сил. Заметим, что в последние месяцы случаи коллективного неповиновения в украинской армии стали происходить все чаще и чаще, а это значит, что вскоре нам следует ждать еще более серьезных выступлений украинских военнослужащих против власти. Причин для этого, как мы уже знаем, более чем достаточно, ну, а повод для этого изобретательный клоун с Ланжерона всегда с легкостью придумает. Так, что точку в многострадальной истории ВМСУ ставить нам пока рано, а потому ограничимся многоточием…

капитан 1 ранга В. Шигин

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