В начале Съезда были представлены отчеты о работе общественной организации в период за 2013-2017 гг.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов в своем выступлении обратил внимание на то, что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее. Он отметил, что СЖР достиг определенных успехов за прошедшие годы, и будущее Союза внушает оптимизм и надежду.

По мнению секретаря СЖР Дениса Токарского, для повышения статуса Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной его хозяйственную работу.

«Это актуально для наших региональных отделений. Хорошая новость заключается в том, что в Москве на федеральном уровне нам удается решать эту задачу, а значит, мы в состоянии помочь нашим коллегам в регионах», — заявил Токарский.

Также он добавил, что прошлогоднее решение о введении в секретариат СЖР новых представителей оказалось верным и позволяет организации быть ближе к современному журналистскому сообществу.

Председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин отметил, что Союз журналистов России является активным участником всех инициатив, связанных с жизнью отрасли.

«Многие законопроекты, влияющие на работу средств массовой информации, зачастую вносятся после консультаций с руководством Союза журналистов России, в которых принимают участие эксперты, хорошо знакомые со спецификой поднимаемых в инициативах вопросов», — сказал Левин.

Вдобавок он подчеркнул, что организация рассчитывает на более активное участие региональных отделений в вопросах законотворчества, поскольку именно региональные СМИ требуют сегодня особенного внимания в связи с их экономическим положением.

Согласно повестке дня на Съезде был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Таким образом в документ была внесена поправка о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем на два срока подряд.

Главным событием XII Съезда СЖР стало избрание руководящих органов организации. Председатель СЖР Всеволод Богданов сложил полномочия и решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя организацией. Как было известно ранее, о своём желании участвовать в выборах на пост председателя СЖР заявляли 3 кандидата, однако, во время Съезда Роман Серебряный и Андрей Трофимов сняли свои кандидатуры и поддержали Владимира Соловьева.

В соответствии с пунктом 5.4.5. устава СЖР председателем Союза журналистов России на XII Съезде СЖР был избран Владимир Соловьев. За нового руководителя проголосовали 680 делегатов, семеро воздержались и один отдал голос «против».

Председатель СЖР предложил включить в секретариат нового человека – журналиста и медиаэксперта Юлию Загитову.

Таким образом, большинством голосов был избран новый состав секретариата СЖР: Александр Белоновский, Елена Вартанова, Рафаэль Гусейнов, Ашот Джазоян, Юлия Загитова, Али Камалов, Владимир Касютин, Анатолий Кузичев, Леонид Левин, Юлия Ложечко, Андрей Медведев, Татьяна Метелкина, Евгений Примаков, Борис Резник, Вадим Рогожкин, Роман Серебряный, Антон Стуликов, Денис Токарский, Вячеслав Умановский, Михаил Федотов, Ирина Цветкова, Наталья Чернышова, Тимур Шафир.