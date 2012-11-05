Севастопольскую «35-ю береговую батарею» признали лучшим военным музеем в России!

Накануне Дня воинской славы России в наш город пришло радостное известие: музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» стал победителем общенародного голосования за лучший региональный военно-исторический музей. Голосование на сайте история.рф, в котором принимало участие 50 региональных музеев России, начавшееся 19 января, принесло победу музею из Севастополя: «35-я береговая батарея» набрала 16957 голосов. Накануне Дня воинской славы России в наш город пришло радостное известие: музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» стал победителем общенародного голосования за лучший региональный военно-исторический музей. Голосование на сайте история.рф, в котором принимало участие 50 региональных музеев России, начавшееся 19 января, принесло победу музею из Севастополя: «35-я береговая батарея» набрала 16957 голосов.

Директор музейного комплекса Валерий Володин рассказал ForPost, что расценивает победу в конкурсе региональных музеев как промежуточный этап: «Это значит, что до сегодняшнего момента мы работали хорошо. Мы видим, что у нас есть потенциал. А теперь нужно думать о том, как музей будет развиваться завтра, раз нас так уважают. Впереди много работы: мы хотим усиливать наружную экспозицию, чтобы люди, которые не попадают на основную экскурсию, интересно проводили время».

Напомним: конкурс, в котором победил музей, посвящён

75-й годовщине Победы в Сталинградской битве и призван поддержать региональные музеи, а также стимулировать новые формы информирования об их успешном опыте.

Музейный комплекс «35-я береговая батарея»—уникальный в своём роде проект. Это пример того, как негосударственное некоммерческое учреждение культуры может стать одной из главных достопримечательностей города. Имея в штате всего 22 сотрудника, музей ежегодно бесплатно (!) принимает более 100000 экскурсантов, проводит традиционные мероприятия и временные выставки.

В рейтинге известного сайта tripadvisor.com «35-я батарея» занимает первое место по популярности и положительным отзывам среди музеев города. В 2018 году коллектив ожидают знаковые события: встреча миллионного посетителя и 10-летие работы комплекса.

35-я батарея—место, которое является одним из самых святых для многих жителей и гостей Севастополя. Не зря местные называют ее «севастопольской Голгофой»… Это место, которое в июне-июле 1942 года стало последним пятачком героической обороны Севастополя для оставшихся 80000 его защитников. Это место, в котором было принято судьбоносное решение о прекращении обороны и эвакуации командного состава. Это место, ставшее одновременно своеобразной квинтэссенцией народного подвига и народной трагедии, отмечалось в репортаже «Военного обозрения» об открытии музея.

Не грех еще раз вспомнить историю: 35-я башенная береговая батарея—одно из наиболее мощных фортификационных сооружений береговой обороны главной базы ЧФ. Начата постройкой в 1913 г. на мысе Херсонес по проекту военного инженера генерала Н.А. Буйницкого. В 1915 г. строительство было прекращено, а достраивалась батарея в 1924-1927 гг. Она была вооружена двумя 305-мм двухорудийными башенными установками МБ-2-12, спроектированными и изготовленными на Ленинградском металлическом заводе (орудийные станки и часть механизмов были использованы готовые—снятые с башен линкора «Полтава» Балтийского флота). Вес снаряда—471 кг, дальность стрельбы—до 42 км. По своему устройству батарея состояла из двух орудийных блоков (железобетонных массивов, в которых были установлены орудийные башни).

В послевоенный период 35-я береговая батарея не восстанавливалась, однако часть ее сооружений использовалась под действующую 130-мм береговую батарею, благодаря чему внешний вид укрепления сохранился для нас практически в нетронутом виде. Железобетонные конструкции и сегодня имеют вид, оставшийся после событий далекого 1942 года.

Войдя через главный вход, можно попасть в один из разрушенных орудийных блоков. Здесь повсюду виднеются следы взрывов—разбитые железобетонные конструкции и искореженный металл.

В части помещений центральной части располагается основная экспозиция. Здесь много фотографий, сделанных в этих помещениях во время обороны Севастополя. Одно из них заставляет остановиться надолго: здесь во время войны боролись со смертью тяжелораненые бойцы и врачи… Здесь сложно справляться с эмоциями.

А вот вход в кают-компанию. Именно тут 30 июня 1942 г. состоялось последнее объединенное заседание Военных советов СОР и Приморской армии, по результатам которого было принято решение о завершении обороны Севастополя и эвакуации командного состава. По его окончании адмирал Октябрьский приказал командиру батареи обеспечить прикрытие эвакуации и после израсходования боеприпасов подорвать орудия и механизмы.

В вестибюльном помещении, ранее служившем центральной силовой станцией, сегодня расположена стена скорби, у которой горят свечи и лежат живые цветы. На ней фотографии защитников Севастополя, которые навсегда остались в далеких 1941-192 годах… Вглядываясь в их лица (иногда веселые, иногда сосредоточенные), понимаешь: эти люди жили, радовались, творили, и в один миг всё это закончилось… У входа находится «книга посетителей». Записей в ней много: «Спасибо… Вечная память, вечная слава…»

Подготовил Сергей КОШКИН.

Фото Владимира Докина (из архива редакции).

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