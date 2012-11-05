ГРАНТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОБМАНОМ

Некоторое время назад Алёна Минина получила президентский региональный грант в размере 3 млн. руб. под проект «Центр творческих индустрий РАМА». Как победитель гранта она принимала участие во встрече В.В. Путина с культурной общественностью Крыма и Севастополя. На встрече с президентом она заявила, что о данном проекте она мечтала с 2013 года.

Надо честно сказать, что идейный вдохновитель Центра РАМА Игорь Костриков. Он – автор бренда творческого проекта, он придумал программу и написал все необходимые документы. Вместе с помощницей Дашей Гофман провел два отличных мероприятия в помещении скульптурного цеха Севастопольской региональной организации ВТОО СХР. Алёна Минина, разругавшись с Костриковым и Гофман, выжила их из проекта. Именует себя единственным автором проекта Центра РАМА, что похоже на плагиат.

О помещении скульптурного цеха. 13 марта 2017 года правление СРО проголосовало за предоставление цеха площадью 163 кв.м. по 230 руб. за кв.м. в месяц в аренду Алёне Мининой. Но никакого договора на аренду Минина не подписывает. Она, захватив цех и благоустроенный кабинет в 10 кв.м., заявила, что всё это для социального проекта РАМА.

Арифметика такова. Аренда цеха в месяц 37290 руб., за кабинет ещё 5000 руб. Всего 42290 руб. По скромным подсчетам упущенная выгода СРО за 6 месяцев составляет более 253 тыс. руб. Платить эти деньги Минина не собирается. Её деятельность влетает в хорошую копеечку региональным художникам. По тем условиям, которые организовала Алёна Минина, РАМА словно пиявка на теле СРО.

Одним словом жульничество. Впрочем, как и сам грант, полученный таким путем.

Но это попахивает уже другой статьей, к нашей не имеющей никакого отношения.

Несколько слов о Мининых. Появилисьв Севастопольском региональном отделении ВТОО СХР недавно. Василий Иванович был принят на полставки должности юриста 13 января 2017 года. Алёна Юрьевна с 13 марта 2017 года арт-директор. Внимание: её фамилию в протокол правления о приеме новых членов в Союз приписал уже после заседания (подлог!) Иван Грищенко, бывший председатель СРО, в отношении которого ныне возбуждено уголовное дело за мошенничество и присвоение государственных средств в размере 240000 рублей.

Алёна Минина заявляет, что РАМА «это открытая площадка для театралов, музыкантов, хореографов, для лекторов, у нас даже есть клуб «Геополитика» на этой площадке. У нас как бы в принципе спектр всех творческих индустрий Севастополя».

Зачем городить огород, если в городе более 20 лет действует Союз творческой интеллигенции, к образованию которого автор имеет самое непосредственное отношение, как соучредитель. Союз объединил членов всех профессиональных творческих союзов. В «посиделках» регулярно участвуют «театралы, музыканты, хореографы, лекторы», поэты, писатели, артисты и другая творческая братия. Всем интересно и познавательно, причем без гранта в 3 млн.руб.

Вновь слова Мининой: «Начиналось это с нулевого бюджета, в принципе это первый в Севастополе некоммерческий центр творческих индустрий, по сути, потому что у нас нет коммерческих мероприятий».

Свежо предание, но верится с трудом. Вот объявления:

«РАМА. Центр творческих индустрий

Расписание мероприятий с 14 по 22 июля

Пятница, 14 июля

17:00–18:30 Детский мастер-класс по росписи пряников. Стоимость: 450 руб.

19:00-20:00 Спектакль «VампилоV». «Тот еще театр». Стоимость: 300 руб.

Суббота, 15 июля

16:00–18:30 Мастер-класс по живописи от Андрея Орлова для детей и взрослых. Стоимость: 1700 руб.». Могу сказать: во-первых, никто из членов СРО и близко не допущен к проведению мастер-классов (почему, как вы думаете?) и, во-вторых, я знаком с художниками очень высокого уровня, которые берут за мастер-класс от 150 рублей. Чувствуете разницу?

«Воскресенье, 16 июля

15:30–17:00 Мастер-класс по оригами от Андрея Канищева. Стоимость: 300 руб.

17:30–19:30 Групповое занятие «Арт-терапия в действии». Стоимость: 1000 руб.»

После таких цен, указанных в объявлениях, как-то мало верится в чистоплотные намерения Алёны Мининой и её сказки в благородство перед Севастополем.

А теперь о гранте.

В пакет документов для получения гранта должен быть представлен и Устав ВТОО СХР. Интересно, чей устав приложила Минина,если по её поручению сейчас срочно просят прислать из Москвы юридически удостоверенный Устав ВТОО СХР? Звонила в Москву Венера Курмаева, зам. председателя СРО. Она подписала заявку на участие в гранте, чего не имела права делать без согласования с членами правления, так как нет протокола решения правления об этом участии. Это является нарушением Устава. Удалось выяснить, что Сергей Павлович Горбачёв, председатель Союза журналистов Севастополя, ещё на стадии решения вопроса о направлении документов по гранту в Москву, участвуя в городском заседании, прямо спросил Минину: «У вас же в Союзе проблемы с недвижимостью, как вы планируете этот грант получать?» Минина замяла ответ. По непроверенным данным, содействие ей оказала супруга высокого городского чиновника. Кстати, на день написания статьи грант в 3 млн. рублей не обналичивают из-за отсутствия нотариально заверенного Устава ВТОО СХР. Уместно сказать, секретариат СХР не был извещен о подаче документов на получение гранта от имени ВТОО СХР.

Неужели эти сплошные нарушения, допущенные Алёной Мининой, сойдут ей с рук?

Но самый главный элемент лукавства и введения в заблуждение президента В.В. Путина кроется в следующем.

«В.Путин: В вашем сегодняшнем центре уже всё в порядке, всё там сделано?

А.Минина: На грант надеемся. Ремонтик надо поделать. … У нас частная территория».

И опять ложь. Все знают, что даже в конце 3-го года пребывания города в российской юрисдикции вопрос о собственности именно Севастопольской региональной организации СХР носит «неустановленный правовой статус». Собственность в настоящее время принадлежит Национальному Союзу художников Украины. Эту информацию Минина от президента скрыла, заявив, что «площадка частная». Когда она стала частной, каким образом, по чьему решению? Споры о собственности длятся не один год. Это причина раскола в СРО ВТОО СХР. Об этом уже были публикации. Председатель правления Владимир Ольхов, вместо того, чтобы решать на месте клубок серьезных проблем, весьма не бедствуя, укатил в Китай зарабатывать на хлеб насущный.

Будет досадно, если севастопольское региональное отделение Союза художников России станет участником скандала, связанным с президентским грантом.

Одного понять не могу: как можно получить президентский региональный грант под площадку, на которой планируются все мероприятия, так называемого Центра творческих индустрий РАМА, если сама площадка юридически пока принадлежит НСХ Украины?

Как же можно так бесстыдно и безответственно подставлять Президента России и руководство ВТОО СХР? Может быть, на это следует обратить особое внимание?

Кстати, если бы эти детали знал Владимир Владимирович, он столь же благосклонно относился бы к даме, которая, не боясь никого, рвется к своей цели?

Геннадий Эльчиев,

член Союза журналистов России

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