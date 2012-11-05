Херсонес и СевГУ подписали договор о создании базовой кафедры

6 сентября 2017 года между Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и Севастопольским государственным университетом был подписан договор о создании и обеспечении деятельности базовой кафедры «Музейное дело».

В торжественной церемонии подписания договора в зале Античной экспозиции приняли участие исполняющий обязанности ректора СевГУ Владимир Нечаев и директор Херсонесского музея Светлана Мельникова.

Главной задачей базовой кафедры можно назвать обеспечение сотрудничества университета и музея в деле подготовки высококвалифицированных кадров, которые будут иметь не только историческое образование, но и теоретические и практические знания в сфере организации музейного дела.

Планируется, что для студентов СевГУ силами сотрудников музея-заповедника будут проведены занятия по таким специальным музейным темам как организация фондового хранения, выставочная деятельность, экскурсионная работа, охрана объектов культурного наследия, правовое регулирование музейной деятельности в России, экономика музея и другие. Студенты СевГУ будут проходить практику в структурных подразделениях музея, участвовать в совместных добровольческих мероприятиях, а также выполнять квалификационные работы под руководством музейщиков-практиков.

Одной из важных прикладных задач кафедры станет изучение, обобщение и популяризация знаний об истории музейного дела в Севастополе.

Создание подобных университетских кафедр с участием музейных сотрудников является общепринятой практикой, в том числе в ведущих вузах в городах федерального значения — в Москве и Санкт-Петербурге. Также напомним, что недавно СевГУ была открыта базовая кафедра «Морские технологии» на Севморзаводе, а также военная кафедра.

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С уважением, Оксана Черненко

специалист по связям с общественностью

Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Администратор

Материал из рубрики: Студенческий билет