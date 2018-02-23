Митинг в честь Дня народной воли прошёл в Севастополе

Четыре года назад – 23 февраля 2014 года на главной площади Севастополя – площади имени П.С.Нахимова собрались тысячи севастопольцев для того, чтобы сделать свой цивилизационный выбор и выбрать курс на воссоединение с Россией.

Мечта горожан сбылась – Крым и Севастополь вернулись в «родную гавань» без насилия, кровопролития и войны.

Тот день – День народного воли стал знаковым в истории.

Сегодня, в четвёртую годовщину начала событий Русской весны на главную площадь города пришли первые лица, непосредственные участники и лидеры митинга народной воли и, конечно, жители.

По оценкам правоохранительных органов, митинг собрал около 7 тысяч человек.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил горожан с тройным праздником и выразил благодарность тем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, тем, кто обеспечивает безопасность и тем, кто без промедления в случае необходимости станет на защиту своего города и страны.

«Спасибо нашим ветеранам, вы – пример для нас! Уже в современное время весной 2014 года мы сказали «нет» нацизму, и сказали «да» – России!», – обратился к присутствующим глава города.

Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева подчеркнула, что сегодня – особенный день, который невозможно забыть. Четыре года назад на площадь пришли десятки тысяч людей, вспоминает Екатерина Борисовна. Тогда севастопольцы выступили против государственного переворота на Украине, против фашизма и национализма.

По словам спикера законодательного собрания, каждый, кто пришёл сегодня на торжественный митинг, нашёл своё место в тех событиях.

«Люди были на блокпостах, патрулировали улицы, стояли у стен городской администрации и горсовета, обеспечивая исполнение решений координационного совета. Все мы были вместе и из каждого поступка севастопольцев складывалась наша общая победа.

Мы тогда защитили русский мир, мы выступили за свой русский язык, за свою историю! Наша Родина – великая Россия защитила нас! Не допустила кровопролития и беззакония на нашей севастопольской и крымской земле!

Севастополь стал отдельным субъектом России, городом федерального значения и в этом великий итог тех дней», – сказала Екатерина Алтабаева.

Первый заместитель командующего Черноморским флотом, контр-адмирал Виктор Лиин после поздравительных слов отметил, что День защитника Отечества применим не только к военнослужащим, но и к гражданским, потому что защита своей Родины – это гражданский долг каждого жителя России.

И, по его словам, события 2014 года показали готовность севастопольцев отстаивать свои рубежи.

«С этой трибуны могу ответственно заявить, что никакие агрессивные планы наших недругов не пройдут через южные форпосты нашей страны через Крым. Потому что нам есть что защищать, есть чем защищать и есть кому защищать», – заверил первый заместитель командующего Черноморским флотом.

Член Совета федерации от Севастополя Ольга Тимофеева отметила, что Русская весна началась с момента, когда поднялись все севастопольцы для отстаивания своего города и своего право на русский мир.

«Вы помните, 23 февраля мы начинали «Отстаивайте же Севастополь!» – с завета адмирала Корнилова. 6 марта мы с вами сказали: «Мы идём домой!» и 16 марта после референдума мы могли с вами говорить: «Мы вернулись домой! Здравствуй Россия, мы вместе!», – вспоминает Ольга Тимофеева.

Митинг завершился выступлением артистов песни и пляски Черноморского флота.

Елена Журавлёва

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