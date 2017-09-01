Рыбаки, а город наш морской, сильный клёв рыбы называют жором. В просторечии есть ещё один смысл этого слова: жор у человека (от древне-русского жьрати) – сильное желание есть, это когда организм не может насытиться пищей, и хочется съесть больше и больше.

В предыдущей статье были рассмотрены аргументы, как в результате многочисленных нарушений и обмана, Алёна Минина получила 3-х миллионный в рублях президентский региональный грант под якобы свой проект «Центр творческих индустрий РАМА». В данной статье мы попытаемся показать разыгравшийся «аппетит» Алёны и Василия Мининых. События развиваются быстро.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Напомним, супруг Алены – Василий Иванович Минин. Говорят, он офицер, служил в погранвойсках СБ Украины. Юрист по образованию, имеет с Мининой две частные гостиницы на Северной стороне, однако очень сильно захотел поработать на полставки юриста с ежемесячным окладом всего в 6000 руб. (почему, как вы думаете?) в Севастопольском региональном отделении ВТОО СХР. Однако председателем и правлением СРО ему не были прописаны должностные обязанности. То ли должность тезке Чапаева показалась маленькой, то ли по другой причине, но захотелось ему стать «управляющим» недвижимостью. Но мы же помним, что недвижимость СРО пока принадлежит Национальному Союзу художников Украины! Василий Иванович зачастил в Киев, дабы получить «добро» на желанную должность, даже на правлении СРО обсуждал свои желания. Однако Киев не разрешил ему официально стать управляющим и отказал в подписании доверенности. Но Василий Иванович так сроднился со своим желанием, что вести себя стал как управляющий. Разговаривает с людьми на правах Хозяина. Тем более, что председатель правления Владимир Ольхов почти самоустранился от ведения дел, никаких решений сам не принимает, потворствует тому, чтобы Минин вел дела организации. Принятые решения не согласовываются с правлением регионального отделения.

АППЕТИТ МИНИНЫХ

Мы подошли к главному. Решил Василий свою супругу ввести в штатное расписание СРО.

Алёна Юрьевна и так с 13 марта 2017 года арт-директор, только на общественных началах, потому что в организации уже существует штатная должность заместителя председателя правления по творчеству. Но захотелось полновесного оклада и пусть его финансирование осуществляется из средств гранта.

Знающие люди объяснили, штатное расписание утверждается правлением в канун Нового года или в начале января. Решение по введению новой штатной единицы также принимается правлением. Никакого заседания правления не было, но председателем и юристом было в приказном порядке дано распоряжение принять в щтат с 01.09.2017 г. Минину Елену Юрьевну на должность Арт-директора с окладом 28250 руб.

Смущает целый ряд обстоятельств. Решения правления по этому вопросу нет. Новая должность дублирует существующую. Вопрос — «для чего, для кого?». Ах, да, для Мининой! Нет должностных (функциональных) обязанностей. А как будет соблюдаться правило, что «финансирование будет осуществляться из средств гранта»? Особое внимание: её оклад – 28250 руб. А ничего, что грант пока не обналичен, а работает она уже с 01 сентября? Что делать, если грант вообще не будет обналичен, к этому есть все предпосылки, так как он получен обманным путем? Платить из средств СРО? А как быть с тем, что оклад председателя правления (сопоставьте его ответственность и функции с должностью арт-директора) составляет 22000 руб., а заместителя председателя по творчеству (аналогичная должность) и того меньше – 12000 руб. А если грант обналичат, что будет делать организация, когда выйдет срок его реализации? Выплачивать Мининой зарплату из своего бюджета, судиться и проигрывать суд, потому что сразу не были грамотно определены юридические рамки пребывания Мининой на окладе в штате СРО? Простой вариант для СРО — принять её на работу по трудовому соглашению на период действия гранта.

В том, что и как случилось, есть признаки мошенничества. Председатель и юрист знают о своем беспределе. Но! Чем дальше, тем больше хочется, жор одним словом!

Не знаю как кому, а для меня вся ситуация попахивает коррупцией.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Стало известно, что для открытия спецсчета в Сбербанке для обслуживания расчетов по гранту от руководства ВТОО СХР попросили предоставить 6 учредительных и иных документов.

Интересно знать, какие же и от имени кого были поданы документы, если 3-х миллионный в рублях грант был все-таки «выигран» Аленой Мининой?

Кто же будет разгадывать ребусы и загадки, которые придумали Василий и Алена Минины?

Кому было выгодно, и кто дал зелёный свет на продвижение проекта с нарушением Положения по гранту?

Почему Минина своевременно не запросила у руководства необходимые документы? Вероятно потому, что она всё построила на лжи — пользуется чужим проектом, чужой территорией, в гранте не прописано участие профессиональных художников, членов СРО ВТОО СХР в реализации проекта.

Не слишком ли дорого обходится художникам эта чета, прибывшая в Севастополь?

Они захватили часть территории организации, не оплачивают счета по коммунальным услугам, ведут себя как собственники помещений, хамовито — заносчиво обращаясь с членами Союза художников России? Люди, которые, глядя в глаза Президенту России, идут на ложь, идут напролом, ни перед чем не останавливаясь, не видя преград.

Единственный вывод приходит в голову — они имеют поддержку среди местных влиятельных лиц. И убрать их из организации СРО очень сложно без вмешательства лиц, не менее серьёзных и влиятельных. Одна надежда, что есть законы РФ, есть наш Устав ВТОО СХР, есть компрометирующие их документы, есть подлог и мошенничество, а дальше…

Время покажет!

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

Администратор

Материал из рубрики: Взгляд на проблему