В ШАГЕ ОТ ФИНИША, ИЛИ ЭПИЛОГ СОБЫТИЙ О ГРАНТЕ, ОБМАНАХ И ХУДОЖНИКАХ

Для севастопольцев, интересующихся событиями, происходящими в городской организации художников, сообщаю следующее.

О СОБРАНИИ

Общее собрание членов СРО ВТОО «Союз художников России» состоялось 26 февраля. От Секретариата присутствовали секретарь по организационным вопросам Александр Умарович Греков и помощник председателя по юридическим вопросам Елена Васильевна Тулякова. Столь высокий уровень представителей Москвы объяснялся просто: слишком большое значение имеют вопросы сепаратизма, зародившегося в среде художников города-героя, и принятые членами правления решения, грубо нарушающие Устав ВТОО «СХР» и Федеральный Закон № 82 «Об общественных организациях».

После докладов председателя правления Владимира Ольхова, его заместителя по творческой работе Венеры Курмаевой, председателя ревкомиссии Александра Евтушка, можно легко предположить, что за всё содеянное (сознательно использую иронию) авторы рассчитывают, по меньшей мере, на медаль. Собрали в кучу всё мыслимое и немыслимое, происходившее только под руководством «РАМА». Расчет был беспроигрышный: поди проверь мероприятия, порою высосанные из пальца, которые дополнялись убедительными якобы деталями о количестве присутствующих, времени и месте. Впрочем, всё проходило «под шапкой» «РАМА». Даже выставочный зал СРО ВТОО «СХР» в объявлениях о выставке указывался как выставочный зал ЦТИ «РАМА».

Но у художников, мыслящих трезво и не зашорено, возникли неудобные для «дирижеров» собрания вопросы. Характерен ответ, неоднократно высказываемый Ольховым или Мининым: «В докладах всё сказано!». Словно мантра, которую навязывали всем присутствующим, не давая времени на осмысление происходящего. Вопросы представителей Секретариата парировались Василием Мининым, словно эквилибристом в цирке, но всё время не по сути спрашиваемого. Основные спорные моменты были связаны с умопомрачительными (мы уже писали об этом) Положениями о коммерческой тайне и конфиденциальности информации, этаком ореоле таинственности всего, что творится в СРО. Юрист Е.В. Тулякова пыталась обратить внимание юриста Минина и председателя Ольхова о вопиющих нарушениях Устава ВТОО «СХР», допущенных принятием этих документов. Пыталась достучаться до сознания большей части участников собрания, своими репликами (выступить ей (представительнице Секретариата!!) так и не дали!) объясняла конкретно взятую ситуацию в Севастополе. Но советы отменить Положение о тайне и перестать разговаривать с Секретариатом языком ультиматума, были отвергнуты.

Тщетно! Ольхов так и не понял, что текстами документов, разработанных Мининым, ему подписан приговор. Всё происходящее напоминало беседу глухого с немым.

Отсутствовало главное – желание понять и принять точку зрения Москвы на все проблемы художников города-героя. Это недвижимое имущество, которое является государственной собственностью в соответствии с законом, но почему-то до сих пор числится за Киевом; это вновь заключаемые договоры на аренду мастерских; это отношения СРО и НСХ Украины и т.д.

«Закопёрщики», готовившие мероприятие, сделали свою работу добротно и это отразилось на решениях, которые противоречили интересам ВТОО «СХР» и его севастопольского отделения.

Перечисленные обстоятельства стали основой решения Секретариата от 12 марта 2018 года.

Но обо всем по порядку. Несмотря на то, что о статьях, посвященных делам городских художников, на собрании не было сказано ни единого слова, чувствовалось, что они прочитаны не только художниками, но и внимательно изучены в Москве. Вопросы москвичей лишь обнажали суть проблемы и выясняли позиции председателя, некоторых членов правления и юриста. Многие надуманные измышления горе-руководителей СРО нарушают законодательство РФ и подрывают репутацию ВТОО «СХР». Москва, естественно, с этим согласиться не может и вот итог.

РЕШЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

Есть смысл привести решение полностью и его прокомментировать.

Заслушав секретаря по организационной работе Грекова А.У., помощника председателя по правовым вопросам Тулякову Е.В., председателя ЦРК Лемана Г.А. по вопросу «О результатах отчетного общего собрания членов ВТОО «Союз художников России», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении, проведенного 26.02.2018 года» Секретариат постановил:

«1. Отказать в утверждении решений общего отчетного собрания членов ВТОО «Союз художников России», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении ВТОО «Союз художников России», проведенного 26.02.2018, по вопросам избрания персонального состава ревизионной комиссии и уменьшения количественного состава Правления поскольку эти вопросы не были включены в повестку дня общего собрания, доведенного до членов ВТОО «Союз художников России» Правлением, за две недели до открытия собрания и по основаниям п. 1 ст. 181.5 ГК РФ такие решения являются ничтожными, включение же вопросов в повестку дня решением самого общего собрания нарушает правило о заблаговременном доведении повестки дня, установленного постановлением Секретариата ВТОО «Союз художников России» от 29.11.2017 (протокол № 24).

2. В связи с открывшимися обстоятельствами признать недействительным постановление Секретариата ВТОО «СХР» от 31.03.2016 (протокол № 14) о приеме Мининой Елены Юрьевны в члены ВТОО «Союз художников России», поскольку решение об ее приеме Правлением Севастопольского регионального отделения не принималось.

3. Признать недействительным Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации с момента его принятия органами управления Севастопольского регионального отделения ВТОО «СХР» в соответствии с п. 4.7 действующего Устава ВТОО «Союз художников России».

4. В соответствии с п.п. 3.9, 3.10 Положения о порядке приема в члены и прекращения членства во ВТОО «Союз художников России» исключить из членов ВТОО «Союз художников России»:

- Ольхова Владимира Николаевича

- Курмаеву Венеру Равильевну

- Шипилина Игоря Николаевича

за действия, направленные на нарушение организационной структуры единого Союза, выразившиеся:

- в одобрении отдельными членами Правления и утверждении председателем с явным превышением их полномочий, предусмотренных Уставом ВТОО «Союз художников России» и нарушением действующего законодательства Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации – как документа, обязательного для выполнения всеми членами организации;

- понуждении членов ВТОО «Союз художников России» к подписанию обязательства о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации,

что привело к дальнейшему ухудшению социально-психологического климата в творческом коллективе и невозможности достичь сплоченности творческого коллектива регионального отделения.

5. Членам ВТОО «Союз художников России», состоящим на учете в Севастопольском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» рекомендуется не рассматривать и не заключать предложенные им договора аренды индивидуальных творческих мастерских, расположенных в зданиях: г. Севастополь, ул. Репина, дом 21 и ул. Володарского, дом 21 поскольку соглашение о сотрудничестве и взаимодействии № 2 о 22.12.2017, заключенное между Мининым В.И. – представителем Национального союза художников Украины и Севастопольским региональным отделением ВТОО «Союз художников России» является притворной сделкой и не порождает никаких правовых последствий, в том числе и в связи с отсутствием в доверенности полномочий по распоряжению имуществом путем передачи в безвозмездное пользование или аренду третьим лицам.

6. В связи с отсутствием легитимных органов контроля и управления назначить внеочередное общее выборное собрание на 6 апреля 2018 года в 12 часов дня в помещении выставочного зала (г. Севастополь, ул. Репина, дом21) с повесткой дня:

1. Выборы Председателя, Правления и ревизионной комиссии Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России».

2. Обращение к Губернатору и в Департамент земельных и имущественных отношений г. Севастополя с ходатайством о передаче объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, дом 21 и ул. Володарского, дом 21, являющимися государственной собственностью в силу закона в собственность Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России».

7. Создать инициативную группу по организации и проведению досрочного выборного собрания в составе А.В. Бондаренко, Я.С. Чиж и С.А. Шевченко, поручив им довести до сведения каждого члена СХР дату, время, место проведения общего собрания, повестку дня и необходимость обязательной явки всех членов СХР на общее выборное собрание.

8. Настоящее постановление в соответствие с п. 4.7 действующего Устава ВТОО «Союз художников России» имеет обязательную силу для всех членов ВТОО «Союз художников России», состоящих на учете в Севастопольском региональном отделении ВТОО «Союз художников России».

В таких случаях говорят: «Наша правда победила, вся победа будет за нами!».

Глупо думать, что Секретариат не знал всей информации изначально. Но была надежда, что здоровые силы коллектива в полном соответствии со здравым смыслом обязательно выберут верную дорогу. А именно: недвижимая собственность должна принадлежать художникам города; не следует организовывать «параллельные» творческие организации, замыкающиеся на НСХ Украины; незачем ловчить, пытаясь быть хорошими «и вашим и нашим»; не следовало бы принимать едва ли не с улицы новых членов Союза, чьи работы с очень большой натяжкой можно считать творчеством. Не надо было принимать поспешные, непродуманные решения, которые шли вразрез с законодательством Российской Федерации и Устава ВТОО «СХР».

Ошибки руководства СРО накапливались и, наслаиваясь друг на друга, увеличивали образовавшуюся пропасть между руководителями СРО, нацеленными на НСХУ, и руководством Союза художником России. Но вершиной хамского (даже не собираюсь извиняться за столь грубое слово!) отношения к Москве явилось желание Владимира Ольхова разговаривать с Секретариатом путем ультиматума и диктата. И это после беспардонного и неоднократного нарушения Устава ВТОО «СХР», законов Российской Федерации! Итог закономерен – исключение. Хорошо, что очистили Союз от ушлой и изворотливой Е.Ю. Мининой. Прискорбно, что талантливые художники, чьё творчество знают и любят, выбыли из рядов Союза, но истина и спокойствие творческого коллектива дороже. В течение прошлого года было сделано всё, чтобы их образумить, но не получилось. Значит, жестким мерам быть!

Новое руководство будет избрано 6 апреля 2018 года. Конечно, не исключена попытка сторонников Ольхова, Минина, Шипилина взбаламутить коллектив и вновь заняться подрывом отношений художников Севастополя с Секретариатом. Но Москва мудрее «доморощенных стратегов», ставящих выгоды своего бизнеса и личные интересы выше интересов общероссийской общественной творческой организации. Коллективу следует крепко подумать, почему его сознательно пытались обмануть. Случайным «попутчикам» по творчеству, ставших членами СХ России незаслуженно, по «блату», не уважающих руководство ВТОО «СХР» и нарушающих Устав, лучше самим выйти из рядов Союза, сделав по сути самый главный правдивый шаг в своей жизни. Или подтвердить великую честь принадлежности к Всероссийскому творческому союзу, действуя в его интересах.

Правда обязательно выведет на чистую воду всех «Ольхомининых», любым обманом использующих статус организации и пытающихся удержать в своих нечистоплотных руках деньги президентского и городских грантов. Финал неизбежен.

Честность всегда была в чести народа и севастопольцев в особенности.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей Россси , Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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