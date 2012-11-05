В один прекрасный летний день жильцов двух 64-квартирных домов под номерами 10 и 10Б по улице Новикова в Балаклаве осчастливили известием о том, что их дома будут подвергнуты реновации. Застройщик решил на эти четырехэтажные дома сверху посадить еще по три этажа. Счастья своего старожилы не осознали и стали протестовать. Но слушать их никто не захотел, пока в дело не вмешались журналист и депутаты.

На первом сходе эмоции переполняли край, люди были очень встревожены перспективой переоборудования дома и придомовой территории. Дома были построены в 1964 году и многие семьи живут в них со дня сдачи в эксплуатацию. На протяжении 55 лет капитального ремонта они не видели.

Ирина Коннова, проживающая в доме 10-б от имени своих соседей высказала несогласие с предложением застройщика. Навязываемый проект вызвал ответную реакцию. Пять раз застройщик вместе с представителем управляющей компании пытались убедить жильцов в необходимости достройки этажей. Безрезультатно. Тогда застройщик изменил форму вопроса: «За чей счет будет осуществлен капремонт домов? За счет жильцов? Или за счет инвестора в обмен на пристройку 92 квартир»? Протокол собрания был фальсифицирован, а граждане продолжали протестовать.

Профессиональный строитель Дмитрий Сотник также живет со своей семьей в доме №10. Он прекрасно знает, что такое капремонт дома с надстройкой трех этажей без отселения жильцов. Он не видит возможности жить семьям с детьми на действующей строительной площадке. Он знает, что дома построены в русле древней реки, грунт сильно обводнен и по сей день. В 1964 году в Севастополе умели строить пятиэтажки. Но эти три дома из-за особенностей грунта ограничили четырьмя этажами. Людмила Скрыник помнит, как строились на её глазах эти дома, как котлованы заливала вода. Она сомневается в устойчивости домов в случае увеличения этажности. Она напомнила и о том, что требования к сейсмоустойчивости зданий за эти годы, прошедшие после строительства этих домов, значительно ужесточились.

Анжела Малкова так же категорически против достройки этажей и против перестройки двора дома под многоярусную автопарковку с детской площадкой на крыше. Удивление у неё вызывает и фирма-застройщик, зарегистрированная в Феодосии с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности фирмы – строительство автодорог. А вот Надежда Николаевна напомнила всем, что электрические сети, водопровод и газопровод в этом микрорайоне работают с полной нагрузкой и едва лм выдержат такой рост числа потребителей. Да и о канализации не стоить забывать. А очистных сооружений канализационных стоков в Балаклаве никогда не было и в ближайшее время не предвидится. Сход граждан во дворе дома кипел протестными страстями. По сигналу тревоги прибыла депутатская группа Балаклавского муниципального образования. И борьба за права жильцов перешла в следующую фазу.

Была инициирована встреча представителя застройщика с инициативной группой жильцов домов 10 и 10б по ул. Новикова, делегированной общим собранием владельцев квартир этих домов. Уже в сентябре в назначенное время депутаты Голиков Дмитрий, Аржевикин Виталий, Путинцев Вадим, Тарасов Александр, Полищук Александр пригласили обе стороны за стол переговоров в зале Балаклавского Дворца культуры.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Представителю застройщика была предоставлена возможность ещё раз озвучить и обосновать все предложения строительной компании по реновации жилых домов, объяснить людям все предполагаемые плюсы этого процесса. Была предоставлена вся документация, регламенты и планы обследования жилья. Надо отметить, что представители жильцов обоих домов внимательно выслушали докладчика, задали интересующие вопросы, высказали свои опасения. Депутаты приняли активное участие в диалоге сторон. Были получены исчерпывающие ответы и обоснованные доводы.

В результате полуторачасовых прений была обозначена позиция жильцов – отклонить предложение по реновации их жилья. Острые углы были сглажены тем, что было принято совместное решение: в случае, если жильцы по тем или иным причинам пересмотрят своё решение, либо решат сделать внеплановый капитальный ремонт дома, то фирма-застройщик открыта для диалога.

Хочется надеяться, что этим собранием поставлена точка в скандальной ситуации, которая могла перерасти в серьёзную проблему в Балаклаве. Своевременное вмешательство депутатов сыграло важную роль в решении проблемы. Так, собственно, и должно быть, ведь работа депутатов состоит в том, чтобы интересы граждан были соблюдены.

Об авторе: Владимир Иванович Илларионов:

Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава



Владимир Иванович Илларионов

Материал из рубрики: Взгляд на проблему