Осмелюсь напомнить читателям, что прошедшее 26 февраля собрание севастопольских художников получило в ответ решение Секретариата ВТОО «Союз художников России» от 12.03.2018. Нет смысла цитировать его полностью, это сделано в предыдущем материале, отмечу главное. Некоторые пункты принятого решения не утверждены. Исключены из ВТОО «СХР» Владимир Ольхов, Венера Курмаева, Игорь Шипилин. Решение о приёме в члены «СХР» Елены Мининой отменили. Секретариат определил, что новое отчетно-выборное собрание, назначенное на 6 апреля, должно выбрать председателя, правление и ревкомиссию, а также обратиться к губернатору города о недвижимом имуществе, которым пользуются художники Севастополя.

Что же в ответ на решение Москвы? Об этом речь сегодня.

Все члены СРО ВТОО «СХР» получили от Венеры Курмаевой (исключенной из «СХР») следующее сообщение.

«Добрый вечер, уважаемые коллеги! Прикрепляю для ознакомления решение правления СРО ВТОО «СХР» от 26 марта 2018 года (а ничего, что с юридической точки зрения правления уже нет? – авт.) и юридическое обоснование этого решения. Вопросы можно задать членам Правления и юристу СРО ВТОО «СХР». Так же можно задать вопросы по электронной почте на адрес sro.shr@mail.ru или мне.

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВТОО «СХР» ОТ 26 МАРТА 2018 г.

26 марта 2018 года Правлением СРО ВТОО «СХР» рассмотрена Выписка из протокола № 7 заседания Секретариата ВТОО «СХР» от 12 марта 2018 г.

В ходе изучения вышеуказанного документа, Правление СРО ВТОО «СХР» пришло к единогласному мнению, что решения Секретариата ВТОО «СХР» приняты с явным превышением полномочий, закрепленных действующим Уставом ВТОО «СХР», нарушают гражданские права и свободы членов ВТОО «СХР», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении (Ольхов В.Н., Курмаева В.Р., Шипилин И.Н., Минина Е.Ю.), а также их права членства в ВТОО «СХР», закрепленные разделом 3 действующего Устава ВТОО «СХР».

Основания для принятия решений об исключении отдельных членов ВТОО «СХР», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении не соответствуют п.п. 3.9, 3.10 – действия вышеуказанных лиц не являются однократным грубым нарушением Устава «СХР»: не направлены на нарушение организационной структуры единого Союза, или на отчуждение объектов собственности «СХР» и его структурных подразделений, не наносят материального ущерба «СХР» и его структурным подразделениям, не распространяют в печатных изданиях или иным способом сведения порочащие честь, достоинство или деловую репутацию других членов «СХР», его структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих структур системы «СХР», включая подачу необоснованных исков в судебные органы, а именно:

Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации является локальным нормативным актом, регулирующим отношения в СРО ВТОО «СХР» как субъекте хозяйствования, осуществляющем предпринимательскую деятельность самостоятельно. Вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования запрещено законом. Согласно Положения о структурном подразделении – отделении ВТОО «СХР»: п. 1.5. Структурное подразделение – отделение является юридическим лицом, имеет счет в банке, печать, штамп, бланки, от своего имени выступает в качестве истца или ответчика в судебных органах, п. 1.6. «СХР» не отвечает по обязательствам структурного подразделения – отделения, как и структурное подразделение – отделение не несет ответственности по обязательства «СХР».

Необходимо отметить, что «Положение» определяет порядок защиты и циркуляции в СРО ВТОО «СХР» информации, являющейся коммерческой тайной или конфиденциальной информацией, возникающей в результате осуществления СРО ВТОО «СХР», как самостоятельным субъектом хозяйствования, разрешенных видов предпринимательской деятельности, в соответствии с Уставом. Действие «Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации» распространяется только на лиц, являющихся наемными работниками аппарата СРО ВТОО «СХР» и тех членов ВТОО «СХР», которые состоят на учете в Севастопольском региональном отделении и их деятельность связана с доступом к коммерческой тайне и конфиденциальной информации СРО ВТОО «СХР». Не распространяется на членов ВТОО «СХР», не состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении.

При этом в соответствии с п.4.7. действующего Устава ВТОО «СХР» — Секретариат утверждает иные нормативные документы «СХР», имеющие обязательную силу для всех структурных отделений – подразделений и членов «СХР».

В связи с тем, что данное Положение не распространяется на другие структурные отделения – подразделения и членов «СХР», утверждение данного локального нормативного документа не относится к полномочиям Секретариата «СХР». Также, Секретариат не может вмешиваться в деятельность самостоятельного субъекта хозяйствования и подменять собой госорганы и органы судебной власти, в связи с чем, не может отменить своим решением действие в СРО ВТОО «СХР» «Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации».

При этом, указываем на факт, что Шипилин И.Н. не присутствовал на правлении 10 октября 2017 г. и, не принимал участия в голосовании о приеме «Положения», что подтверждается Протоколом № 12 заседания Правления СРО ВТОО «СХР». В голосовании принимали участие другие члены Правления СРО ВТОО «СХР», в частности, А. Моисеенко.

У ВТОО «СХР», а также у СРО ВТОО «СХР» отсутствуют зарегистрированные права на объекты собственности «СХР» и его структурных подразделений в городе Севастополе.

Согласно Акта ревизионной комиссии от 25 февраля 2018 г. действия органов управления СРО ВТОО «СХР» не наносят материального ущерба «СХР» и его структурным подразделениям.

Отсутствует информация о распространении, указанными членами организации, в печатных изданиях или иным способом сведений порочащих честь, достоинство или деловую репутацию других членов «СХР», его структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих структур системы «СХР».

Отсутствуют факты подачи, указанными членами организации, необоснованных исков в судебные органы.

Согласно собственноручных письменных заявлений членов ВТОО «СХР», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении, входивших в 2015 – 2016 г.г. в состав органов управления СРО ВТОО «СХР», решение о приеме Мининой Е.Ю. в члены ВТОО «СХР» Правлением Севастопольского регионального отделения – рассматривалось. Данный факт также подтверждается сохранившимися электронными письмами, в папке «отправленные», на электронном почтовом ящике организации. Так, секретарем Севастопольского регионального отделения М. Даниловой, в один день, по электронной почте, были направлены Некрасовой Е.А. четыре сканкопии выписок кандидатов, кандидатуры которых были рассмотрены и утверждены Правлением СРО ВТОО «СХР» о приеме в члены ВТОО «СХР», среди которых имеется сканкопия выписки в отношении Мининой Е.Ю.

Также, как было отмечено выше, Секретариат «СХР» не может подменять собой госорганы и органы судебной власти, в связи с чем, отказ в утверждении решений общего отчетного собрания членов ВТОО «СХР» состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении ВТОО «СХР», состоявшегося 26 февраля 2018 г., не несет правовых последствий. Только суд может признать ничтожными решения, принятые общим собранием членов СРО ВТОО «СХР». Таким образом, Правление СРО ВТОО «СХР» считает общее отчетное собрание членов ВТОО «СХР» состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении – состоявшимся, решения – принятыми, органы управления СРО ВТОО «СХР» – легитимными.

Необходимо отметить, что рекомендация Секретариата «СХР» членам ВТОО «СХР», состоящим на учете в Севастопольском региональном отделении не рассматривать и не заключать договора аренды индивидуальных творческих мастерских, расположенных по адресу: г. Севастополь ул. Репина, 21 и ул. Володарского, 21, является незаконным вмешательством в деятельность самостоятельного субъекта хозяйствования. Такие действия влекут неоплату художниками части затрат эксплуатационных расходов и потребленной ими электроэнергии, чем наносится значительный материальный ущерб СРО ВТОО «СХР», т.к. плательщиком, по договорам поставки энергоносителей, является СРО ВТОО «СХР». В случае отсутствия у СРО ВТОО «СХР» средств на оплату поставленных энергоносителей и образования задолженности перед энергопоставляющими организациями, будет прекращена их поставка. Как следствие, отсутствие электроэнергии приведет к невозможности использовать помещения художниками, Правлением и арендаторами, дальнейшим финансовым проблемам, дезорганизации творческой и административно-хозяйственной деятельности в СРО ВТОО «СХР». При этом, «рекомендация» подпадает под п.п. 3.9, 3.10 – действия вышеуказанных членов Секретариата «СХР» являются однократным грубым нарушением Устава «СХР» и наносят материальный ущерб структурному подразделению – отделению ВТОО «СХР».

Изложенное свидетельствует об отсутствии у Секретариата «СХР» документальных доказательств и объективных данных, которые могли послужить достаточными основаниями для принятых решений, указанных в Выписке из протокола № 7 заседания Секретариата ВТОО «СХР» от 12 марта 2018 г. и исключения из членов ВТОО «СХР» Ольхова В.Н., Курмаевой В.Р., Шипилина И.Н., Мининой Е.Ю., а в действиях усматриваются признаки злоупотребления полномочиями, в связи с чем, Правление СРО ВТОО «СХР» признает их незаконными и не подлежащими исполнению.

При этом, в соответствии с решением отчетного собрания членов ВТОО «СХР» состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении, состоявшегося 26 февраля 2018 г., органы контроля и управления СРО ВТОО «СХР» признаны легитимными. Таким образом, законные основания для организации и проведения досрочного выборного собрания – отсутствуют, в связи с чем, признать действия инициативной группы по организации и проведению досрочного выборного собрания, созданной решением Секретариата «СХР» — незаконными и противоречащими интересам членов ВТОО «СХР», состоящими на учете в Севастопольском региональном отделении».

Приношу извинения за длинную цитату (орфография сохранена), но я привел ПОЛНЫЙ текст так называемого «Решения…» так называемого правления. Почему так говорю? Обращаю особое внимание читателя на то, что «Решение…» в рассылке не подписано ни одной фамилией.

Случайно? Отнюдь! Чует кошка, чьё мясо съела!

Далее. Обратите внимание на надменность и хамовитость тона письма ПОДЧИНЕННОЙ организации своему ВЫШЕСТОЯЩЕМУ начальству. «Превышение полномочий…», «нарушение прав…», делаете не то, делаете не так; короче – мы сами с усами!

Естественно, последовала реакция ВТОО «СХР».

Вот что пишет всем членам СРО ВТОО «СХР» Александра Бондаренко, член инициативной группы по подготовке собрания, назначенного на 6 апреля: «Уважаемые коллеги! Вчера Курмаевой В.Р. всем было разослано решение Правления от 26.03.2018, после чего на её адрес поступило письмо от помощника по правовым вопросам ВТОО «СХР», юриста Туляковой Елены Васильевны. Выполняя поручение Туляковой Е.В. о придании огласки данного ответа, рассылаю его всем для ознакомления».

«Госпожа Курмаева! Разосланное вами решение Правления таковым не является и не надо вводить в заблуждение членов ВТОО «СХР», так как только членство в СХР даёт право быть членом коллегиального органа, исключение из членов влечёт за собой прекращение статуса члена коллегиального органа.

Решение Секретариата от 12 марта 2018 года является обязательным для исполнения всеми членами СХР и ваше личное несогласие с ним или несогласие других исключённых из Союза не означает его недействительности, так как решение вашего нелегитимного органа не может подменять собой решение суда, куда любые заинтересованные лица могут обратиться.

Таким образом, пока не состоялось решение суда о признании решения Секретариата недействительным, оно подлежит безусловному исполнению и никак иначе, поскольку своей публикацией вы, по сути, агитируете членов СХР на нарушение действующего Устава и предлагаете им разделить собственную участь.

Смею вас уверить, что каждое слово и предложение в решении Секретариата продумано на соответствие их действующему Уставу СХР и законодательству РФ, а вам было бы необходимо не слепо доверяться вашему юристу, человеку явно заинтересованному в определенных вещах, а самой как человеку грамотному погрузиться в проблему и изучить ее досконально».

Умный, полный достоинства ответ старшего товарища. Особое впечатление производят три детали ответа. Первое – решение Секретариата обязательно, члены ВТОО «СХР» сознательно вводятся в заблуждение так называемым решением нелегитимного правления. Второе – несогласные с исключением могут обжаловать это в суде. И третье – явное подстрекательство всех членов СРО разделить судьбу исключенных. Безусловно, что «воду мутит» юрист, «явно заинтересованный в определенных вещах, и потому ему «до лампочки» судьбы художников, ему поверивших. А это уже совсем другая история!

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

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