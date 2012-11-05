ЧЕТВЕРТУЮ «КРЫМСКУЮ ВОЛНУ» ПРИМЕТ СЕВАСТОПОЛЬ

Завоевавший большую популярность, четвертый по счету Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Крымская волна — 2017″ пройдет с 12 по 15 октября в городе-герое Севастополе.

Ежегодный масштабный праздник музыки, песни, молодости, дружбы и мира, проводимый на берегах солнечного Крыма в память о победах великих русских флотоводцев, героизме и мужестве защитников Отечества, как отмечается в Положении о IV Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Крымская волна — 2017″, «призван способствовать развитию культурно-досуговой работы, воспитывать у граждан России, включая военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и членов их семей, чувств чести, достоинства и профессиональной гордости за Вооруженные Силы, популяризации военно-патриотической песни, пропаганде лучших армейских и флотских традиций».

Сейчас уже позади первый этап (июль-август) Фестиваля, когда оргкомитет принимал электронные заявки участников. Заявки, которые включают в себя аудио- и видеоматериалы номеров, подготовленных для конкурсной программы, направлялись в ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» на адрес электронной почты: krumskayavolna@kcvs.ru.

Продолжающийся второй этап (август-сентябрь) определит состав участников, которые смогут продемонстрировать свои таланты в финальной части Фестиваля. Наконец, заключительный этап – сам финал IV Всероссийского фестиваля «Крымская волна — 2017″ – пройдет с 12 по 15 октября на этот раз в городе-герое Севастополе (в Доме офицеров Черноморского флота), который примет эстафету от гостеприимной Алушты, где трижды до этого музыкальный форум радовал красивыми песнями крымчан и гостей полуострова.

Важно отметить, что в этом году конкурсные состязания проводятся в 5 номинациях: лучший вокальный коллектив; лучшее исполнение песни; лучшая хореографическая постановка; авторская песня; инструментальная музыка. И творческую удачу в них смогут испытать исполнители двух возрастных категорий: до 16 лет и старше. Причем условиями Фестиваля допускается участие как россиян, так и граждан других государств.

Как показывает опыт проведения прошлых творческих состязаний в рамках «Крымской волны», истинную атмосферу праздника песни обеспечивает, прежде всего, большое число талантливых участников. И многие десятки исполнителей, приезжающие блеснуть творческим мастерством, представляют различные регионы страны. Так, в 2016 году на Фестивале в Алуште выступили певцы и музыканты из Крыма, регионов Центральной России и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Причем как малоизвестные, так и успевшие заявить о себе. Среди них были лауреаты как региональных, так и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Есть уверенность, что так будет и в этом году. Тем более что победителей и призеров во всех номинациях Фестиваля, как и прежде, ждут награды (дипломы соответствующих степеней и ценные подарки). Лучший исполнитель по традиции удостоится Гран-при Фестиваля «Крымская волна-2017».

"Графская пристань". Соб. инф.

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