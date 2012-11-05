Правительство Севастополя реализует проект по созданию парка «Херсонес Таврический»

Правительство Севастополя совместно с государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» осуществляет работу по воссозданию историко-культурного облика музея-заповедника, а также созданию историко-археологического парка, исполняя поручения Президента России Владимира Путина.

По информации Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя, запланированы мероприятия по определению и передаче в бессрочное безвозмездное пользование Фонду поддержки гуманитарных наук «Моя история» земельных участков первой очереди парка, включая парк им. Анны Ахматовой, входящий в буферную зону объекта, охраняемого ЮНЕСКО и второй очереди парка, земли которой ранее принадлежали Минобороны России.

Также, согласно дорожной карте, составленной по итогам совещания при участии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака, в текущем году будут проведены археологические работы, разработана и утверждена проектная документация по созданию историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Решение вопросов по улучшению транспортной доступности второй очереди парка намечено на 2019 год. В частности, планируется строительство автодороги, которая соединит парк им. Анны Ахматовой и музей-заповедник «Херсонес Таврический», а на земельных участках появится автомобильная парковка на 250 мест.

В настоящее время Правительство Севастополя при взаимодействии с музеем-заповедником в рамках развития учреждения культуры организовало работу по его оснащению технической и транспортной доступности, а также воссозданию историко-культурного облика Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В 2017 году за счет средств городского бюджета была разработана проектная документация по строительству перехватывающей парковки на 40 мест для легковых автомобилей, и 4 – для автобусов.

Кроме того, в текущем году с привлечением внебюджетных спонсорских средств запланирована разработка и согласование проектной документации по оформлению и благоустройству территории музея-заповедника.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект по созданию в Севастополе историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

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