ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Надеюсь, многих интересует развитие скандалов в Севастопольском региональном отделении Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (СРО ВТОО «СХР»). За последние месяцы скандалов целый букет: мошенничество в крупных размерах, подлоги, подделка документов, обманом полученный региональный президентский грант, получение городской субсидии на ремонт украинской недвижимости, зарождение и развитие сепаратизма… Почти обо всех из них было написано в предыдущих публикациях.

Сегодня ситуация такова.

Председатель правления Владимир Ольхов в октябре 2017 года подписал приказ, которым утвердил Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации СРО ВТОО «СХР» и Соглашение о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации СРО ВТОО «СХР». Следуя приказу, все члены коллектива общественной организации должны подписать Соглашение, по которому они обязывались держать в тайне деятельность организации. К сведению читателя: и Положение и Соглашение нарушают Федеральный Закон РФ № 82-ФЗ «Об общественных организациях». Факт нарушения известен В.Н. Ольхову и юристу СРО В.И. Минину, тем не менее, оба документа по сей день имеют юридическую силу. Кара за нарушение вновь принятых «правил» оглушительная: от увольнения с работы (для аппарата СРО) и исключения (касается художников) из рядов творческого Союза до штрафа в 500 тысяч рублей и выше. А что же авторам незаконных нововведений? Да ничего! Прокуратуру Севастополя об этом известили своевременно, но уже пятый месяц лихорадит организацию, права севастопольцев беспардонно попираются, и никому до этого нет дела.

Далее. Нарушения Устава ВТОО «СХР» продолжаются. Согласно пункту 4.15 Устава «общее собрание проводится не реже одного раза в год». Назначенное на 26 февраля собрание превысило установленный срок на целых три месяца. Вроде бы мелочь, но неприятно. Ещё одна «мелочь», но вопиющая: пункт 4.16 гласит: «постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является правление». То есть, все важные решения должны приниматься правлением. Но В.Н. Ольхов, возможно, подстрекаемый четой Мининых, то ли, простите, по недомыслию, самоуправно и самочинно решает важные вопросы, минуя стадию коллегиального руководства. Без обсуждения на правлении, он подписал важные документы: заявку на участие в конкурсе на предоставление регионального гранта Президента РФ, краткое описание проекта, на реализацию которого запрашивался этот грант и т.д. Спустя месяц после объявления итогов конкурса, организация узнала, что была заявителем на участие в конкурсе президентских грантов. Более того, победила! И теперь несёт ответственность за каждую копейку из трёх миллионов бюджетных денег. При этом ни члены правления, ни коллектив не ознакомлены с проектом и сметой по гранту! Ничего себе подарочки, подумалось кое-кому!

Добиться официального ознакомления с документами членам организации удалось лишь в ноябре 2017, после чего стало понятно, почему их скрывали от коллектива. Оказалось, что председатель правления В.Н. Ольхов, являясь должностным лицом, официально внес, потворствуя Е.Ю. Мининой, заведомо ложные сведения в документы по гранту. Он указал, что недвижимость, под которую поданы документы на получение Президентского гранта, находится в безвозмездном пользовании у СРО ВТОО «СХР». Это очередная ложь, т.к. собственником недвижимости на данный момент является НСХ Украины, между которым и СРО ВТОО «СХР» никаких договорных отношений не было, и нет. Значит, нет и «безвозмездного пользования»!

Заявлена сумма гранта в пять с половиной миллиона, а договоров о намерении софинансирования проекта для подтверждения этой суммы нет. В результате из трёх миллионов российских бюджетных денег, которые Е.Ю. Минина должна получить по гранту, целых два миллиона идут на зарплаты и налоги по ним для 4-х человек, двое их которых сами супруги Минины. Это факт подлога, который не скрыть и не изменить. А третий миллион рублей идёт, в том числе, на ремонт и благоустройство украинской недвижимости, на оплату проезда, питания, проживания и работы иногороднего лектора, на лекцию которого 6 февраля пришли всего трое желающих послушать про основы композиции и прочее. Бестолковое расходование средств гранта (деньги бюджета!) на то, что могут бесплатно и гораздо лучше преподать профессиональные севастопольские художники.

В.Н. Ольхов, как председатель СРО ВТОО «СХР», не исполняет должностные обязанности, предусмотренные Уставом ВТОО «СХР». Не выполнено решение правления от 06.07.2017 (имеется диктофонная запись заседания) о необходимости проведения в августе 2017 общего собрания. В повестку дня собрания было намечено внести важнейшие для жизнедеятельности организации вопросы, а именно: 1) о рассмотрении письма ВТОО «СХР» от 01.06.2017 № 54-юр «Об объектах недвижимого имущества на территории г. Севастополя». Решение, принятое по недвижимости, следовало сразу же отправить в Секретариат ВТОО «СХР» для координации дальнейших действий по возврату недвижимости, которая ранее была государственной, а с 2003 года вдруг стала собственностью НСХУ; 2) о необходимости увольнения юриста В.И. Минина, который представляет в суде интересы Украины по недвижимости художников в Крыму и действует против интересов Союза художников России; 3) вопрос о снятии с Е.Ю. Мининой общественной нагрузки АРТ-директора СРО ВТОО «СХР», т.к. вопреки решению правления она, по требованию её супруга ВИ. Минина, была включена в штат СРО на постоянную основу с окладом в 28250 рублей в месяц; 4) о недоверии председателю правления В.Н. Ольхову и ходатайстве перед руководством ВТОО «СХР» о досрочном перевыборном собрании.

Любые действия по пресечению выше изложенного, игнорируются В.Н. Ольховым. Например, заявление от 22.11.2017 (вх. № 53) от членов правления о вынесении недоверия председателю и юристу. Проигнорировано заключение ревизионной комиссии СРО ВТОО «СХР» от 22.11.2017 (вх. № 51) о необходимости отказа в связи с допущенными нарушениями от Президентского гранта и Акт № 1 от 29.11.2017 (вх. № 63) от Ревкомиссии, подтверждающий несоответствие информации, изложенной в документах по гранту. Не выполнено решение правления СРО ВТОО «СХР» (протокол № 13 от 22.11.2017) о сокращении должности юриста В.И. Минина. Кстати, голосование правления по этому вопросу было «единогласно», так как был установлен факт конфликта интересов.

Внесение ложных сведений в протоколы правления СРО ВТО «СХР» становится стилем работы председателя Владимира Ольхова. В протоколе от 23.05.2017 указано, что по вопросу о безвозмездной передаче скульптурного цеха площадью в 161 кв.м. под проект «РАМА» проводилось голосование. Но его на самом деле не было, это доказывает диктофонная запись заседания правления. В итоге СРО уже целый год не получает средств, которые имела ранее за аренду этой площади. В протоколе правления от 06.07.2017 указано, что голосования по решению о созыве в августе 2017 общего собрания по рассмотрению вышеприведённых вопросов, не проводилось. Это ложь. Голосование было, тоже есть диктофонная запись. Решение о проведении собрания было принято по предложению самого Ольхова. Он заявил, что обсуждаемые вопросы очень значимы и должны решаться всем коллективом. Добившись переноса вопроса о недвижимости на собрание, он уже через неделю 14.07.2017 на новом правлении решает общее собрание не собирать. В протокол вновь вносятся лживые сведения, что на расширенном правлении голосования по проведению общего собрания не проводилось. Всем ясно, что большинство членов правления (трое плюс Ольхов) делает все возможное, чтобы всячески уйти от обсуждения на общем собрании вопроса о недвижимости.

Подобных фактов лжи стало так много, что впору задуматься, почему Ольхов безбоязненно нарушает все правила честного руководства? Почему, развивая и насаждая сепаратизм, действует в разрез интересам российского отделения? Нужен ли такой председатель коллективу?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вопрос о недоверии председателю правления СРО ВТОО «СХР» В.Н. Ольхову был озвучен 22.11.2017 тремя членами правления и 03.02.2018 членами коллектива! Однако статус собрания, назначенного на 26 февраля, объявлен просто как «отчётное». При этом в повестку собрания не включено обсуждение официального обращения председателя ВТОО «СХР» по вопросу недвижимости, который руководство ВТОО «СХР» просило обсудить ещё в июне 2017 года. Спрашиваете почему? Да потому что Ольхов и юрист СРО Минин, открыто отстаивающий интересы НСХ Украины, совершенно не заинтересованы в том, чтобы недвижимость была у российского отделения, которое они пытаются изжить!

Далее. Впервые в повестку дня не включён отчёт бухгалтера СРО ВТОО «СХР». Отчёт выглядел бы плачевным! Ушли пять арендаторов, чья регулярная оплата вносила весомый вклад в обеспечение уставной деятельности организации. И они продолжают уходить. Почти две сотни метров площади самоуправно и бесплатно занимает чета Мининых. Можно подсчитать, во что обходятся эти преференции, если средняя сумма оплаты 1 кв.м для арендаторов равна 400 руб.

Всё недополученное в бюджет организации ложится на плечи тех, кто остался.

Художникам предложили заключить новый договор аренды мастерских. Он был виртуозно подготовлен, на первой странице крупным текстом обозначена стоимость 1 кв.м, которая не превышала стоимости по ранее заключённым договорам. Это был хороший психологический приём, на который несколько человек уже клюнули. Но в договоре кроме самой суммы аренды на художников ложится обязанность участия в полном содержании всего административно — хозяйственного комплекса. Это оплата налогов, вывоз мусора, оплата других коммунальных услуг, оплата сторожей, ремонт и прочее. Всего этого ранее не было. В ближайшее время те, кто уже подписал договор (т.к. сразу не увидели подводных камней, заложенных в его условиях), будут неприятно потрясены конечной суммой ежемесячной оплаты по договору. Тех, кто разобрался в подвохе, но не подпишет договор до 26.02.2018, Минин и Ольхов обещали лишить творческих мастерских. Художникам, осмелившимся восстать против беспредела и обратившимся в инстанции, вообще никакой договор не предложили. Возможность предоставления им творческих мастерских в аренду отныне решает руководство НСХ Украины! Если это не репрессии, то что это?

Сколь веревочке не виться, конец всегда наступит.

Ольхов и Минины уже сейчас предполагают, что статус собрания будет изменён с «отчетного» на досрочно «перевыборное». И предпринимают меры обеспечить в свою пользу большинство голосов будущих участников собрания. Здесь и щедрые посулы молодым членам организации и запугивание. Чего стоит одна фраза: «Мы из мастерских стариков-ветеранов (имеются в виду старейшины организации!) выгоним, так как они редко приходят туда, а вы, молодые, займете их мастерские!» Всем молодым обещают горы грантов и содействие в обмен на их голоса против кандидатуры, выдвигаемой членами коллектива, которым ближе и дороже интересы Союза художников России. Ольхов и Минин развернули нешуточную борьбу за каждый голос, уговаривают голосовать за своего кандидата. Надо признать, на их стороне работают и закулисные «кукловоды». Они сознательно не выходят на первый план, постоянно оставаясь в тени, дергают за ниточки «марионеток», которые, не всегда осознавая, что их используют, отстаивают интересы давно налаженного бизнеса. Плохо, что молодые, не вникая в глубину вопроса, живут иллюзорными обещаниями маститых и авторитетных художников. Слабо разбираясь в политике общественной организации и имущественных вопросах, они, возможно, доверяя «авторитетам», пасуют перед ними. Не зная, что для самих «кукловодов» предусмотрены совсем другие, не такие, как для остальных, условия договоров аренды творческой мастерской. Именно для сокрытия истинных намерений сделаны два вида договоров.

Ещё пример. Е.Ю. Мининой под офис (ещё один!) приглянулось помещение небольшой багетной мастерской, владелец которой арендатор в СРО. Эта мастерская, нюанс, конкурент другой багетной мастерской, оформленной на третье лицо, но хозяин-то известен, — это маститый севастопольский художник. Появилась новость о том, что скоро ещё один арендатор откажется от аренды. Так и конкуренция устраняется, и Минина безвозмездно получит ещё одно помещение.

Обстановка действительно сложная.

Деструктивная роль властей города и полное непонимание ими вопросов муниципальных мастерских и вопросов имущества НСХУ в Севастополе имеет место быть. Но В.Н. Ольхов сознательно игнорирует прямой диалог с Законодательным Собранием Севастополя о недвижимости СРО ВТОО «СХР», председатель которого назначила на 03.07.2017 повторную встречу по этим вопросам, обязав Ольхова и Минина принести правоустанавливающие документы по недвижимости. Но ни Ольхов, ни Минин не явились по причине (не поверите!)… празднования дня рождения дочери Ольхова! Причина, конечно, не в этом, а в том, что документы Минина В.И. не соответствуют полномочиям, которые он себе присвоил. Контакта с ЗС так и не состоялось ни летом, ни по сей день, спустя столько месяцев. Разве такое взаимодействие творческой организации художников с властями города идет коллективу на пользу? Диктофонные записи заседания Заксобрания Севастополя (от 30.06.2017) и заседания правления СРО ВТОО «СХР» (от 06.07.2017), подтверждают изложенное. Оригиналы документов, подтверждающие полномочия Минина как представителя НСХУ, никому не показываются. На заседании правления СРО 28.11.2017 была предъявлена крайне сомнительная копия доверенности, оформленная на В.И. Минина председателем НСХ Украины. Только копия заверена почему-то не нотариусом, как положено, а самим (?!) Мининым и… Ольховым! Все три листа доверенности не прошиты и нотариально не заверены, как положено. На втором листе доверенности на регистрацию имущества перечислены права управления, которые могут быть только в договоре на управление, которого у Минина нет, почему-то именно этот лист не имеет вообще никаких нотариальных отметок заверения! Абсурд? Нет! Членам правления и ревизионной комиссии предъявили только данный документ. Но на основании именно этой доверенности Минин и Ольхов заключают междусобойчик-соглашение двух сторон от 22.12 2017, на основании которого 01.01.2018 появились документы незаконной предпринимательской деятельности — договора аренды недвижимости, которые Минин и Ольхов требуют от художников срочно подписать! Не может бесконечно длиться подобное незаконное предпринимательство, выраженное в Договорах аренды от 01.01.2018; в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии № 2 от 22.12.2017 между В.И. Мининым и СРО в лице В.Н. Ольхова. Кто оценил с правовой точки зрения копию доверенности юриста В.И. Минина от 12.05.2017 от НСХУ! Почему никого не интересует, что творится в организации севастопольских художников, даже после обращения в надлежащие органы по факту рейдерского захвата самозванцем недвижимости СРО.

Ни Ольхова, ни Минина, получившего по суду паспорт РФ, нет смысла учить любить Родину, пустая трата времени. Поэтому, чем раньше их отстранить от руководства организацией художников Севастополя, тем лучше и для художников, и для города в целом.

Не для того мы с таким воодушевлением вернулись в Россию-матушку, чтобы держать за своей пазухой камень для неё, храня в уме интересы НСХ Украины.

И в завершение главная новость: 20 февраля 2018 года вступило в законную силу решение суда, в соответствие с которым дача Коровина в Гурзуфе, находившаяся в собственности Национального Союза художников Украины, стала собственностью Республики Крым. Справедливость восторжествовала, собственность, которая ранее была государственной, вновь стала принадлежать государству. Прецедент создан и для недвижимости севастопольских художников СРО ВТОО «СХР», удивительным образом ставшей собственностью НСХ Украины.

Уверен, художники Севастополя скоро обретут спокойствие в своих родных стенах. Лично я вижу свет в конце тоннеля! Надеюсь, собрание 26 февраля это докажет.

ГЕННАДИЙ ЭЛЬЧИЕВ,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему