КОСА НА КАМЕНЬ, ИЛИ ЕЩЁ РАЗ О ГРАНТЕ, ПОЛУЧЕННОМ ОБМАНОМ

Надо полагать, заинтересованные читатели «Графской пристани» ждут продолжения рассказа о событиях, происходящих в СРО ВТОО «Союз художников России».

В предыдущей статье говорилось, что члены Правления СРО ВТОО «Союз художников России» поставили вопрос о выражении недоверия председателю Правления Владимиру Ольхову; о признании не эффективной работу юриста Василия Минина и о сокращении этой должности из штата СРО; о заявленном требовании к Минину предъявить документы, выданные ему в мае 2017 собственником имущества, иначе признать эти документы не действительными; о том, что в связи с выявленным подлогом документов первичного приёма в Союз художников России Елены Мининой, нарушающим Устав, принять первичное решение об исключении её из Союза. Главное: от гранта, выигранного обманом, следует отказаться, и обязать Минину представить правлению документы по выигранному гранту для ознакомления.

Эти и другие вопросы с целью оздоровления обстановки в организации планировалось рассмотреть на заседаниях правления 28 и 30 ноября т.г., однако полностью рассмотрены они не были. Теперь обо всем по порядку.

«СЕКРЕТНАЯ» ДОВЕРЕННОСТЬ

По требованию правления Минин предоставил доверенность от Национального Союза художников Украины от 12 мая 2017.

В нарушение законодательства РФ, в неё включены полномочия регистрации имущества и полномочия, предусмотренные исключительно договором об управлении. А договор об управлении должен заключаться только после первичной регистрации имущества и постановки его на налоговый учёт, это звенья одной цепи. Однако 7 месяцев Минин В.И., как уполномоченное лицо, «не торопился» регистрировать недвижимость по российскому законодательству. Поэтому ему в регистрации договора на управление было отказано. Не выполнив вышеуказанные требования, Минин В.И. тем не менее действует на территории СРО ВТОО «Союз художников России» как хозяин.

Странно, но в Доверенности в сведениях о паспорте отсутствуют (случайно или по умыслу?) данные о месте рождения Минина В.И. Да и выдан он был, возможно, по суду, через год после того, как сроки выдачи паспортов РФ со всеми продлениями закончились 01.01.2015 года.

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА

Инспектора по кадрам, находящейся на больничном из-за гипертонического криза (скорая помощь приезжала на место работы), вынудили выйти на работу. Она 4 часа готовила для Мининых документы, в том числе о включении Мининой Е.Ю. в штат на постоянную основу, кстати, вопреки решению Правления, которое прямо запретило это делать. Другие участники проекта РАМА по гранту – были оформлены по срочному трудовому договору.

Стараясь избежать возможной утечки информации, Минины и Ольхов вынуждают сотрудников организации писать заявления об увольнении «по собственному желанию». До инспектора по кадрам и бухгалтера дошли слухи о заявлении В.И. Минина: «Или они уволятся сами, или будут уволены по статье!» Интересно, какую статью они могут «нарисовать» в трудовую книжку безупречным работникам? Впрочем, судя по их аппетиту — любую! Кстати, кадровик, находясь на больничном, не может подать заявление по собственному желанию. Шантажируя её, всё ещё находящуюся на бюллетене, они 01 декабря вторично привезли её на место работы, и, давя на неё с утра до 20 часов, указывали, что ей надо делать, какие документы организации, находящиеся в её ведении, передать Минину В.И. Это для неё явилось очередным гипертоническим рецидивом, зарегистрированным впоследствии врачом. По головам шагаем?

Секретарь организации заявление написала. Бухгалтер категорически отказалась идти на поводу шантажистов и писать заявление по собственному желанию. Но под давлением подписала приказ о сокращении её должности в связи с введением новой — главного бухгалтера. От опытных и дальновидных работников, умеющих и желающих противостоять беззаконию, юрист Минин и председатель организации Ольхов пытаются избавиться, прикладывая все усилия.

На вакансию главного бухгалтера уже приходят претенденты.

«ПАРАД» ЗАЯВЛЕНИЙ

Члены ревизионной комиссии, заявление которых было опубликовано ранее, тоже не остались «без внимания и угроз» председателя Ольхова и юриста Минина. 29.11.2017 года под диктовку Минина их вынудили написать заявление об отзыве своего заявления от 22.11.2017 года. При этом он потребовал указать, что якобы в деятельности председателя Ольхова нет превышения им полномочий.

Но 30.11.2017 года члены ревизионной комиссии пишут третье заявление, которым отзывают свое второе заявление и указывают, что заявление от 22 ноября имеет силу.

Все заявления зарегистрированы.

Зачем это сделали члены ревкомиссии? Чтобы проверить, где же всплывёт то, что так мешает Мининым получить деньги по гранту, а Ольхову удержаться на высокооплачиваемой должности.

ВНОВЬ О ГРАНТЕ

Возможно, мы скоро получим ответ. В начале декабря Венера Курмаева и Игорь Шипилин, очень заинтересованные в проекте РАМА, который получил грант, выехали в Москву, имея на руках второе заявление Ревкомиссии. Надеемся, их достойно встретят в Фонде президентских грантов, и мы узнаем, куда попало заявление, написанное по принуждению.

Кстати, по не проверенным, но очень убедительным слухам, Елена Минина внесла поправки в документы по гранту. Вот только сроки по внесению поправок давно вышли, и кто их вносит после того, как грант уже выигран? Или есть что скрывать, поэтому спешно заметают следы?

Ещё один нюанс. В соответствие с Положением о конкурсе президентских грантов, в этом конкурсе могут участвовать только те организации, регистрация которых превысила три года. На момент подачи и рассмотрения документов по гранту, поданных Мининой Е.Ю., регистрация СРО ВТОО «Союз художников России» составляла чуть более двух лет. Как такое можно было не заметить? Как это теперь можно исправить? Никак!

Подобных ляпов набирается внушительное количество.

Выяснилось, что в документах по гранту в отделе сведений об организации в графе о статусе недвижимого имущества Минина написала, что оно находится в безвозмездном пользовании.

Однако, никакого договора между СРО ВТОО «СХР» и Национальным Союзом художников Украины о безвозмездном пользовании не было, нет, и не будет.

Кроме того, стало известно, что НСХУ вынес решение о прекращении процедуры передачи недвижимости в Севастополе вновь созданному Союзу художников Севастополя (вспомните, мы писали о Сергее Берлове!) и принял решение о передаче её физическому лицу. Догадайтесь кому? Правильно – В.И. Минину.

Естественно, что Фонд президентских грантов этой информацией не владеет.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИНИНЕ

Факты упрямы. Но кто такой Минин… Подполковник СБУ «в отставке?!», гражданин Российской Федерации с 2016 года, юрист Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России», доверенное лицо от Национального Союза художников Украины в городе федерального значения Севастополе. Оказалось, Минин обеспечивает интересы Украины не только в Севастополе. Союз художников не так давно узнал, что этот гражданин Российской Федерации (!) активно участвует по доверенности, представляя интересы Украины (?) в судебном процессе 31 августа 2017 года по арбитражному делу «Дом творчества им. Коровина», находящемся в Гурзуфе. А 2 ноября 2017 года участвовал в суде в качестве представителя КРОО «Союз художников Крыма» по доверенности. Уже 27 ноября 2017 года участвовал в качестве представителя ООО «Дом творчества им. Коровина» по доверенности.

Резонный вопрос: не много ли доверенностей у гражданина России, который борется с властями Крыма, рьяно отстаивая интересы Украины, т.е. другого государства? И при этом в семье Мининых ждут 3000000 российских бюджетных денег, 2/3 которых уйдут им же на зарплату? Отлично устроились!

Воистину, бывших «СБУшников» не бывает!

Полагаю, Минины честно отрабатывают своё задание! Думаю, золотое правило разведки «обзаводитесь связями» чета отработала на «все сто»! Может быть, именно поэтому никакие меры в отношении четы Мининых до сих пор не принимаются? За исключением того, что денег по гранту Минина Е.Ю. до сих пор не получила. В отличие от двух других севастопольских организаций, победивших в конкурсе грантов.

К сожалению, прошли времена Союза, когда любая критическая информация в средствах массовой информации обязывала власти оперативно реагировать на проблемы. Мы в целой серии статей обращаем внимание, что Василий Иванович Минин и его супруга Елена Юрьевна Минина причастны к многочисленным подлогам, пытаются «заполучить» крупную сумму денег российского бюджета, сплошь и рядом нарушают Трудовое законодательство России, права, сотрудников организации и членов организации и т.д. и т.п. А с них, как с гуся вода!

Неужто местные органы Федеральной службы безопасности и городской прокуратуры не замечают вопиющих фактов?

Надеемся, что это не так!

И ПОСЛЕДНЕЕ, ПОКА…

30.11.2017 правление в очередной раз уклонилось от вынесения решения о назначении общего собрания, сославшись на необходимость проведения аудиторской проверки. Однако на сегодняшний день пока ещё председатель Ольхов и пока ещё юрист Минин уже ссылаются на высокую цену и нецелесообразность проведения этой проверки. А без проверки опять не будет общего собрания коллектива, который должен дать оценку деятельности председателя и юриста!

Так кто они – Минины, Ольхов и те, кто с ними? За что вы боретесь, чьи интересы вы защищаете, кто живёт рядом с нами? Ау, люди! Когда и кто наведет порядок в городской организации членов Союза художников России? Когда всю правду услышат в фонде президентских грантов?

Когда жизнь коллектива начнётся с нового, чистого светлого листа?

Чтобы художниками Севастополя можно было гордиться по-настоящему, из-за творчества, а не из-за скандалов, которые всем давно надоели! Как вы думаете, дорогие мои севастопольцы?

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему