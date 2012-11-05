Уважаемые читатели «Графской пристани» помнят ситуацию в городской организации севастопольских художников, где возник скандал по целому ряду подложных документов, в результате которых Е.Ю. Минина получила президентский грант в размере 3 млн. руб.

Моё внимание к этой теме объясняется просто: я хочу, чтобы торжествовали правда и справедливость. Считаю, что аферистов, позорящих честь и славу города-героя надо выжигать каленым железом. События ныне развиваются следующим образом.

22 ноября т.г. состоялось заседание правления СРО ВТОО СХР. Отметим, что в правлении семь человек. В повестке были важные вопросы, как например выражение недоверия председателю правления Владимиру Ольхову, На Правлении было зачитано Заявление Ревизионной комиссии Севастопольского регионального отделения ВТОО Союз художников России, подписанное всеми членами комиссии. Председатель правления Владимир Ольхов и юрист Василий Минин прилагали неимоверные усилия, чтобы избежать огласки. Но шила в мешке не утаишь, правда всегда вылезет наружу.

Кроме Заявления ревкомиссии на заседании огласили Заявление, подписанное четырьмя членами правления (большинство). Оно гласило, что правление организации находит, что деятельность председателя СРО ВТОО «СХР» и нанятого в штат юриста Минина В.И. имеют все признаки элементов сговора и самоуправства. Эти действия выражаются в систематическом превышении председателем организации Ольховым В.Н. своих полномочий, нарушении Устава организации, а также открытое лоббирование интересов семьи Минина в обход решений правления СРО ВТОО «СХР», следствием чего является нанесенный организации материальный и моральный ущерб.

Подписавшие заявление члены правления видят в сложившейся ситуации серьезную угрозу для организации и предлагают:

- председателю СРО ВТОО «СХР» Ольхову В.Н. выразить полное недоверие и отстранить от занимаемой должности.

- признать работу юриста Минина В.И. неудовлетворительной, наносящей вред интересам организации, должность юриста сократить.

- обязать Минина В.И. предоставить правлению организации доверительные на его имя документы от НСХУ для тщательного изучения с целью определения границ его полномочий. В случае отказа признать документы не существующими и полномочия Минина В.И. недействительными, о чем поставить в известность собственника.

Важные решения, принятые по деятельности Центра творческих индустрий, а также по президентскому гранту, выделенному под проект Центр творческих индустрий «РАМА», не согласовывались с правлением СРО ВТОО «СХР», были приняты председателем организации Ольховым В.Н. единолично, что является грубейшим нарушением Устава организации.

В Заявлении так же отмечалось, что правление СРО ВТОО «СХР» не было ознакомлено с документами, касающимися деятельности проекта Центра творческих индустрий «РАМА» и Президентского гранта. Эти документы, при попустительстве председателя Ольхова В.Н. сознательно скрывались от членов правления и коллектива СРО ВТОО «СХР». Деятельность Центра творческих индустрий «РАМА» вызывает много вопросов со стороны законности, финансово не выгодна для Организации и ущемляет ее права.

Было предложено:

- деятельность проекта Центра творческих индустрий «РАМА», по адресу ул. Репина, 21, прекратить. Проект закрыть.

- Направить заявление в Фонд президентских грантов об отказе от президентского гранта, выделенного СРО ВТОО «СХР», для реализации проекта Центра творческих индустрий «РАМА».

- Направить заявление в ФСК по президентскому гранту, с целью проверки достоверности, представленной в Фонд президентских грантов информации для получения гранта.

- В связи с отказом от президентского гранта, должность арт-директора и одной ставки менеджера сократить.

В заявлении предлагалось, что в связи с выявленным фактом подделки протокола №14 от 22.12.15 о первичном приеме Мининой.Е.Ю. в члены СРО ВТОО «СХР», а также не соблюдение норм профессиональной этики, порочащих деловую и творческую репутацию нашей организации, принять решение в соответствии с Уставом об исключении Мининой Е.Ю. из членов СРО ВТОО «СХР».

Заявление завершается предложением: «Создать рабочую группу на основе ревизионной комиссии, бухгалтера организации Пономаренко Н.В. и двух членов организации для расследования фактов самоуправства председателя Ольхова В.Н. Все документы, составленные и подписанные председателем организации Ольховым В.Н. в обход решений правления организации, изъять, изучить и принять по ним решения.

С результатами проверки деятельности председателя организации Ольхова В.Н., проведенной рабочей группой, ознакомить членов Организации на Общем собрании. В зависимости от результата проверки, принять соответствующее решение».

Оба заявления были представлены на суд правления. Но Ольхов и Минин не были бы сами собою, если бы уступили без боя «поле битвы». Заместитель председателя Венера Курмаева, которая вела заседание правления, ранее поддерживала объективность, правду и справедливость. О причинах перемены её мнения можно только догадываться, но, проявив «чудеса» словесной эквилибристики, она добилась переноса рассмотрения заявления большинства членов правления на 28 ноября т.г., предоставив председателю и юристу целую неделю передышки и лихорадочного поиска выхода из кризиса.

После окончания правления, Елена Минина, игнорируя решения правления о запрете несанкционированной выдачи документов, не стесняясь свидетелей, не выбирая выражений, угрожая взысканиями, требовала на повышенных тонах от инспектора по кадрам отдать ей приказ о зачислении её на постоянной основе. Инспектор отказалась нарушать решение правления. Нахрапистость и хамство со стороны Мининой довели опытного работника севастопольского регионального отделения Союза художников, проработавшей в этой организации более 30 лет до гипертонического криза и вызова скорой медицинской помощи на рабочее место. Медики зафиксировали критическое состояние пациентки, которая сейчас находится на больничном.

Такими методами Минины хотят добиться личных благ от гранта, полученного обманом.

И ещё одна маленькая деталь. С большим удивлением некоторые члены правления узнали, что протоколы заседаний правления не всегда соответствуют диктофонной записи заседания. То есть, голосования, например, по записи не было, а в протоколе – есть. Даже указано, кто голосовал «против». Как говорится, «Платон мне друг, но истина дороже», или с кем поведешься?

Ждём развития событий.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

"Графская пристань". Соб. инф.

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