Завершить разговор о документах, рассматривающих проблемы художников Севастополя, следует их конкретным анализом.

Итак. Из ответа Департамента общественных коммуникаций от 22.03.2018 № 369/63-03-25/18 Чиж Я.С.: «… в ходе проводимой Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя работы по определению наличия зарегистрированных прав на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, 21, г. Севастополь, ул. Володарского, 21 направлены запросы в органы государственной регистрации права и кадастра.

Из полученного от ГУПС «Бюро технической инвентаризации» ответа следует, что по данным архива БТИ права собственности на художественно-производственные мастерские по адресу г. Севастополь, ул. Репина, 21, г. Севастополь, ул. Володарского, 21зарегистрированы за Национальным Союзом художников Украины.

Из полученных от Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя выписок из Единого государственного реестра недвижимости следует, что по состоянию на 27.04.2017 объекты поставлены на государственный кадастровый учет как ранее учтенные. По информации из Главного управления культуры города Севастополя, поверенным собственника на территории города Севастополя является Минин Василий Иванович, который осуществляет свои действия на основании Генеральной доверенности от 12.05.2017 г. №№ 1726, 1727.

По информации Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя следует, что объекты недвижимости по ул. Репина, 21, ул. Володарского, 21 объектами культурного наследия не являются.

Информируем также, что согласно заключения Правового управления Правительства города Севастополя (копия прилагается) следует, что, поскольку законодательством Российской Федерации не установлен порядок ликвидации иностранных юридических лиц, ликвидация Национального Союза художников Украины органами государственной власти Российской Федерации на территории города Севастополя не представляется возможной.

С учетом изложенного, у Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя отсутствуют законные основания для рассмотрения вопроса включения в Реестр собственности города Севастополя помещений художественных мастерских, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, 21, г. Севастополь, ул. Володарского, 21(копия Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя прилагается). Приложение: на 5 л. В 1 экз. Исполняющий обязанности директора Департамента Д.В. Серов».

Этот документ стал известен и Владимиру Ольхову, бывшему председателю правления СРО ВТОО «СХР». С ликующим восторгом В.Р. Курмаева (исключенная, как и Ольхов, из ВТОО «СХР») тут же разослала всем членам СРО: «Уважаемые коллеги! В связи с протоколом от 12.03.18 Московского Секретариата и для разъяснения его действий, по решению Правления начинаем доводить до сведения членов СРО ВТОО «СХР» документы первоисточники. В частности, письмо, прикреплённое к данному сообщению, было на руках у Чиж Я.С. ещё во время Общего отчётного собрания. Обращаю Ваше внимание на последний абзац письма, подписанного господином Серовым Д.В. Главные слова в нём — законные основания. С уважением, Курмаева Венера Равильевна».

Состоялось заседание Секретариата ВТОО «СХР», и даже в большой спешке нельзя писать «Московский Секретариат». Слова-то какие «документы первоисточники»! Какая жажда навести тень на плетень! Ради объективности приведу отдельные нюансы письма Р.Ш. Зайнуллина, директора Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, Ю.И. Кривову, заместителю губернатора-председателя Правительства Севастополя. «… С целью получения сведений относительно функционирования на территории г. Севастополя Национального Союза художников Украины направлен соответствующий запрос в Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. Из полученного ответа следует, что по состоянию на 27.07.2017 сведения о регистрации в отношении юридического лица Национального Союза художников Украины на территории г. Севастополя отсутствуют. Согласно п.7 Федерального закона от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и статью 1202 части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации» обладающие гражданской правоспособностью юридического лица, которые имели в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию и которые до 01.01.2015 года не обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц, имеют право осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с момента приобретения статуса филиала (представительства) иностранного юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

На этом можно было бы прекратить цитирование этого письма. Главное сказано: организации НСХУ «имеют право осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с момента приобретения статуса филиала (представительства) иностранного юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». Но далее письмо приводит в ступор. Читаем: «Учитывая изложенное, принимая во внимание тот факт, что отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие приведение Национальным Союзом художников Украины учредительных документов в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Департаментом по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя направлены соответствующие запросы в Прокуратуру г. Севастополя и Правовое управление Правительства Севастополя с целью получения разъяснений относительно возможности ликвидации указанного юридического лица на территории г. Севастополя, а также получения информации – по инициативе какого лица или организации возможна ликвидация общественной организации. Ответ из Прокуратуры г. Севастополя по состоянию на текущую дату не поступил. Из заключения Правового управления Правительства Севастополя (копия прилагается) следует, что, поскольку законодательством Российской Федерации не установлен порядок ликвидации иностранных юридических лиц, ликвидация Национального Союза художников Украины органами государственной власти Российской Федерации на территории г. Севастополя не представляется возможной».

Воистину, в огороде бузина, а в Киеве дядька! НСХУ не оформил юридически ни филиал, ни представительство своей общественной организации в Севастополе. Значит, нет никакого права на недвижимое имущество, находящееся в Севастополе (ул. Репина, 21, ул. Володарского, 21) о котором в каждом документе должна идти речь. А все твердят одно: в России не установлен порядок ликвидации НСХУ! Да пусть этот Союз в Киеве живет ещё сто лет, только его имущество в Севастополе должно принадлежать художникам города-героя.

Привожу последний документ (естественно, с разрешения!). Речь о письмах Андрея Николаевича Ковальчука, председателя ВТОО «Союз художников России, народного художника России, лауреата Государственной премии Российской Федерации, члена Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председателя комиссии по культуре Общественной Палаты Российской Федерации, адресованные Губернатору города Севастополя и директору Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Они почти идентичны, нет смысла приводить оба.

Процитирую некоторые моменты письма, адресованного Рустэму Шаукатовичу Зайнуллину.

«ВТОО «СХР» в течение 2015-2017 гг. неоднократно и безрезультатно обращается в исполнительные органы города Севастополя с просьбой определить статус объектов недвижимого имущества Национального Союза художников Украины, расположенное по адресам: Севастополь, ул. Володарского, 21; ул. Репина, 21.

В декабре 2017 г. в Законодательное Собрание города Севастополя обратилась группа членов ВТОО «Союз художников России», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении по тому же вопросу, поскольку на объектах появился некий управляющий с доверенностью Национального Союза художников Украины, который открыто угрожает художникам – членам ВТОО «СХР» о выселении из творческих мастерских, которые они занимают уже не одно десятилетие, и это, безусловно, создает крайнюю социальную напряженность в среде творческой интеллигенции города-героя Севастополя.

Обращение художников – членов ВТОО «СХР» председатель Законодательного Собрания г. Севастополя направила в Правительство г. Севастополя в декабре 2017 г.

По результатам обращения Председателя ВТОО «СХР» в Администрацию Президента Российской Федерации Губернатору города Севастополя – Овсянникову Д.В. в январе 2018 г. было дано письменное поручение Заместителя руководителя Администрации Президента РФ – Кириенко С.В. немедленно решить вопрос статуса объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством и в интересах художников города Севастополя, являющихся гражданами Российской Федерации.

Ответы исполнительных органов города-героя Севастополя на все обращения вызывают полное недоумение и порождают сомнения в компетентности и наличии знаний действующего законодательства Российской Федерации у должностных лиц, подписавших подобные ответы».

Здесь очень уместно позлорадствовать по поводу уровня знаний приезжими чиновниками законодательства России. А мне, честно скажу, стыдно за городских чиновников. Ведь своим незнанием (взялся за гуж, не говори, что не дюж) они позорят наш город!

Далее в письме говорится, что ответы Правового управления Правительства города Севастополя, Департамента общественных коммуникаций, Департамента по имущественным и земельным отношениям, Прокуратуры города «…сводятся к тому, что, по их мнению, отсутствуют законные основания для рассмотрения вопроса о включении объектов недвижимости в реестр собственности г. Севастополя, в том числе и потому, что ликвидация Национального Союза художников Украины органами государственной власти РФ на территории г. Севастополя не представляется возможной, и это при том, что вопрос такой ликвидации никем не ставился и решение этого вопроса никак не влияет на определение статуса объектов недвижимости иностранной общественной организации на территории Республики Крым и города-героя Севастополя, вошедшими в марте 2014 года в состав Российской Федерации».

Москва подсказывает: «Между тем, органы исполнительной власти Республики Крым законные основания находят и решают вопросы принадлежности объектов недвижимого имущества Национального Союза художников Украины, в том числе и в судебном порядке. В соответствии с п.7 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 г. № 1745-6/14 «О независимости Крыма», «собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется, — государственной собственностью Республики Крым…»». Не искушенные в юриспруденции люди могут сказать: «Так это в Республике Крым. А мы же в городе федерального значения – Севастополе!».

Читаем письмо из Москвы дальше! «Исходя из смысла и буквального толкования п.1 Постановления данная норма полностью распространяется и на имущество, которое на день провозглашения независимости располагалось в городе Севастополе, имевшего особый статус в независимом суверенном государстве – Республики Крым и не объявившего независимость отдельно от Республики Крым. При этом Постановление Государственного Совета Республики Крым от 17.03.2014 № 1745-6/14 «О независимости Крыма» является самостоятельным правоустанавливающим документом безотносительно к тому, включено ли соответствующее имущество в перечень имущества Республики Крым и города Севастополя».

А теперь – внимание! – самое главное! «Право собственности общественных организаций Украины прекращается с 17 марта 2014 года, именно к такому выводу пришла арбитражная судебная практика (постановление 21 арбитражного апелляционного суда от 11.04.2017 по делу № А83-2784/2016, постановлению Арбитражного суда Центрального округа по тому же делу №26.06.2017). Также в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Крым от 18.12.2017 года по делу А 83- 689/2017 и постановлением 21 арбитражного апелляционного суда от 20.02.2018 по тому же делу установлено, что Национальный Союз художников Украины не имеет право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Крым, где город Севастополь имеет особый статус».

Нормы законодательства и судебная практика указывают на применение аналогии права.

«Поскольку в настоящее время на территории города Севастополя не действует подразделение – Севастопольская организация Национального Союза художников Украины, право собственности на объекты: г. Севастополь, ул. Репина, 21, г. Севастополь, ул. Володарского, 21 в силу закона возникло 17.03.2014 у города федерального значения – Севастополь, то есть является государственной собственностью». Финал проблемы такой: «Город Севастополь, являясь собственником этого имущества, имеет право распорядиться им по своему усмотрению, а именно передать его в собственность Севастопольского регионального отделения ВТОО «СХР».

И ещё. «Нерешительность и некомпетентность органов исполнительной власти либо непонимание ими сути вопроса, начиная с марта 2014 года привела к тому, что со стороны Национального Союза художников Украины, право которого давно прекращено, на объектах появляются представители по доверенности и пытаются распоряжаться чужим имуществом путем заключения притворных сделок и сеют конфликт в Севастопольском региональном отделении ВТОО «СХР»». Председатель ВТОО «СХР» уверен, что, если органу исполнительной власти понадобится решение общего собрания СРО ВТОО «СХР», оно обязательно будет. Только надо вернуться властям города к рассмотрению вопроса о недвижимом имуществе.

И в заключение. «Частные и должностные лица, которые пытаются доказать или имеют мнение о том, что объекты недвижимого имущества на территории города Севастополя до сих пор принадлежат Национальному Союзу художников Украины, по существу не признают законы Российской Федерации и действуют с неясными целями».

Вот эта мысль, как говорят, не в бровь, а в глаз.

Давайте поступать так, чтобы вокруг нас было как можно меньше людей с неясными целями.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

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