Велогонка «Крымская Осень 2017» стартует на виноградниках «Золотой Балки»
20 сентября, в разгар бархатного сезона, при поддержке Агрофирмы «Золотая Балка» на арт-площадке ТерруАРТ в Балаклаве состоится церемония открытия 11-й многодневной шоссейной гонки «Крымская Осень 2017».
Организатор гонки — «Севастопольская Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ». Мероприятие проводится ежегодно и собирает спортсменов-любителей и опытных велосипедистов разных возрастов. В 2006-м году гонку учредили ветераны велосипедного спорта, прошедшие советскую школу. С тех пор в ней приняли участие уже более 1000 спортсменов из России, Украины и стран ближнего зарубежья. По своему масштабу и охвату аналогов этому мероприятию среди шоссейных многодневных гонок в России сегодня нет.
В этом году «Крымская Осень» пройдет с 20 по 24 сентября и будет состоять из пролога (индивидуальная гонка на время, призванная определить последовательность участников в основных шоссейных гонках), трех групповых этапов и гонки с раздельным стартом, по сумме которых и будут определяться победители в разных возрастных категориях. Награждение за 1 этап гонки пройдет также на гостеприимной площадке ТерруАРТ в Балаклаве.
Мероприятие согласовано с Управлением по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя, имеет статус Чемпионата и Первенства города Севастополя.
Программа 20 сентября:
12:00 Мандатная комиссия, площадка ТерруАРТ
14:00 Открытие гонки и презентация команд
17:00 Старт пролога 1.5 км г. Балаклава, ул.Крестовского (ТЕС)
18:30 Награждение за 1 этап, площадка ТерруАРТ
Локация: г.Севастополь, Балаклава, ул.Крестовского 66
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