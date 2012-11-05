Дзиганчук Анастасия.

Кружок журналистики ДЮК «Чайка». Балаклава.

Великая земля города-героя Севастополя. Здесь проходили кровопролитные войны и бесчисленные сражения. Земля помнит.

Нашей стране победа в Великой Отечественной войне далась огромной ценой — ценой миллионов человеческих жизней. Как много солдат пало на фронте! Здоровые, молодые, с огромной надеждой и неиссякаемой верой, воины шли в последний бой, на верную смерть. Где-то в окнах горел свет — их ждали жены, дети, матери. А они, не жалея сил, своими руками строили хрупкую планету под названием «будущее».

Кто будет помнить о павших, кроме нас? Почему и сегодня остаются неухоженные могилы и безымённые памятники защитникам нашего Отечества?Германия более основательно подошла к увековечиванию памяти своих солдат. Примером этому может послужить собирательное кладбище, раскинувшееся среди живописных ландшафтов Севастополя в Варнаутской долине у села Гончарного. Личность практически каждого воина установлена благодаря двойным жетонам. На каждой половине написаны личные данные солдата. После смерти носителя жетона одна половинка отправлялась в Берлин, другая оставалась с останками. Воинское захоронение было создано в 1998-1999 годах Немецким Народным Союзом (Фольксбунд) для того, чтобы почтить память 40000 тысяч немецких солдат, павших на Крымском полуострове в Великой войне с 1941 по 1945 годы. В гостевом домике у ворот кладбища есть небольшой музей. В нем представлены фотографии, жетоны, монеты, предметы обихода, пуговицы и личные вещи солдат.

Казалось бы, прошло почти 80 лет, земля покрывалась травами и снегами, омывалась дождями, лелеялась солнечным светом, но забыть великие потери не хватает духа. Война усыпала землю костями павших солдат, умыла её кровью тех, кто отдал свою жизнь, оплакана солеными горькими слезами.

Страна-победитель, помни, какой ценой далась эта победа!

Грустно понимать, что фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» превратилась только в прекрасные, но практически пустые слова. Грустно, что мы вспоминаем о Великой Победе только 9 мая. Грустно, что дороги к захоронению советских солдат заросли бурьяном и разнотравьем, а сами могилы великих воинов безымянные. У людей, павших за нас, отняли не только жизнь, семью, молодость, но даже имя! Земля дышит полной грудью только благодаря тем, чья грудь насквозь пробита священной войной. Мы отняли последнее, ничего не дав взаимен: ни достойной памяти, ни уважения, ни почтения. Достойны ли мы таких жертв?

Огромное дело делают поисковики, возвращающие имена воинов. Но поисковики – одни. А имен – много.

Простите, ребята

Война прошла мучительной строкой,

Кровавой лентой в книге черно-белой.

Увы, я не Отечества Герой,

Герои за Отчизну пали смело.

А я живой.

Прости меня, мой друг,

Что у меня семья, друзья, работа.

Я поделился всем бы, чем я мог.

Но лишь судьба мне не приносит счета.

А я живой.

Я мог с тобой сгореть,

Я мог с тобой лежать в земле холодной.

Я мог с тобой героем славным быть.

А я живой.

Но только не духовно.

Во сне я часто говорю с тобой.

Вся жизнь разделена на «до» и «после».

Ты помнишь,

Друг мой, тот смертельный бой?

Ты помнишь,

Друг мой, в 41-ом осень?

Нас было много молодых ребят,

Нас было много юных и отважных.

Но их глаза давно уж не горят…

А смотрят с фотокарточек бумажных.

Война прошла мучительной строкой.

Мои же письма все без адресата…

Прости меня за то, что я живой.

Вы все простите, что я жив, ребята!

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Материал из рубрики: Будущее города