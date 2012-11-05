Церемония награждения литературной премией им.Л.Н.Толстого в Севастополе
|
Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава
- Медаль для поисковика Владимира Сергиенко
- Детская литература в Севастополе. Людмила Пивень и Вячесоав Беспалов
- Челтер-Коба. Прогулка с Владимиром Илларионовым
- Писатели у микрофона с Владимиром Илларионовым
- Писатели у микрофона с Владимиром Илларионовым. Лановенко и Шорохова
- Писатели у микрофона с Владимиром Илларионовым. Выпуск 3
- В продолжение темы:Виталий Фесенко делится впечатлениями о Дне Победы в Севастополе 2017.
- С днём Победы, друзья!
- Моржи Севастополя - ко дню Победы. Балаклава, май 2017
- Крымский Маршрут. Долгоруковская яйла.
Оставить свой комментарий