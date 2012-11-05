Главное литературное событие осени: 4 ноября культовый писатель Юрий Поляков – в Севастополе!
4 ноября писатель Юрий Поляков встретится с севастопольцами. В Центральной библиотеке им. Толстого состоится творческая встреча «По ту сторону вдохновения». Начало запланировано на 16.00. Вход свободный.
Юрий Поляков – культовый писатель, драматург, публицист, чьё творчество вот уже более тридцати лет привлекает к себе всеобщее внимание. Книги Полякова переведены на десятки языков, он удостоен множества знаковых литературных премий, его пьесы идут во множестве стран мира. Юрий Поляков – один из самых читаемых писателей России, чьё творчество известно во всём мире. За сорок лет работы в литературе писатель выпустил около 150 книг (включая переиздания).
Юрий Поляков – яркий публицист, в своих статьях и эссе он смело и убедительно осмысливает происходящие в России духовные и социально-политические процессы. В октябре этого года Юрий Поляков выбран главой общественного совета при Министерстве культуры РФ.
Новую книгу Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения» можно назвать сборником эссе на разные темы, начиная с создания его знаменитых романов, повестей и пьес и заканчивая его рассуждениями о политике, экономике и писательском труде.
Тел.:+8(692) 55-54-17Другие публикации автора:
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