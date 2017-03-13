«Графская пристань» в третий раз представляет страницы своего издания журналисту Геннадию Эльчиеву, работающему над темой о президентском гранте, полученным Еленой Мининой.

Прошло много времени. Что изменилось? – поинтересовались мы у автора. Итак…

ЧТО БЫЛО…

Времени прошло много. В первой статье («Графская пристань» от 28.08.2017 г.) мы говорили о том, что Елена Минина за проект РАМА получила Президентский региональный грант в размере 3 млн. руб. А идея проекта (слоган, название и прочее) ею были просто присвоены. Этот факт подтверждает заявление И.А. Кострикова к председателю ВТОО «Союз художников России» о нарушении его авторских прав. Это же заявление направлено и руководителю Фонда президентских грантов. Возможно, по этой причине грант до сих пор не обналичен. А может быть по причине того, что Е.Ю. Минина скрыла от указанного Фонда тот факт, что свою деятельность РАМА выстраивает на площадке, принадлежащей Национальному Союзу художников Украины, которому недвижимость севастопольских художников отошла по территориальной принадлежности после развала СССР.

Речь идет о скульптурном цехе Севастопольского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». С 13.03.2017 г. Минина получила право аренды цеха площадью 163 кв.м., но договор не подписала. «Захватив» цех и благоустроенный кабинет в 10 кв.м. в придачу, она заявила, что всё это для социального проекта РАМА. Но правление СРО ВТОО СХР не принимало решения о безвозмездной передаче помещений в пользу РАМЫ. Стоимость аренды – 230 руб. за кв.м. в месяц. Арифметика проста: аренда цеха 37490руб., за кабинет ещё 5000 руб., т.е. 42490 руб. в месяц. По скромным подсчетам с марта по октябрь т.г. СРО ВТОО СХР упустила выгоду в размере почти 340 тыс. руб. Деньги Е.Ю. Минина платить не собирается, а руководство СРО не настаивает на оплате аренды.

Напомним, собственность, которой пользуется сегодня СРО ВТОО СХР, включая помещение цеха, севастопольским художникам не принадлежит! Не принадлежит оно и городу. Ею пока, до урегулирования правовой проблемы между заинтересованными сторонами, распоряжается Национальный Союз художников Украины. Но Минина утверждает везде, включая и встречу культурной общественности Крыма и Севастополя с Президентом РФ, на которой она присутствовала, как выигравшая президентский грант, что площадка цеха принадлежит СРО ВТОО СХР. Это обман.

Подобные правовые казусы с собственностью возникли после «Крымской весны» при переходе Севастополя в законодательное поле РФ в результате политики, реализуемой Иваном Грищенко, бывшим в те дни председателем организации. Зная дальнейшее развитие событий, не исключаю, что Иван Михайлович действовал именно так вполне осознанно.

И ещё, о членстве Мининой в Союзе художников. Именно Иван Грищенко приписал, не имея ни оснований, ни документов её фамилию в протокол о приеме в Союз художников уже после состоявшегося заседания правления СРО. Очередной подлог! В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество и присвоение государственных средств в размере 240 тыс. руб. Из последних новостей: решение суда о прекращении в связи с истечением срока давности уголовного дела в отношении И.М. Грищенко отменено Апелляционным судом г. Севастополя. Дело отправлено на новое рассмотрение.

За эти и другие неблаговидные дела Иван Грищенко был исключён из Союза художников России решением Секретариата ВТОО СХР. Этим же решением был исключен из членов СХР и Сергей Берлов.

Я вспомнил их вот почему.

Грищенко и Берлов по рекомендации Национального Союза художников Украины, организовали новый «союз художников» Севастополя, ориентированный на Киев. Более 30 художников, вошедших в «параллельный киевский союз», большинство из которых были приняты в СХ во времена «правления» И.М. Грищенко, избрали своим председателем именно его.

Возможно, уголовное дело, возбужденное против него, заставило Ивана Грищенко написать заявление о сложении им полномочий председателя. Угадайте, кого избрали очередным председателем «параллельной организации»? Правильно, Сергея Берлова, тоже исключенного из ВТОО Союза художников России! И он сразу отправился в Киев за «гетманской булавой», документом на право управления собственностью НСХ Украины в городе-герое Севастополе.

Другими словами, в среде художников начинает расцветать сепаратизм махровым цветом.

Вот начало возможных изменений в перспективе. Организация, возглавляемая Берловым, получит карт-бланш из Киева на право управления недвижимостью, которую занимает СРО ВТОО «Союз художников России». Региональное отделение СХ России останется здесь уже на «птичьих правах», а это чревато многими проблемами. В конце концов, «россияне» могут быть выдавлены изо всех занимаемых мастерских, потеряв возможность творить и создавать художественные произведения. А у «киевлян» появится возможность «приветить» на «своей территории» любую РАМУ, включая Минину и её супруга.

Теоретически такой вариант не исключен.

ЧТО ЕСТЬ…

Мы писали о том, что, нарушая трудовое законодательство, Елену Минину включили в штат с окладом, превышающем оклад нынешнего председателя правления Владимира Ольхова. У него — 22000 руб., у неё — 28250 руб. Можно сопоставить полномочия и ответственность председателя правления и арт-директора, учитывая к тому же, что существует должность заместителя председателя по творчеству с окладом 12000 руб.

Но! Данный приказ был аннулирован почти сразу. После публикации статьи о гранте, полученным обманом, юрист СРО Василий Минин придумал комбинацию более изящную для трёх руководителей проекта РАМА по гранту, включая себя. Оклад по штату в СРО он определил руководителям проекта в 1000 руб. Но по приказу от 21.08.17 г. он сам, его жена и А.И. Полякова (менеджер РАМЫ) параллельно, что является нарушением трудового законодательства, оформлены по срочному трудовому соглашению, и с 01 сентября должны получать внушительные (по меркам организации) оклады из фонда президентского гранта: Е.Ю. Минина 28250 руб., В.И. Минин 22600 руб., А.И. Полякова 22600 руб.

А ведь грант ещё не профинансирован и денег пока нет?

Далее. Все трое приняты на срок действия гранта с 1 сентября 2017 г. по декабрь 2018 г. Причем, Минин «отредактировал» лично для Мининой текст срочного трудового Соглашения. Исключил слово «срочный», что делает проблемой её увольнение по истечению срока договора. Включил в обязанность за счёт СРО ВТОО СХР погашать Мининой все её затраты, включая командировочные. Даже составил текст формулировки её возможного увольнения. И это трудовое Соглашение, обременительное для организации, Ольхов подписал! Администрация СРО с трудом добилась изменения формулировки Соглашения, отменив обязанность СРО погашать расходы Мининой по гранту, не предусмотренные сметой гранта. Вопрос — почему председатель правления Ольхов бездумно подписывает документы, наносящие ущерб организации? С чего бы вдруг такая «щедрость» за казенный счет? Полагаю, собака зарыта в сговоре и самоуправстве Ольхова, который действует, не согласовывая с Правлением свои решения. Если бы Минина писала грант персонально как физическое лицо, она получила бы не более 500 000 руб. А оформив грант от юридического лица СРО ВТОО СХР, Минина смогла получить 3 млн. руб. Как говорят, почувствуйте разницу!

Возникает правомерный вопрос: какова юридическая связь между РАМОЙ и СРО? А её не было! Но именно на этой связи выстроено основание получения гранта. Теперь у кого-то болит голова, как задним числом привязать РАМУ к СРО? Это сложно сделать, потому что есть диктофонные записи заседаний правления, и подлог не пройдет. Во времена лютого капитализма честность, порядочность, объективность, наверное, лишние категории? Сейчас у этой группы людей есть желание урвать в свой карман побольше, не стыдясь откровенного мошенничества. Наверное, поэтому были в конце октября 2017г подписаны задним числом от 28 августа 2017 года приказы и трудовые соглашения. Так же задним числом издан приказ о взаимодействии СРО и РАМЫ. Чего не сделаешь, если очень хочется!

И ещё. Правление СРО, следуя указаниям Ольхова и Минина, принимает «Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации». Интересно, какие могут быть «коммерческие тайны» у НЕ КОММЕРЧЕСКОЙ общественной организации творческого направления? И какая такая информация может быть «конфиденциальной» у ОБЩЕСТВЕННОЙ, то есть заведомо открытой, организации? Не специально ли это всё насаждается юристом СРО, супругом Е.Ю. Мининой, чтобы исключить утечку правды о творящихся нарушениях? Из Положения следует, что информация о деятельности городской общественной организации художников становится секретной. Нарушителям грозит увольнение и лишение членства в СРО ВТОО СХР. Как вам порядки, насаждаемые Мининым и Ольховым? Кстати, трудовые соглашения, заключенные с четой Мининых и Поляковой и не согласованные Правлением СРО, спрятаны в сейф председателя правления, подальше от любопытствующих глаз.

Похоже, Владимир Ольхов забыл, что председатель правления — должность избираемая, и её можно лишиться, в том числе за нарушения Законодательства РФ.

И последнее. Информация о деятельности не коммерческой творческой общественной организации должна быть открытой и не секретной. Но председатель и юрист СРО для достижения своих личных целей, чуждых коллективу, запросто и безнаказанно игнорируют Законы России и Устав СРО ВТОО СХР.

ЧТО БУДЕТ…

Нет смысла искушать судьбу, заглядывая в будущее. Анализируя имеемую информацию о Севастопольской региональной организации ВТОО СХР, можно предположить следующее.

Членам Союза, исповедующим здравую точку смысла, может надоесть двурушническая политика руководства городской организации художников. Не удивлюсь, если в повестку дня станет вопрос о выражении недоверия председателю правления Ольхову и юристу Минину, превышающим свои должностные полномочия.

Вопрос о собственности будет решаться с активным участием Секретариата ВТОО СХР и городских властей Севастополя. Скорее всего, юристы города найдут законный вариант передачи собственности от НСХ Украины в пользу Севастопольского регионального отделения ВТОО Союз художников России.

Может случиться, что проект РАМА так и не получит обманом выигранные 3 млн. руб.

Чета Мининых изо всех сил будет сопротивляться победе правды и справедливой объективности, но слово Закона восторжествует.

Самые ярые зачинщики сепаратизма могут потерять членские билеты Союза художников России, кадровые перестановки будут неизбежны.

И главное: затянувшийся в городской творческой организации художников кризис обязательно пойдет на убыль, и севастопольцы с должным уважением и нетерпением будут ожидать новые произведения наших талантливых мастеров кисти и резца.

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

"Графская пристань". Соб. инф.

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