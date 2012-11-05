11 ноября состоялось выездное заседание историко-краеведческого клуба «ВИЗИР», который работает в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого и объединяет людей разных возрастов и профессий, интересующихся историей Севастополя и Крыма.

В рамках реализации проекта «Деревья как свидетели истории» команда из десяти человек (среди которых — историки, краеведы, экскурсоводы, библиотекари и просто любители истории) во главе с местным краеведом Александром Шипенко выехали утром от пл. Ушакова в направлении села Терновка для обследования двухсотлетнего платана, который, по преданию, посадил сам путешественник Паллас.

Участники нашей экспедиции нашли дерево в хорошем состоянии, огороженное мощной цепью, рядом — информационная табличка. Платан, который еще называют «исполином», оберегают и ценят, как особую достопримечательность села. Многое повидал этот платан, пережив Крымскую войну, революционные потрясения 20-х годов, Великую Отечественную войну, лихие 90-е годы прошлого века. Жаль только, что рассказать он нам об этом не может…

Петр Симон Паллас – знаменитый немецкий и русский ученый, энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник XVIII – XIX веков. В 1793-1794 гг. совершил на личные средства путешествие в южные губернии России, в том числе Крым. Результатом поездки стало «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области». В 1795 году Паллас окончательно переехал в Крым. В дар за свои труды Екатерина II подарила ему две деревни с участками земли в Айтодорской и Судакской долинах. Имение Шули в Айтодорской долине находилось на территории современного села Терновка. По преданию, именно в эти годы академик Паллас посадил в центре села Терновка платан, который сохранился до наших дней и является местом паломничества туристов.

Держится за землю мощными корнями

Для него наши века кажутся лишь днями…

(о платане)

Платан (или чинара) достигает в окружности ствола 6 метров и 60 см. Ветвь платана на зеленом и темно-красном фоне символизирует богатую природу окрестностей села Терновка и отражена на главных символах территориальной громады — гербе и флаге.

А группа, насладившись красотой золотой осени и мощью платана, отправилась далее по маршруту.

Следующей остановкой было село Мало-Садовое, где мы оставили машину и отправились к Сюйреньской крепости. Путь пролегал через ущелье Хор-Хор, ориентиром служили три возвышенные скалы и метки на деревьях.

Ущелье Хор-Хор встретило нас осенней прохладой. Небывалая красота леса завораживала, иногда мы останавливались, чтобы передохнуть и полюбоваться на окрестности. Сразу видно, что здесь когда-то жили люди. Внимание привлекли тарапаны для выделки вина и мы представили, как давили виноград, как сок стекал в следующий резервуар. Далее на пути повстречался источник, хотя его нельзя назвать чудодейственным – никаких сведений об этом нет, но вода была действительно свежая и кристально чистая, а само расположение рядом со святыней делает его священным.

Испив воды, мы вдоль обрыва пошли в монастырю Челтер-Коба. Монастырь Феодора Стратилата в Крыму – далеко не самый известный, почитаемый и посещаемый из великого множества себе подобных. Но все же, есть в нем что-то притягательное и прекрасное. Посетители в большинстве своем — это паломники, приезжающие поклониться святым мощам и ощутить благодать веками намоленного места. Немалую часть приезжих составляют люди, для которых религия не является основополагающей, для них гораздо важнее немеркнущая, захватывающая красота, окружающая православную святыню. К нам сразу подбежал серый, красивый кот, который засунул свою мордочку в мой рюкзак, как будто почувствовал, что там есть съестные продукты.

Сейчас в монастыре 22 кельи, хотя действующих – только 5. Далее на 140 метров в длину тянется самый большой в мире пещерный грот, глубоко врезающейся в недра скалы. Многое что изменилось с времен существования обители, рождались и рушились империи, приходили все новые и новые завоеватели, падали и снова возводились стены самого комплекса. Неизменной оставалась только красота окружающего мира и благословенный дух, реющий над древней святыней! Возникновение обители на нынешнем месте археологи относят к началу IX века, но к большому сожалению, почти ничего неизвестно о его ранней истории. Что уж говорить, когда даже название святыни является условным. Сейчас нет сомнений, что названа она в честь Феодора, но вот какого именно – Тирона, Студита или Стратилата – точно неизвестно. Из трех святых никто не имеет к ней прямого отношения. Отчего преподобный Лазарь отдал предпочтение последнему при восстановлении комплекса – непонятно, даже сегодня это загадка.

Период расцвета пещерного монастыря связан с возвышением княжества Феодоро, пришелся он на XIV-XV вв., но благоденствие это было недолгим. Находясь в северной приграничной области государства, он часто страдал от вражеских нападений, а феодориты, вынужденные отбиваться на всех направлениях, попросту не могли его защитить. Но зато монахи, монастырские послушники и жители окрестных деревень всегда находили убежище за толстыми стенами Сюйреньской крепости или даже столичного Феодоро. Однако в 1475 г., во время масштабного османского вторжения на полуостров, ничто не могло защитить ни сам монастырь Челтер-Коба в Крыму, ни его обитателей. После османского завоевания он был разрушен, заброшен и больше 500 лет находился в полнейшем запустении – о его возрождении и не помышляли. В 2001 г. сюда приехал преподобный Лазарь – митрополит Симферопольский и Крымский, осмотревший пещерные церкви и кельи иноков. Помолившись, он благословил место на возведение новой обители. Восстановительные работы начались весной 2003 г., продлившись немногим более года – уже в 2004 г. был освящен главный храм. С этого момента в Крыму Монастырь Феодора Стратилата считается официально восстановленным. Мы поставили свечи, помолились, прошли к келье настоятеля и продолжили наш путь в Сюйреньскую крепость.

Вначале наш путь проходил по чудесному осеннему лесу через рощу Кизила. Дорога вела все вверх и вверх, и наконец, на плато нам просто пришлось подниматься ползком, на четвереньках. Тряслись поджилки, замирало сердце, когда мы впервые преодолевали эти гладкие, почти отвесные каменные ступени. Но каково же было наше восхищение, когда перед нами открылись стены крепости со сторожевой башней. Сюйреньская крепость — одна из самых красивых и неплохо сохранившихся крепостей Крыма, относящихся к Византийской империи. Сегодня Сюйреньская крепость – это музей под открытым небом. На территории крепости, хорошо сохранилась основная опорная башня из местного известняка. Ее высота составляет 12 метров, а диаметр 8 метров. От башни отходит крепостная стена, высотой 4,5 метра, а толщина стен доходит до 2,5 метра. Длина стены была около 80 метров. Сейчас в ее остатках можно четко определить главные ворота и рассмотреть элементы укрепления оборонительной стены. Помимо крепостной стены и башни сохранились фундаменты подсобных и жилых помещений, места для виноделия и загоны для скота. Во время археологических раскопок на территории Сюйреньской крепости были найдены фрагменты статуй, предметы домашнего быта, обломки орудий труда. По одной из версий, история крепости начинается в начале VI-го века нашей эры, во времена укрепления северных границ Византией. Пещерные города и крепости центрального Крыма, по большей части, строились, как приграничные посты, которые должны были принять на себя первый удар от кочевых племен. Поэтому, первоначально, крепости больше напоминали сторожевые посты, с небольшим гарнизоном. Не стала исключением и Сюйреньская крепость. Ее основная задача была перекрыть дорогу, ведущую по Бельбекскому каньону, к пещерному городу-крепости Мангуп-Кале. В VIII веке, на месте сторожевого поста, появилась первая оборонительная стена и выросло небольшое поселение, около 100 домов. Население занималось, разведением коз, выращиванием винограда, производством вина и сыра. Большая часть урожая продавалась в Мангуп-Кале и Эски-Кермен. Первое название крепости по предположению — Золотая крепость. Расцвет Сюйреньской крепости пришелся на XII–XV века. Именно в этот период город разросся до своих максимальных размеров и составил 1,74 га. В 1475 г. крепость была полностью разграблена и сожжена. В XVI–XVIII веках на территории крепости вновь образовывалось небольшое поселение, но к XIX веку эти места стали полностью заброшенными.

От Сюреньской крепости по верхней части горного массива мы отправились на мыс Бурун-Кая (убежище, укрепленный загон). Находится на вершине утеса, ограниченного с трех сторон обрывами высотой 15-35 метров. С вершины открываются потрясающие виды на горы Внутренней гряды: на пещерный город Качи-Кальон, Тепе-Кермен, на ворота Качинской долины и в противоположную сторону. Местные жители называют эту гору Утюгом, за остроконечность верхнего мыса, направленного в сторону Бельбекской долины. А внизу, огромное село с высоты птичьего полета разбросано маленькими точечками домов.

Мы гуськом спустились с Утюга к подножию горы и нашему взору открылась тисовая роща, в которой произрастают около 2000 деревьев, некоторые из которых достигают высоты 15-20 метров. Если считать ежегодный прирост дерева в 2 см, то возраст некоторых экземпляров достигает 800-1000 лет. Когда мы шли по тисовому лесу к источнику, было такое чувство, что мы попали в сказку: причудливые корни тисовых деревьев переплелись между собой, иные будто весели в воздухе, огромных размеров мухоморы и горы листвы поражали воображение. Казалось, что сейчас над нами пролетит баба Яга в ступе:

Тис – это елочек наших собрат

Все же он виден в еловой толпе:

Хвоя светлее, да ствол красноват…

Ядовитый тис, расскажи о себе

В лесу не было тихо, постоянно стоял шум листьев, дождя, который периодически настигал нашу группу, скрежет сухих коряг, которые попадались нам на пути. Где-то на середине тропы нам попалось огромное количество поваленных буков с торчащими вверх корнями. Какая же мощь могла вывернуть их из земли? Начинались сумерки, и нам было действительно страшно…

Мы подошли к роднику из карстовых пород. Его называют Фатьма-Чокрак. В толще камня, в небольшом углублении сочилась вода и скатывалась маленькими капельками с чашу. Вода была очень вкусная и сладкая, и она придала нам сил. Утолив жажду, мы отправились искать спуск.

«Святой источник»

Ты хлебни глоток воды святой,

Ощути душой ее прохладу,

Окунись в источник с головой,

На мгновенье, больше и не надо.

Ты почувствуй, как душа звенит,

После малого глотка святого,

Вот уже и больше не болит,

Рана, причиненная от слова,

Ты умойся с родника водой,

Сразу мысли сменят ход привычный,

Разрешится все само собой,

Многое покажется комичным

(Бартенева Екатерина)

С дрожью в коленях, больше часа, спускались мы по тисовой роще вниз к поселку Куйбышево. Опять замирало сердце, иногда ползком, иногда на карачках, но группа все-таки спустилась вниз. Закончился наш маршрут у родника под названием Северный-3.

Умывшись и напившись воды, что придало сил на последний бросок к нашему автомобилю, ожидавшему нас в поселке Куйбышево. И вдруг… пошел сильнейший ливень, который промочил нас до нитки. Уставшие, грязные, мокрые, но удовлетворенные покоренными вершинами, мы вернулись домой. Наша историческая экспедиция удалась на славу, следующее путешествие — по Чертовой лестнице в Байдарской долине. Приглашаем присоединиться всех желающих!

Анжелика Фесенко, ученый секретарь

ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»

Администратор

Материал из рубрики: Природа и экология